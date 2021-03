Spitex «Pflege studieren, Pflege erlernen, das braucht Mut»: Warum es zu wenig Pflegefachkräfte gibt und vor welchen Herausforderungen sie stehen Nach der Kündigung von 22 Spitex-Mitarbeitenden befürchten Berufsfachleute, dass es in St.Gallen zu Engpässen in der Pflege kommen könnte. Professorin Katharina Fierz von der ZHAW Winterthur erklärt, warum die Spitex als Arbeitgeberin ein Imageproblem hat und was den Reiz des Berufs Spitex-Pflegende ausmacht. Julia Nehmiz 17.03.2021, 05.00 Uhr

Spitexpflege ist viel mehr als Stützstrümpfe anziehen und Medikamente richten. Je früher die Patientinnen und Patienten aus dem Spital entlassen werden, desto akuter und anspruchsvoller gestaltet sich die pflegerische Betreuung durch die Spitex. Bild: Gaetan Bally / Keystone

Gesundheitsberufe stehen an vierter Stelle der Beliebtheit im Ausbildungsranking. Und trotzdem wird überall von Fachkräftemangel gesprochen. «Der Markt ist ausgedünnt», sagte Edith Wohlfender, Geschäftsleiterin Berufsverband Pflege Ostschweiz. Es sei schwierig, die 22 Fachpersonen, die bei der Spitex St.Gallen AG allein in diesem Jahr gekündigt haben, zu ersetzen (Bericht vom 10.3. und 13.3.2021).

Das befürchtet auch ein Ostschweizer Pflegeexperte. Da er eng mit der Spitex in der Betreuung schwerkranker Menschen zusammenarbeitet, möchte er nicht mit Namen genannt werden – seine Klientinnen und Klienten seien auf gute, vorurteilsfreie Pflege angewiesen. Doch mit den 22 Abgängen in St.Gallen würde unglaublich viel Know-how verloren gehen. Es werde ein Erfahrungsvakuum eintreten, fürchtet er.

Katharina Fierz, Leiterin Institut für Pflege, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Winterthur. Bild: PD

Woran liegt das, dass es so schwer ist, gut ausgebildetes Personal zu finden? Hat die Spitex als Arbeitgeberin ein Imageproblem?

Ja, zum Teil, sagt Katharina Fierz, Professorin Gesundheit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Winterthur. Sie leitet dort das Institut für Pflege und sie sagt, es herrsche noch immer die Idee vor, die Arbeit in der Spitex bestehe aus Stützstrümpfe anziehen und Medikamente richten. Das sei aber bereits seit längerem nicht mehr so.

«Je früher die Patientinnen und Patienten aus dem Spital entlassen werden, je ausgeklügelter die medizinischen Interventionen im Spital sind, je älter die Menschen werden und entsprechend mit mehreren chronischen Krankheiten leben, desto akuter und anspruchsvoller gestaltet sich die pflegerische Betreuung durch die Spitex.» Und desto wichtiger sei eine gute Ausbildung.

Allein unterwegs, rasch einschätzen und beurteilen

Pflegende im Spitexbereich seien – im Gegensatz zu den Kolleginnen und Kollegen im Akutspital – oft allein unterwegs. Oft wüssten sie nicht, welche Situation sie anträfen, sie müssten sehr rasch sehr systematisch die Situation einschätzen und beurteilen können. «Dafür ist eine exzellente Ausbildung – speziell im klinischen Bereich – absolut notwendig, um die Patientensicherheit gewährleisten zu können.» Auch, um abschätzen zu können, ob eine Besprechung mit einer ärztlichen Kollegin angezeigt sei und – falls ja – wie rapportiert werden müsse, dass diese Kollegin sich ein Bild machen und Entscheidungen treffen könne.

Katharina Fierz sagt:

«Viele wissen nicht, dass Spitex-Pflegende eine grosse Verantwortung tragen.»

Die Pflege an sich habe ein Imageproblem. «Allzu gern vergisst man – und da trägt die Presse auch eine Verantwortung –, dass es sich bei der Pflege um einen ausserordentlich spannenden, abwechslungsreichen Beruf sehr nahe am Menschen handelt.» Pflege studieren, Pflege erlernen, das brauche Mut.

«Man ist den Menschen in extremen Situationen sehr nah und unterstützt Patientinnen und Klienten in oft schwierigen, schambehafteten Situationen.»

Und da Fierz an der ZHAW lehrt und forscht, macht sie gleich noch Werbung für den Pflegeberuf: «Mit einem Grundstudium Bachelor of Science in Pflege schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe», sagt sie. Man habe eine fundierte Grundausbildung mit vielen Einsatzmöglichkeiten plus einem Bachelor, der einem den Einstieg in einen Master und ein Doktorat eröffne. «Pflege eröffnet viele Karrierewege, sowohl ‹am Bett›, im Management, in der Lehre, als auch in der Pflegeinformatik oder im Journalismus.»

Auch Klientinnen und Klienten stehen vor Herausforderungen

Der Arbeitsmarkt in der Pflege wächst. 2011 gab es gemäss Bundesamt für Statistik im Kanton St.Gallen 720,5 Vollzeitstellen in der Pflege, auf denen 2588 Personen arbeiteten. 2019 waren es schon 1045 Vollzeitstellen, auf denen 3461 Personen arbeiteten – davon 284 in der Administration. 24'345 Klientinnen und Klienten wurden 2019 im Kanton St.Gallen von den 59 gemeinnützigen und 21 erwerbswirtschaftlichen Spitex-Organisationen betreut und von 19 selbstständigen Pflegefachpersonen. 104 Millionen Franken Ertrag wurden 2019 im Kanton in der Spitexpflege umgesetzt –103 Millionen Franken wurden für Personal- und Betriebskosten aufgewendet. Den Hauptanteil macht die Langzeitpflege aus: 17'832 Klientinnen und Klienten wurden in 685'096 Stunden gepflegt.

Es herrscht Fachkräftemangel, sagt auch Katharina Fierz. Dieser sei eine Herausforderung in der Spitexpflege. Ebenso wie die Zunahme der komplexen und instabilen Fälle, während gleichzeitig Finanzen respektive Stundenbudgets limitiert werden. Die Zusatzleistung, welche zur Pflege der Patienten mit komplexen und instabilen gesundheitlichen Situationen von hoch qualifizierten Pflegefachpersonen erbracht wird, werde bei der Erstattung durch die Krankenkasse nicht angemessen berücksichtigt. «Obwohl diese Fachkräfte teurer sind und deren Leistung eine höhere Qualifikation erfordern, als die bei Patienten in stabilen gesundheitlichen Situationen erforderlich ist.»

Doch auch für Klientinnen und Klienten gibt es Herausforderungen in der Spitexpflege: Die Finanzierung der Betreuung ist nicht geregelt. Die Schwierigkeit, unter einer Vielzahl nun auch privater Spitexorganisationen auszuwählen. Die Schwierigkeit, unter den zahlreichen konkurrenzierenden privaten Organisationen die Qualität einer Spitexorganisation abzuschätzen.

Die letzte Schwierigkeit wurde nun sogar wissenschaftlich bestätigt. Wie eine Studie der ZHAW zeigt, mangelt es in der Schweiz an einheitlichen und aussagekräftigen Qualitätsindikatoren in der Spitexpflege (siehe Text über die ZHAW-Studie).