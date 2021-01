Spitalschliessung Stadt prüft Standort für Rorschacher Gesundheitszentrum: «Es muss nahe am ÖV sein», sagt Präsident Röbi Raths Der Wandel des Spitals Rorschach zum Ambulatorium wird konkret. Wo das neue Gesundheitszentrum entstehen soll, ist noch offen. Eine Arbeitsgruppe stört sich an der Informationspolitik des Kantonsspital – dieses wehrt sich gegen die Vorwürfe. Jolanda Riedener 05.01.2021, 20.22 Uhr

Urs Bucher (Rorschach, 23.10.2019)

Das Ende des Spitals Rorschach rückt immer näher. Der St.Galler Kantonsrat hat sich in der Novembersession deutlich für die Umsetzung der neuen Spitalstrategie ausgesprochen. Folglich wird der Notfall im Spital Rorschach bereits per 15. Januar geschlossen, schreiben die Verantwortlichen des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG) in einer Mitteilung. Die stationären Betten im Spital Rorschach werden per 31. Januar aufgehoben. Bereits seit Juli werden in Rorschach infolge der Pandemie keine Operationen mehr durchgeführt.