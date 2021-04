Spitzensport «Ein Herz für den Sport in der Ostschweiz»: Diese Hürden muss das geplante 60-Millionen Sportzentrum im Gründenmoos noch überwinden Ein erstes Ziel wurde erreicht: Der Bundesrat hat das Sportzentrum im Gründenmoos ins Nationale Sportanlagenkonzept aufgenommen. Ein weiterer Schritt dürfte diesen Herbst erreicht werden, wenn die groben Pläne für den Bau ausgearbeitet und erste politische Prozesse abgeschlossen sind. Dinah Hauser 29.04.2021, 05.00 Uhr

Die Sportanlage im Gründenmoos soll zu einem Sportzentrum mit nationaler Ausstrahlung ausgebaut werden. Bild: Urs Bucher

Der Verein Netzwerk Sport und die Sportfeld Gründenmoos AG haben ein grosses Projekt in Angriff genommen. Rund 60 Millionen Franken sollen für ein nationales Leistungssportzentrum aufgewendet werden, das mit Magglingen oder Tenero mithält. Anfang April hat der Bundesrat entschieden, das Leistungssportzentrum Ostschweiz in das Nationale Sportanlagenkonzept Nasak aufzunehmen und mit 5 Millionen Franken zu unterstützen. Die erste Hürde ist damit geschafft, doch es folgen weitere. Adrian Krüsi, Vereinspräsident und Verwaltungsratspräsident der AG, gibt Einblick in die Komplexität, die sich nicht nur über die Stadtgrenzen, sondern auch über die Kantonsgrenzen hinweg erstreckt. Krüsi sagt: