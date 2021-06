Spitex St.Gallen Geschäftsführer Zellweger kündigt ab sofort

Spitex Nach zwei Kündigungswellen: Geschäftsführer verlässt Spitex St.Gallen AG per sofort Michael Zellweger verlässt die Spitex St.Gallen AG – und zwar noch heute. Eine Nachfolge wird umgehend gesucht. Vorübergehend wird Anna Ravizza die Geschäftsführung der Organisation übernehmen. 03.06.2021, 16.25 Uhr

Michael Zellweger, ehemaliger Geschäftsführer der Spitex. Bild: Arthur Gamsa

(red) Michael Zellweger, Geschäftsführer der Spitex St.Gallen AG, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch per sofort. Die Suche nach einer Nachfolge wird umgehend in die Wege geleitet. Ad interim übernimmt Verwaltungsrätin Anna Ravizza die Geschäftsführung der Organisation, heisst es in der Medienmitteilung der Spitex.