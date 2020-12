spitalclown «Wieso lacht niemand?»: Wie die Coronakrise die Arbeit der Traumdoktoren am Ostschweizer Kinderspital verändert hat Liz Monteleone arbeitet für die Stiftung Theodora als Traumdoktorin im Ostschweizer Kinderspital. Sie erzählt, wie die Coronakrise ihre Arbeit mit den kranken Kindern verändert hat und wie die Weihnachtszeit ihr hilft, ihre Rolle als Doktor Floh zu verkörpern. Tabea Leitner 23.12.2020, 05.00 Uhr

Liz Monteleone alias Doktor Floh setzt in der Weihnachtszeit auf viel Glitzer bei ihrem Kostüm. Bild: Tabea Leitner

Ein Kind kommt auf einen zu, wenn es sich wohlfühlt. Seit der Coronakrise gehört folgende Frage fest zum Arbeitsalltag von Liz Monteleones:

«Wie weiche ich dem Kind aus, ohne dass es sich brüskiert fühlt?»

Das sei schwierig, sagt die Traumdoktorin.

Traumdoktoren sind Spitalclowns, die kranke Kinder mit Humor und viel Empathie auf dem Behandlungsweg im Spital begleiten. Aufgrund der verschärften Schutzmassnahmen dürfen die Traumdoktoren im Ostschweizer Kinderspital die Kinder nicht mehr berühren.

Monteleone: «Wenn jetzt ein Kind mit dem Infusionsständer auf dem Gang unterwegs ist, stehen wir Spalier oder winken, anstatt dass wir ihm einen Handschlag geben.» Obwohl diese Gesten gute Alternativen sind, entsteht dadurch eine Distanz.

«Eltern müssen das Zimmer verlassen, damit wir reingehen können»

Aktuell bestehen im Ostschweizer Kinderspital Besuchsbeschränkungen. Nur Eltern oder eine enge Bezugsperson dürfen das Kind vor Ort begleiten. Monteleone:

«Ich denke, dass sich für Kinder, die über längere Zeit im Spital sind, einiges verändert hat, weil sie nicht mehr die gesamte Familie auf einmal treffen können.»

Sie geht davon aus, dass die Situation gerade für kleine Kinder schwer auszuhalten ist, weil sie die Coronapandemie noch nicht verstehen.

Durch diese Türfenster können die Traumdoktoren mit den Kindern kommunizieren. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 13. Juli 2020)

Die Personenbeschränkung erfordere in den Zimmern noch mehr Flexibilität von den Traumdoktoren. «Wenn schon ein Besucher im Zimmer ist, muss er es verlassen, damit wir reingehen können», sagt sie. Falls das Kind oder die Eltern das nicht wollen, starten die Spitalclowns ihre Vorführung vor dem Zimmer. Denn im Kinderspital hat jede Zimmertür ein Fenster. «Meistens haben die Kinder selber Spielsachen dabei. Dann können wir von draussen auf die Sachen zeigen und kreieren so ein witziges Ratespiel.»

Advent – der Retter in der Not

Die Weihnachtszeit hilft Monteleone dabei, einen Einstieg ins Spiel zu finden, wenn sie ein Patientenzimmer betritt. Sie sagt:

«Ich wickle mir jeweils eine Lichterkette um und trage Christbaumkugeln oder Tannenzweige als Ohrringe. Das bringt die Kinderaugen zum Leuchten.»

Für sie sei es wichtig, dass Kinder, die über Weihnachten im Krankenhaus sind, nicht vergessen werden. So habe Monteleone in ihrer Rolle als Doktor Floh diesen Patienten jeweils ein Christbäumchen geschenkt. Doch während Corona dürfen die Traumdoktoren den Kindern keine Geschenke machen. Monteleone sucht nach Alternativen.

Liz Monteleone verkörpert als Traumdoktorin die Rolle von Doktor Floh. Bild: Tabea Leitner

«Ich habe schon bei der Stiftung Theodora angefragt, ob es die Vorschriften erlauben, dass wir an Weihnachten eine Seifenblasen-Maschine mitnehmen dürfen», sagt sie. Egal welches Alter – die farbig-glänzenden Blasen lassen jedes Kind träumen.

Fest auf Helikopterlandeplatz

Wegen Corona fällt es Liz Monteleone manchmal schwer, in ihre Rolle des Doktor Floh einzutauchen. Sie sagt:

«In meinem Hinterkopf blinken ständig Warnsignale – Achtung, Achtung, Kind nähert sich – Abstand halten. Solche Gedanken würde sich Doktor Floh nie machen.»

Trotzdem ist die 57-Jährige froh, dass sie einen Grossteil der Kinder seit Juni wieder besuchen darf. Weil am Anfang der Pandemie noch unklar war, wie schwer Kinder von Covid-19 betroffen sind, durften die Traumdoktoren sie während des Lockdowns im Frühling nicht besuchen.

Während dieser Zeit hat Monteleone mit ihren Traumdoktor-Kollegen einen Besuch auf dem Helikopterlandeplatz organisiert. «Wir haben gesungen, getanzt und riesige Seifenblasen gemacht. Es war ein richtiges Freudenfest», sagt sie und wirkt gerührt.

«Eltern haben seit Corona Angst vor uns»

Eltern, die mit ihren Kindern zum ersten Mal im Ostschweizer Kinderspital sind, seien gerade während der Coronakrise skeptisch gegenüber den Traumdoktoren. Monteleone sagt:

«Wir sehen schon lustig aus. Da verstehe ich, dass gewisse Eltern Angst haben, wir würden die Hygieneregeln nicht einhalten.»

Aber bereits vor Corona musste sie bei der Arbeit strikte Hygieneregeln einhalten. Auch die Maskenpflicht und das Berührungsverbot sind nichts Neues für Doktor Floh. Auf den Isolationszimmern, wo zum Beispiel krebskranke Kinder behandelt werden, gilt dasselbe. «Der Unterschied ist, dass diese strengen Regeln nun für das gesamte Krankenhaus gelten.»

«Wieso lacht denn keiner?»

Trotzdem musste Monteleone sich an die Maskenpflicht zuerst gewöhnen. Sie sagt: «In einem Schullager war ich verwirrt, weil die Leute im Treppenhaus nicht auf mein Lächeln reagierten. Da wurde mir bewusst, dass solche kleine Aufmerksamkeiten durch die Maske nicht mehr möglich sind.» Die Gestik wurde zur neuen Mimik. «Jetzt muss ich mein Lachen mit Geräuschen oder mit einer Pirouette begleiten, dass die Kinder die Freude spüren», sagt sie.

Liz Monteleone beklebt ihre Maske mit Stickern, die zur jeweiligen Jahreszeit passen. Bild: Tabea Leitner

Monteleone:

«Das hat mir gezeigt, dass nun andere Dinge möglich sind, die vorher nicht im Zentrum gestanden sind.»

So sei es auch mit dem Musizieren gewesen. Normalerweise singe Doktor Floh weinenden Babys zur Beruhigung ein Liedchen vor. «Ich war überrascht, als ich letztens ein solches Baby mit Klangkugeln beruhigen konnte», sagt sie.

«Auch Lachen erfordert Vorbereitung»

In der Coronakrise könnten alle Leute einen Besuch eines Traumdoktors gebrauchen, nicht nur kranke Kinder. Was rät Doktor Floh den Menschen, um die Zuversicht aktuell nicht zu verlieren? Die Lenggenwilern staune jedes Mal wieder, wie viel Freude und Fantasie in den hospitalisierten Kindern stecke. Das sei inspirierend. Sie sagt:

«Lachen ist wichtig, – deshalb suche ich auch nach Dingen, die mir Freude machen, selbst wenn mir nicht zum Lachen zumute ist.»

Das habe schon der Journalist Normann Cousins in den 1980er-Jahren getan. Nachdem Cousins die Diagnose bekam, dass er bald sterben wird, habe er sich ein Hotelzimmer gemietet und nur noch Leute eingeladen, die ihn zum Lachen brachten.

Monteleone sagt: «Genau das sollten wir auch tun. Klar ist es schwierig, während einer Pandemie Gäste einzuladen, aber es gibt ja auch Filme oder Bücher, die uns zum Lachen bringen können.» Sie habe zum Beispiel wieder einmal ‹Dick und Doof› geschaut und sich dabei köstlich amüsiert. «Manchmal kommt die Freude eben nicht von alleine, sondern man muss sich dafür vorbereiten», so die Traumdoktorin. Zudem sagt sie:

«Ich glaube, ich lasse dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung bis Ende Januar hängen. Denn die Lichter stimmen mich in der dunklen Jahreszeit fröhlich!»