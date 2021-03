Spitex Es fehlt an Daten und Indikatoren: Warum es bislang nicht möglich ist, die Qualität der Spitexpflege zu vergleichen Eine aktuelle Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Winterthur zeigt: Trotz gesetzlicher Vorgaben mangelt es bislang an schweizweit einheitlichen und aussagekräftigen Qualitätsindikatoren. Somit fehlt es an Transparenz für Klientinnen und Klienten. Und es fehlt an Daten, um Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Pflegeleistungen zu überprüfen. Julia Nehmiz 17.03.2021, 05.00 Uhr

Es soll bessere Daten zur Qualitätsmessung der Spitex geben. Doch noch lässt sich die Qualität der Spitexpflege in der Schweiz weder national noch international vergleichen. Dies zeigt eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Winterthur, die vergangene Woche publiziert wurde. Aylin Wagner, Co-Autorin der Studie, sagt: «Die Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege ist im Vergleich zu anderen Sektoren des Gesundheitswesens zu wenig etabliert.» Eine frühere Studie der ZHAW hat im Jahr 2008 Indikatoren für die Qualitätsmessung mit dem Verband Spitex Schweiz entwickelt. Damals wurde erforscht, welche Qualitätsindikatoren gibt es international, und wie kann man sie für die Schweiz anpassen.

Jetzt haben Wagner und ihre Forschungskolleginnen und -Kollegen herausgefunden, dass die international definierten Qualitätsindikatoren, die zum Teil in der Schweiz in der häuslichen Pflege bereits angewandt werden, nur bedingt geeignet sind. Das zumindest sagten die Public-Health-Fachleute und die Pflegefachpersonen in der Studie «Swiss Home Care Data: Bessere Daten zur Qualität der häuslichen Pflege». Während die Public-Health-Fachleute 18 von 43 Indikatoren als geeignet für die Qualitätsmessung der häuslichen Pflege bewerteten, waren es bei den Pflegefachleuten nur derer sieben. «Positiv ausgedrückt, sieben Indikatoren haben die Pflegefachleute für geeignet empfunden», sagt Aylin Wagner. Denn in Pflegeheimen würden nur sechs Indikatoren angewandt, um die Qualität der Pflege zu überprüfen.

Bei der Studie kam heraus, dass aus der Praxisperspektive viele Indikatoren nur unzureichend beeinflusst werden können. So sei beispielsweise «Sturz» ein typischer Qualitätsindikator in Pflegeheimen. Die Studie der ZHAW hat jedoch gezeigt, dass dieser Indikator in der häuslichen Pflege als wenig beeinflussbar bewertet wurde. Denn: Die Wohnungsumgebung kann das Spitexpersonal nicht beeinflussen. Der Teppich im Wohnzimmer, der eine Sturzgefahr darstelle, kann ja nicht einfach von der Pflegekraft rausgetragen werden. Im Pflegeheim hingegen wird die Umgebung so gestaltet, dass das Risiko eines Sturzes minimiert wird.

Grosse Diversität in der Spitexpflege

Für Wagner ist klar: Um die Qualität der Spitexpflege zu messen, müssten neben dem Ergebnis der Pflege auf Patientenebene auch Prozesse gemessen werden. Also das, was die Pflegefachperson an Interventionen unternimmt. Auch fehlten Indikatoren, die die Qualität der interprofessionellen Zusammenarbeit messen – also das Zusammenspiel von Spitexpflegenden, Hausärztinnen, Therapeuten.

Und noch etwas müsste verbessert werden: Bislang fehlt es im Spitex-Bereich an national repräsentativen Routinedaten. Auf nationaler Ebene lasse sich die Qualität der Pflege also gar nicht vergleichen. Der Spitex Dachverband Schweiz engagiert sich seit einiger Zeit, um das zu verbessern. Der nationale Datenpool Home Care Data, der vom Spitex Verband gegründet wurde, sei ein erster Schritt. Doch nicht alle Spitexorganisationen liefern ihre Pflegedaten.

Die Spitex in der Schweiz ist föderalistisch aufgebaut, es herrscht grosse Diversität. Dies sei eine Herausforderung für eine nationale Qualitätsmessung, sagt Wagner. Erst mit repräsentativen Daten lässt sich untersuchen, wie es um die Spitexpflege in der Schweiz steht.

Nur so könne das Pflegesystem verbessert, die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Spitexpflege überprüft werden. Oder garantiert werden, dass Klientinnen und Klienten Grundlagen hätten, anhand derer sie die verschiedenen Spitexorganisationen, auch die privaten, vergleichen können.

Eigentlich schreibt das Krankenversicherungsgesetz seit 2016 vor, dass Leistungserbringer, also auch Spitexorganisationen, dem Bund Daten zu medizinischen Qualitätsindikatoren liefern müssen. Doch da das Wissen fehlte, welche Indikatoren überhaupt geeignet seien, um die Qualität zu messen, sei diese Vorschrift bislang nicht umgesetzt worden. Das Bundesamt für Gesundheit sei über die ZHAW Studie informiert worden, sagt Aylin Wagner. Am 1. April stehe eine Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes an. Unter anderem wird eine eidgenössische Qualitätskommission gegründet.