Spitzensport Vom Glücksfall, der Vorreiterrolle und Synergien: So kommt das St.Galler Sportzentrum im Gründenmoos bei Ostschweizer Politikern und Sportvertretern an Das geplante Sportzentrum mit nationaler Ausstrahlung wurde vom Bundesrat ins Nationale Sportanlagenkonzept aufgenommen. Ostschweizer Politiker sowie die CSIO-Präsidentin sehen darin eine grosse Chance, die Ostschweiz in der Sportwelt weiter zu profilieren. Dinah Hauser 29.04.2021, 05.00 Uhr

Im Gründenmoos im Westen der Stadt St.Gallen ist ein Leistungssportzentrum geplant. Als sich die Migros 2020 vom Baurechtsvertrag zurückzog, übernahm die Stadt die Anlage. Daraufhin hat der Verein Netzwerk Sport den Zuschlag für den Betrieb der Anlage als Zwischennutzung erhalten. Nun sollen Seilpark, Tennishalle und Fitnesscenter einem grösseren Projekt weichen: ein Leistungssportzentrum mit nationaler Ausstrahlung.

Nicolo Paganini begrüsst die Berücksichtigung des St.Galler Projekts im Nationalen Sportanlagenkonzept Nasak – «besonders im Kontext des langen Kampfes der Ostschweiz um den Innovationspark, der nun vom Bundesrat genehmigt wurde». Auch in der Parlamentsdebatte, die im Herbst ansteht, sieht der St.Galler CVP-Nationalrat gute Chancen, dass die Gesamtvorlage des Nasak durchkommen wird.

Bezüglich der Standortwahl ist Paganini überzeugt, dass das Gründenmoos der richtige Platz ist. «Es wird kein zusätzliches Kulturland bebaut und wegen des nahe gelegenen Fussballstadions wäre das Sportzentrum bereits gut am Verkehr angebunden.» Die neuen Chancen mit dem Betreiberwechsel würden so genutzt.

Da die Sportschule des FC St.Gallen Future Champs in der Nähe liegt, sieht Paganini potenzielle Synergien.

«Ich kann mir gut vorstellen, dass das Sportzentrum einst eine grosse Ausstrahlung haben wird. Das geschieht aber nicht über Nacht.»

Die Nationalen Sportzentren in Magglingen und Tenero bestünden schliesslich auch seit Jahrzehnten. Auch fliessen durch die Aufnahme im Nasak noch keine Gelder. Dazu muss der Verein erst ein Gesuch mit Betriebs- und Finanzierungskonzept einreichen. «Ich bin zuversichtlich, dass dies möglich ist», sagt Paganini.

Der Rheintaler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel bezeichnet das Gründenmoos als einen Glücksfall: «Optimal gelegen, gut erschlossen und der Besitzerwechsel bietet die Chance für Entwicklung.» Grundsätzlich steht er dem geplanten Sportzentrum positiv gegenüber und gibt sich begeistert für die Idee. Aber er gibt auch zu bedenken: «Es ist im Sport allzu häufig der Fall, dass man sich schnell ‹begeistert› zeigt und dabei die betriebswirtschaftlichen Aspekte vernachlässigt.» Das dürfe hier nicht passieren.

«Ich will in der Ostschweiz keine schlechten Projekte dieser Grössenordnung sehen.»

Daher mahnt Büchel, dass meist der Betrieb und die daraus resultierenden Kosten das Anspruchsvollste seien, nicht der Bau der Anlagen. Für ihn ist wichtig: «Das Projekt darf nicht zu hohen Folgekosten für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in St.Gallen führen.» Stehe ein «überzeugendes Planungs- und Betriebskonzept», sei eine rasche Kontaktaufnahme mit den Ostschweizer Bundesparlamentarierinnen und -parlamentariern angezeigt.

«Dann können wir über alle Parteien hinweg eine geballte Kraft entwickeln.»

Und Büchel, der Nachdiplomlehrgang Sport- und Nonprofit-Management abgeschlossen hat, würde einen Ideenaustausch begrüssen. Eine Idee präsentiert er schon: In der Ausbildung der jungen Talente sollen illegale Wetten und manipulierte Wettkämpfe thematisiert werden. «Schon jetzt werden jährlich Hunderte Milliarden illegal auf den Sport gewettet», sagt Büchel. In den kommenden Jahren dürfte sich diese Seuche – wie er das Phänomen nennt – weiter intensivieren. Schon junge Athletinnen und Athleten würden mit Geld und Ehre gelockt und in der Folge gnadenlos erpresst. «Warum also nicht eine europaweite – oder gar weltweite –Vorreiterrolle einnehmen?»

Das Sportzentrum soll auch Platz für den Pferdesport bieten. CSIO-Präsidentin Nayla Stössel freut sich, dass dadurch der Pferdesport noch sichtbarer wird. «Ohne Breitensport kein Spitzensport und umgekehrt.» Zudem wäre eine nationale Anlage im Gründenmoos räumlich näher an der Ostschweiz – sind doch die anderen beiden nationalen Pferdesportzentren in Bern und Avenches. Stössel sieht auch Synergien zu Gymnastik oder Krafttraining, wovon Disziplinen wie Voltigieren oder Zehnkampf profitieren könnten.

Auch für den CSIO als Spitzensport-Wettkampf wäre das Sportzentrum bedeutend. «Reine öffentliche Reitsportanlagen sind rar in der Schweiz», sagt Stössel. Wettkampforganisatoren in anderen Ländern könnten oftmals auf bestehende Pferdesportanlagen zurückgreifen, der CSIO in St.Gallen sei da auf einem polysportiv genutzten Sportplatz ein Exot. Für den viertägigen Wettkampf würden alleine für den Aufbau sechs Wochen und rund eine halbe Million Franken nötig. Könnten künftig Anlagen des Sportzentrums genutzt werden, würden weniger mobile Bauten gebraucht und der Boden wäre bereits fürs Reiten ausgelegt. Stössel sagt:

«Ein Reitboden ist anders beschaffen als eine Wiese oder ein Fussballfeld.»

Sie erinnert sich an das Jahr 2013 zurück, als das ganze Turnier wegen Regenfällen und zu weichem Boden abgesagt werden musste. In der Folge wurde das Drainagesystem im Gründenmoos für 400'000 Franken saniert.

Stössel betont aber auch:

«Mir ist klar, dass der CSIO nicht zur Zielgruppe der neuen Anlage im Gründenmoos gehört.»

Diese sei primär für den Breitensport konzipiert. Nur für den CSIO ganzjährig eine Anlage zu unterhalten, wäre schliesslich nicht rentabel. Jedoch könnten etwa Kurse dort stattfinden, die sonst in der Ostschweiz auf privaten Höfen durchgeführt werden. Die Hofbetreiber müssten in erster Linie auf einen rentablen Betrieb achten. Das Anbieten von Kursen hätte daher nicht immer erste Priorität. «Das Sportzentrum könnte also Friktion verhindern.»

Stössel spricht auch von der vom Verein Netzwerk Sport geplanten Sportschule. Inwiefern der Reitsport an diesem Ausbildungszentrum berücksichtigt wird, bedürfe noch mehr Abklärungen.