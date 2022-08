St.Galler Spitalhochhaus soll unter Denkmalschutz gestellt werden

Spital Das höchste Haus der Stadt St.Gallen könnte bald unter Denkmalschutz gestellt werden – mit Folgen für das Kantonsspital und dessen Ausbaupläne für das Haus 04 Die Erneuerung und die Erweiterung des Kantonsspitals St.Gallen sind ein laufender Prozess, denn die medizinische Entwicklung ist schneller als die bauliche. Das bald 50-jährige, markante Spitalhochhaus ist in die Jahre gekommen. Ein geplanter Rückbau könnte nun aber am Denkmalschutz scheitern. Die Sache ist brisant. Daniel Wirth 7 Kommentare 09.08.2022, 05.00 Uhr

Das Haus 04 ist 78 Meter hoch. 1975 wurde es eingeweiht. Bis heute ist es das höchste Haus in der Stadt St.Gallen. Das Kantonsspital hat die Absicht, es in etwas mehr als zehn Jahren zurückzubauen. Bild: Ralph Ribi

Für 540 Millionen Franken wird das Kantonsspital St.Gallen bis 2028 erneuert und erweitert sowie mit dem Ostschweizer Kinderspital (OKS) zusammengeführt. Während die Arbeiter auf der Riesenbaustelle schwitzen und die Neubauten rasant hochziehen, sind die Fachleute des Departements «Immobilien und Betrieb» des Kantonsspitals daran, sich Gedanken über die nächsten baulichen Schritte zu machen. Teile dieser Gedanken drehen sich auch um das Haus 04 – das höchste Haus der Stadt St.Gallen.

Im Mai 2019 hat das Kantonsspital deswegen die Stadtplanung der Stadt St.Gallen um eine verbindliche Klärung zum Schutzstatus und der rechtlichen Absicherung der Bewilligungsfähigkeit eines Rückbaus des Spitalhochhauses 04 ersucht. Neben bau- und planungsrechtlichen umfasst diese Klärung auch eine Untersuchung der Schutzwürdigkeit des Gebäudes im Sinn der Natur- und Heimatschutzgesetzgebung. Konkret also die Frage, ob es beim Spitalhochhaus um ein Schutzobjekt im Sinn des Planungs- und Baugesetzes des Kantons St.Gallen handelt. Gegenwärtig ist das höchste Haus der Stadt nicht im Inventar der schützenswerten Bauten.

Gutachten erstellt

Niklaus Ledergerber, Leiter der städtischen Denkmalpflege, sagt auf Anfrage des «Tagblatts», es sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, das nun vorliege und bei den zuständigen Stellen in der Vernehmlassung sei. Verfasst habe das Gutachten ein Architekturhistoriker.

Niklaus Ledergerber, Leiter Denkmalpflege Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Architekturgeschichtlich habe das Haus 04 mit seinen 78 Metern Höhe eine Bedeutung und schutzwürdigen Charakter, sagt Ledergerber. Zu diesem Schluss sei der Gutachter gekommen. Ob ein Gebäude ins Inventar schützenswerter Bauten aufgenommen wird oder nicht, entscheiden die Städte und Gemeinden. Die kantonale Denkmalpflege muss dies dann genehmigen.

Interessante Baugeschichte

In einer Stellungnahme der Denkmalpflege zum Haus 04 heisst es, nach dem Zweiten Weltkrieg habe Aufbruchstimmung geherrscht, nicht zuletzt auch im Gesundheitswesen. Immer neue klinisch-medizinische Errungenschaften in der Diagnose und der Therapie hätten eine starke Spezialisierung im Spitalwesen zur Folge gehabt. Mehr Platz wurde benötigt. Die Erstellung mehrerer Grossbauten auf dem Spitalareal hätten die Raumnot jeweils nur vorübergehend lindern können. Das sind Parallelen zur Gegenwart.

Ab mit der 1960er-Jahre sei deshalb der Bau eines Hochhauses vorangetrieben worden. 1968 lag ein baureifes Projekt vor, das 1970 zur Abstimmung gebracht wurde. Dem 35-Millionen-Franken-Kredit stimmten die Stimmberechtigten des Kantons mit 39'144 zu 4208 zu. Mit ähnlicher Deutlichkeit stimmten die Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller einem Beitrag von 7,5 Millionen Franken zu.

Die Teuerung im Zuge der weilweiten Wirtschaftskrise führte aber zu erheblichen Mehrkosten, sodass das Hochhaus am Ende mit Baukosten von 45 Millionen Franken zum bisher teuersten Bauvorhaben des Kantons St.Gallen wurde. Die offizielle Eröffnung des Hauses 04 war am 28. November 1975; es ist seit 47 Jahren in Betrieb.

Verantwortlich für die Architektur des Hochhauses war gemäss Denkmalspflege eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus der Spitalbauabteilung des kantonalen Hochbauamts (Rolf Blum, Kantonsbaumeister, und Paul Zehnder, leitender Architekt der Spitalbauabteilung) und den beiden Architekturbüros «Bärlocher und Unger» sowie «Müller und Facincani». Als Berater für die äussere Gestaltung wurde Walter Maria Förderer beigezogen. Er war als Architekt der HSG in St.Gallen bestens bekannt und inzwischen zum Professor für Kunst und Bau der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe berufen worden war. Förderers Anteil an der Gesamtplanung dürfte beträchtlich gewesen sein und sich nicht bloss auf die Auswahl des Baumaterials beschränkt, sondern auch die städtebauliche Setzung und architektonische Ausformulierung umfasst haben, schreibt die Denkmalpflege der Stadt.

Kein Wahrzeichen geworden

In einem Bericht, der sowohl in «Die Ostschweiz» wie auch im «St.Galler Tagblatt» abgedruckt wurde, erklärte Förderer, dass er 1968 vom Regierungsrat beauftragt worden sei, Massnahmen für eine bessere Integration der grossen Baumasse in die Stadtlandschaft» zu prüfen. Neben dem bereits sehr prägenden Scheibenhochhaus der Chirurgie schlug er gemäss Denkmalpflege ein Punkthochhaus vor, weil nur dieses die gewünschte Differenzierung» sowie eine spannungsgeladene Beziehung zwischen diesen beiden ermögliche.

Der strenge quadratische Grundriss sollte durch schräge Aus- und Einbuchtungen aufgelöst werden, um keine tote Fassade entstehen zu lassen. Die unterschiedlichen Materialien, Metall und Beton, und ihr Spiel von Hell und Dunkel sollten die Baumasse auflockern und den Baukörper leichter erscheinen lassen.

In ihrer Würdigung schreibt die städtische Denkmalpflege, bis heute sei das St.Galler Spitalhochhaus zwar eine Landmarke im Stadtbild geblieben, aber zum Wahrzeichen sei es nicht geworden. In der Fachliteratur werde das Spitalhochhaus ebenso wenig erwähnt wie in den Stadtführern.

13'500 Häuser in der Stadt St.Gallen In der Stadt St.Gallen stehen gegen 13‘500 Bauten. Einem Teil davon kommt aufgrund ihres künstlerischen oder geschichtlichen Werts eine besondere Bedeutung zu. Sie tragen zur Unverwechselbarkeit unserer Stadt bei, schaffen für die Bewohnerinnen und Bewohner Identität und bilden das baugeschichtliche Erbe, wie es auf der Website der Denkmalpflege der Stadt heisst. Die Stadt hat nicht nur einen kulturellen, sondern auch einen rechtlichen Auftrag, diese Bauten zu schützen. Das vom Stadtrat erlassene Inventar informiert, welche Gebäude und Bauwerke als schützenswert erachtet werden. Dies hat aber noch keine unmittelbare rechtliche Wirkung zur Folge. Mit formellen, rechtlichen Massnahmen wird eine inventarisierte Baute erst bei Bedarf – konkret bei einem Bauprojekt oder einer Gefährdung – geschützt. Anders verhält es sich bei den Bauten innerhalb der Altstadt. Nach Artikel 8 der Bauordnung der Stadt St.Gallen sind in der Altstadt die vor 1920 erstellten Bauten mit den charakteristischen Elementen des Aussenraums sowie die mit besonderer Verfügung unter Schutz gestellten jüngeren Bauten zu erhalten. Die Altstadt ist deshalb im Inventar der schützenswerten Bauten ausgeklammert. (dwi)

In den nächsten Jahren keine andere Nutzung

Im Departement «Immobilien und Betrieb» des Kantonsspitals St.Gallen weiss man vom Ergebnis des Gutachtens des Architekturhistorikers und dass dieser empfehle, das Haus 04 als schützenswert einzustufen. Die Verantwortlichen des Spitals stünden diesbezüglich in Gesprächen mit den Fachleuten der städtischen und der kantonalen Denkmalpflege. Klar sei, dass sich an der heutigen medizinischen Nutzung des Hochhauses 04 in den nächsten Jahren nichts ändern werde.

Das Haus 04 überragt das neue Haus 07/A im Hintergrund um mehr als 20 Meter. Ralph Ribi

Während im Innern des Hochhauses seit der Eröffnung diverse Anpassungen infolge veränderter Nutzungen oder Modernisierungen von technischen Einrichtungen stattgefunden haben, blieb das Äussere des Hochhauses bis auf ein paar kleinere Veränderungen – etwa beim Eingang auf der Südseite – bis heute unverändert. Im Haus 04 befinden sich nebst Bettenzimmern gegenwärtig die Augenklinik, die Hals-Nasen-Ohren-Klinik, die Intensivmedizin und die Neurochirurgie.

Wann der St.Galler Stadtrat auf Antrag der Denkmalpflege über die Schutzwürdigkeit des Spitalhochhauses entscheiden wird, ist offen. Sicher ist, dass dieses Geschäft reichlich Zündstoff birgt und für die weitere Infrastrukturplanung des Kantonsspitals in St.Gallen richtungsweisend werden dürfte.

7 Kommentare Roman Lüthi vor einem Tag 10 Empfehlungen Wer jemals als Patient in diesem Kasten untergebracht war, hat für diese Diskussion wohl nur ein Kopfschütteln übrig. - Ich mag mich erinnern (vor gut 20 Jahren), dass mein Privatzimmer nicht mal Fenster auf einer Höhe hatte, dass man sitzenderweise nach draussen sehen konnte. Wahrlich eine architektonische Meisterleistung… 10 Empfehlungen Daniel Locher vor einem Tag 9 Empfehlungen Bis heute kein Wahrzeichen geworden und nun soll es aus denkmalpflegerischer Sicht geschützt werden? Die Frage ist, zu welchem Preis in einer dringend notwendigen Gesamtbetrachtung. 9 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen