Gründenmoos: Hundefrisbee-Weltmeisterschaft

SPITZENSPORT Die Hundefrisbee-Weltmeisterschaft kehrt am Wochenende nach St.Gallen zurück Zum zweiten Mal nach 2014 wird die WM in St.Gallen ausgetragen. Rund 190 Teams zeigen dieses Wochenende im Gründenmoos ihr Können. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer können mitmachen. Ambra Elia 22.09.2022, 12.00 Uhr

Die letzte Hundefrisbee-Weltmeisterschaft in St.Gallen sorgte für grosses Interesse beim Publikum. Bild: Urs Bucher (14.09.2014)

Im Gründenmoos in St.Gallen gibt es am Wochenende einen Weltmeistertitel zu gewinnen. Und zwar für Mensch und Tier im Hundefrisbee. Im Jahr 2014 waren die Vierbeiner und ihre Besitzerinnen und Besitzer zum ersten Mal in St.Gallen, acht Jahre später wird die Weltmeisterschaft erneut hier ausgetragen.

«Am Wochenende stehen rund 190 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Hunden auf dem Feld», sagt Hauptorganisator Marcel Buff. Wie viel Publikum vor Ort sein wird, ist laut Buff stark vom Wetter abhängig. «Bei der letzten Weltmeisterschaft in St.Gallen hatten wir ungefähr 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer.»

Teams aus aller Welt

Die Teams kommen von überall her nach St.Gallen. Buff sagt: «Wir haben unter anderem Teams aus den USA, Ungarn, Spanien und Italien.» Eine Teilnehmerin aus den USA ist bereits mehrfache Weltmeisterin. «Eine grosse Herausforderung ist der Wind, dieser kann einen Wurf ziemlich erschweren», sagt Buff. Dadurch kann es auch für die stärksten Teams zu Schwierigkeiten kommen.

Hinter dem Stadion Gründenmoos stehen rund 40 Camper und 25 Zelte, in denen einige der Teams untergebracht werden. Etwa ein Viertel der Teams haben sich selbst Hotels in der Umgebung gebucht. «Organisatorisch ist das ein ziemlich grosser Aufwand», sagt Buff.

Attraktionen für das Publikum

Für Zuschauerinnen und Zuschauer, die ebenfalls einen Hund besitzen, besteht die Möglichkeit, an einem Hunderennen teilzunehmen und die Geschwindigkeit ihres Hundes zu messen. Zusätzlich können Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer bei einem Schnupper Workshop für Hundefrisbee herausfinden, was sie von der Sportart halten. Hundefrisbee eignet sich für jede Hunderasse, somit kann jeder mitmachen.

Ausserdem gibt es eine Dogdance-Show der Europameisterin Sandra Roth aus Deutschland und ihrem Golden-Retriever-Weibchen Boogie. Dogdance ist eine Sportart, bei der sich Mensch und Hund rhythmisch zu Musik bewegen und aufwendige Kunststücke zeigen.

Verschiedene Kategorien und Jurymitglieder

Die Teams treten in diversen Kategorien gegeneinander an. Eine davon heisst Freestyle Only, dabei werfen die Athletinnen und Athleten ihren Hunden sieben verschiedene Frisbeescheiben zu. Ziel ist, das Ganze möglichst fliessend über die Bühne zu bringen und die Jury mit interessanten Würfen und Kunststücken zu überzeugen.

Bei der Kategorie Throw & Catch Only haben Mensch und Hund 60 Sekunden Zeit, eine Scheibe so oft wie möglich zu werfen und zu fangen. Je weiter die Wurfdistanz, desto mehr Punkte gibt es. Das Maximum sind 35 Meter. «Schnelle Hunde schaffen es etwa fünfmal bis zur 35-Meter-Linie», sagt Buff. Dieses Resultat wird am Ende mit demjenigen von der Freestyle-Only-Kategorie verrechnet und bildet das sogenannte Freestyle Combined.

Die letzte Disziplin nennt sich D-Tour. Hierbei geht es um möglichst weite Distanzen. Die Besitzerinnen und Besitzer werfen das Frisbee, so weit sie können, und der Hund muss versuchen, diesen zu fangen. Insgesamt drei Chancen haben die Teams bei dieser Kategorie. «Mein persönlicher Rekord sind 92 Meter, jedoch konnte mein Hund den Frisbee nicht erwischen», sagt Buff.

Die Leistung der Teams wird von vier Jurymitgliedern bewertet. Der eine bewertet ausschliesslich wie die Athletinnen und Athleten performen. Der nächste begutachtet die Hunde und deren Sportlichkeit. Ein anderer beurteilt die Zusammenarbeit von Mensch und Tier und ob die beiden harmonieren. Das vierte Jurymitglied zählt die Anzahl der gefangenen und nicht-gefangenen Scheiben.

Das Programm im Detail Am Freitag von 9 bis 17 Uhr findet das letzte Qualifikationsturnier statt. In jeder Kategorie haben die Teams noch eine Chance, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Gegen den Abend erfolgen bereits die ersten Runden der D-Tour-Disziplin. Am Samstag um 8.30 Uhr beginnt das Turnier. Die letzte Runde endet gegen 20 Uhr. Dazwischen erfolgen jeweils um 12 Uhr und um 15 Uhr die Aufführungen von Sara Roth. Das Hunderennen für Zuschauer geht von 12 bis 15 Uhr. Auch am Sonntag beginnt das Turnier um 8.30 Uhr. Der Schnupper Hundefrisbee Workshop beginnt um 9 Uhr und dauert eine Stunde. Die Auftritte von Sara Roth sowie das Hunderennen für Zuschauer sind um dieselbe Zeit wie am Samstag. Gegen 18 Uhr beginnt die Rangverkündigung. (ae)

Popularität des Hundefrisbees

Ob die Sportart seit der letzten Weltmeisterschaft in St.Gallen an regionaler Beliebtheit gewonnen hat, findet Buff schwierig einzuschätzen. «Es ist immer unterschiedlich. Mal auf, mal ab», sagt er. Nach der Weltmeisterschaft in 2014 herrschte zunächst ein grosses Interesse um den Sport. Buff sagt: «Als Corona kam, brach alles zusammen. Von da an war nicht mehr so viel los wie zuvor.» Jetzt hofft Buff, dass die WM-Austragung dem Hundefrisbee in der Region wieder zum Aufschwung verhilft.