Fasnacht in der Region Rorschach: Am Samstag geben die Cliquen ihre spitzen Zungen und bissigen Seitenhiebe zum Besten Am Samstag ziehen die Cliquen durch Rorschachs Beizen. In Tübach klopften sie bereits eine Woche zuvor ihre Sprüche. Jolanda Riedener 18.02.2020, 17.32 Uhr

Die Cliquen ziehen auch in diesem Jahr wieder durch die Region Rorschach. Martin Rechsteiner

Die Region ist im Fasnachtsfieber: Während vergangenen Samstag die Cliquen durch Tübach zogen, sind sie diesen Samstag auch in sieben Restaurants in und um Rorschach unterwegs. In der Hafenstadt treten die Formationen im «Hafenbuffet», «Stadthof», «Fuchsschwanz» und «Rheinfels» auf. Das Restaurant Rheinfels hat an diesem Abend ausnahmsweise trotz Abwesenheit der Wirtin geöffnet. Sie hat das Restaurant vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen geschlossen. Die Platzzahl ist begrenzt, einzelne Tickets sind noch erhältlich. Einen Vorverkauf gibt es beim Modehaus Lutz in Goldach, Reservationen nehmen die jeweiligen Lokale entgegen. Weiter sind das «Schäfli» in Untereggen, das Restaurant Kellen in Tübach und das Pfarreiheim Goldach an der Cliquennacht beteiligt.

Ab 19.30Uhr rotieren die Cliquen in den Lokalen. Darunter viele bereits bekannte wie Siitestecher, Susle & Wunderli oder die (R)an(d)ständigen. Ausserdem geben die Cliquen Buure, LeeBee+ und Äffzeh ihre Sprüche zum Besten. Für Musik sorgen HGQ, Äfachi Musig, Räblüüs und Postgugge.

Ein letzter Auftritt vor Tübacher Publikum

In vier Tübacher Lokalen haben bereits am vergangenen Samstag einheimische Cliquen Sprüche geklopft. Die Stimmung an der Trübnacht war ausgelassen, dazu trugen auch die verschiedenen Musikformationen bei.

Für Walter Büchler war die diesjährige Trübnacht ein besonderer Abend. Er war von Anfang an für die Cliquenfasnacht engagiert. Für «dä alt Römer» ging mit diesem Auftritt eine Ära zu Ende: 30 Mal schlüpfte der 69-Jährige in diese Rolle, zuletzt vor fünf Jahren. «Ich habe mir immer gesagt, nach 30 Auftritten ist Schluss», sagt der Tübacher. Als er vor einiger Zeit seine Unterlagen durchging, bemerkte er, dass er tatsächlich nur 29 Auftritte hatte und meldete sich ein letztes Mal zurück auf die Bühne.

Gemeindepräsident bekommt sein Fett weg

Den Tübacher Dorfcliquen entgeht kaum eine Peinlichkeit während des Jahres: Alles wird sorgfältig festgehalten, in Wort oder Bild. Mit gezielten Formulierungen setzten Schüfeli und Bäseli, d’Jungspünte, die frechen Fünf und dä alt Römer das Geschehene im Dorf in die fasnächtliche Prosa um.

Speziell Gemeindepräsident Michael Götte oder Altgemeinderat Ernst Locher konnten den Cliquen-Formationen sowohl qualitativ als auch quantitativ einiges bieten. So schlugen etwa d’Jungspünte dem Gemeindeoberhaupt vor, beim Landhauskreisel eine Götte-Statue zu errichten. Die Gruppe spielt dabei auf den 2019 von den Bürgern abgelehnten Kredit für die Kreiselneugestaltung an.