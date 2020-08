Geschmack statt Firlefanz: Spitzenkoch von der Goldacher Villa am See möchte nicht mehr im Gastroführer Gault Millau erwähnt werden

Trotz 16 Gault-Millau-Punkten richtet Peter Runge in der Villa am See in Goldach seine Teller nicht mit der Pinzette an. Sein Trumpf ist seit 20 Jahren gutbürgerliche Küche auf kontinuierlich hohem Niveau. Obwohl seit 17 Jahren im Gault Millau Schweiz in den höchsten Tönen gelobt, hat er darum gebeten nicht mehr im Gastroführer erwähnt zu werden. Vergeblich.

Rudolf Hirtl 18.08.2020, 19.58 Uhr

Silvia und Peter Runge machen in der Villa am See bei der Qualität keine Konzessionen: Der Erfolg gibt ihnen recht. Bild: Rudolf Hirtl





Peter Runge überlässt das Feld seiner Frau Silvia. Er selbst hat für das Gespräch wenig Zeit. Seit Restaurants wieder Gäste empfangen und bedienen dürfen, ist die Villa am See in Gol-dach Tag für Tag ausgebucht, und dies noch auf Wochen hinaus.

«So etwas haben wir in den vergangenen 20 Jahren noch nie erlebt.»

Das sagt Silvia Runge und breitet Agenda und Notizzettel auf dem Tisch aus, auf denen keine Zeile mehr leer steht.

Nicht nur das Restaurant feiere dieser Tage ein Jubiläum. «Ich bin seit 40 Jahren Tagblatt-Abonnentin und wir sind seit 30 Jahren verheiratet», sagt sie mit einem Schmunzeln. Auf das geplante Fest zum zwanzigjährigen Bestehen haben sie verzichtet. Der Aufwand wäre aufgrund der Covid-Sicherheitsauflagen zu gross gewesen.

Feinschmecker-Restaurant statt Café und Nussgipfel

Der Aufschrei war gross, als die Villa am See am 12. August 2000 eröffnete. Statt des vom damaligen Gemeindepräsidenten Peter Baumberger versprochenen «Rietli»-Ersatzes wurde ein Feinschmecker-Restaurant präsentiert. Vielen Goldachern, die sich gewohnt waren, in Flipflops und Badehosen zu «dinieren», stösst das bis heute sauer auf. 1981 war das Ausflugsrestaurant Rietli bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Weil der Wiederaufbau scheiterte, tauschte die Gemeinde 1995 mit der Stadt St.Gallen Land ab (Rietli-Parkplätze gegen Villa Seegarten), um besagten «Rietli»-Ersatz zu schaffen. «Schade nur, dass man nicht einfach wie im ‹Rietli› hingehen und einen Salat essen oder ein Bier trinken kann», so der nach der Eröffnung oft gehörte Kommentar.

Silvia Runge und Servicefachfrau Hildegard Hämmerl mit der vollen Agenda. Einen Ansturm wie derzeit haben sie noch nie erlebt. Bild: Rudolf Hirtl



Kritisiert wurde auch, dass es keinen Wurst-Käse-Salat gibt. Der steht auch heute nicht auf der Karte. Dafür sind die Ansprüche zu hoch, die Runges an sich selber stellen. «Viele Rückmeldungen von Gästen bestätigen, dass es uns gelingt, die Qualität unserer Küche Tag für Tag hochzuhalten. Diese Kontinuität wird sehr geschätzt», sagt Silvia Runge.

Anonymer Testesser begeistert

Mit dem Ergebnis, dass Peter Runge nach Einschätzung der Gault-Millau-Testesser die Riege der Spitzenköche in der Region am See seit 20 Jahren mit 16 Punkten unangefochten anführt. «Delikat, exzellent, köstlich» – schwärmt sich der anonyme Autor im Reiseführer für Gourmets durchs Gericht und gerät vollends in Entzückung, als der Hauptgang aufgetragen wird. Die Einschätzung des Testessers ist zweifellos richtig, wie die Reservationen zeigen.

Falsch ist jedoch das hartnäckige Gerede, dass die «Villa» nur für Gäste mit dicken Brieftaschen sei und Leute in kurzen Hosen nicht willkommen seien. Es müsse jeder selber wissen, wie angezogen er ein Speiserestaurant besuche, sagt Silvia Runge und räumt ein, dass sie es nicht möge, wenn Männer mit kurzen Hosen und Trägerleibchen kämen, doch selbstverständlich seien Bermudas und T-Shirts kein Problem.

Auch schon Gäste aus dem Restaurant gewiesen

Die kritischen Stimmen der Vergangenheit haben sich verflüchtigt. Heute ist man im Dorf vielmehr stolz auf das mit 16 Punkten ausgezeichnete Restaurant. Die Erwähnung im Gault Millau ist allerdings Auszeichnung und Belastung zugleich. Sie hätten auch viele Gäste aus anderen Kantonen.

«Diese kommen gelegentlich aufgrund unserer 16 Punkte mit enorm hohen Erwartungen und Ansprüchen zu uns und wundern sich dann, dass wir die Kräuter nicht mit der Pinzette auf dem Teller drapieren.»

Für so etwas hätten sie gar keine Zeit. «Unsere Teller sind auch schön angerichtet, aber ohne Firlefanz. Wir bieten eine gutbürgerliche Küche an, aber auf sehr hohem Niveau», so Silvia Runge. Dies könne mitunter zu unangenehmen Diskussionen führen. Sie habe auch schon Gäste gebeten, das Restaurant zu verlassen, die nur noch gemeckert hätten, weil Tomätchen oder Kräuter nicht mit dem Stil nach oben serviert wurden.

Der Gault Millau lässt die «Villa» nicht raus

Silvia Runge ist 65 Jahre alt, ihr Mann 59. Sie müssen niemandem mehr etwas beweisen und denken gelegentlich auch über den Ruhestand nach. Die Pacht für das Restaurant läuft noch bis 2025. Er sei immer noch sehr motiviert, sagt Peter Runge. Doch er würde nun gerne ohne den Bewertungsdruck weiterarbeiten, weshalb er gebeten hat, die «Villa» nicht mehr im Gault Millau zu erwähnen.

Davon will Urs Heller, Chefredaktor von Gault Millau Schweiz, aber nichts wissen. Er antwortet Peter Runge:

«Wir möchten unseren Lesern die besten Restaurants der Schweiz vorstellen, und da gehört die Villa am See nun einmal dazu. So viele 16-Punkte-Restaurants gibt es in Ihrer Region ja nicht»,

Er betont, der Gault Millau sei kein Klub, bei dem man beliebig aus- und eintreten könne. Sein Vorschlag: «Sie bleiben ohne Druck dabei. Und wenn Sie wirklich mal in Pension gehen, was ich mir nicht vorstellen kann, dann werden wir Sie mit Stil verabschieden.»

Runges nehmen den Entscheid zur Kenntnis. Gault-Millau-Eintrag hin oder her, es wird in der «Villa» auch weiterhin keine Etepetete-Küche geben. Was sie trotz ständig wechselndem Angebot nicht von der Speisekarte streichen können sind Rindsfiletwürfel Stroganoff und Mistkratzerli an Rosmarinbutter. Das hat so mancher Gast schon als Kind dort gegessen.