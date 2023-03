Spirituosen Er macht Schnaps aus Biber, Brot und Regenwasser: Die einzige Destillerie in der Stadt St.Gallen baut ihre Produktion aus Benjamin Brunner produziert im Haggen-Quartier Gin, Wodka und Liköre. Das funktioniere nur mit einer grossen Portion Leidenschaft, ist der gelernte Bäcker-Konditor überzeugt. Nun schafft der St.Galler mit einem Ausbau mehr Platz für seine Selfmadefirma. Timon Scherrer Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Benjamin Brunner, Geschäftsführer der Destillerie Brunner, mit dem Bibergin. Bild: PD

Die zündende Idee kommt Benjamin Brunner im Riethüsli. Nämlich die Idee für den Bibergin. Dieser kommt gut an. Deshalb gründet er 2019 eine Firma und bezieht mit seiner Destillerie 60 Quadratmeter im Westen der Stadt St.Gallen. Nun hat der 28-Jährige an der Haggenstrasse 45 ausgebaut, denn die Firma ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Brunner hat mittlerweile sogar zwei Standorte: die Produktion in St.Gallen und in Mörschwil die Brennerei.

An der Haggenstrasse kann Brunner maximal 3500 Liter Schnaps im Rohzustand lagern. «Wir haben vom Gin-Trend profitiert», sagt Brunner. Ausgehend vom Bibergin entstand ein saisonales Konzept. Die Destillerie produziert nun für jede Jahreszeit einen passenden Gin: Im Frühling mit Lavendel und Rosen, im Sommer einen Lindengin, im Herbst mit Edelholz und im Winter der schon international bekannte Bibergin.

Spirituosen mit einer grossen Portion Regionalität

Der gelernte Bäcker-Konditor-Confiseur stellte seine Spirituosen mit grosser Leidenschaft her. Er setze bei seiner Produktion stark auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Das Verbrauchs- und Verpackungsmaterial bezieht er aus Winkeln, die biozertifizierten Kräuter aus dem Appenzellerland. So brauchen alle Lieferungen zu Brunners Betrieb nicht länger als 30 Minuten. Zutaten wie Zimt, der in der Schweiz nicht wächst, bezieht er von der benachbarten Dixa AG.

Speziell: In der Brennerei wird mit Regenwasser gearbeitet. Dadurch werden Kalkrückstände in den Kühlleitungen vermieden und die Umwelt geschont, sagt Brunner. «Wasser ist ein wertvolles Gut.»

Die St.Galler Destillerie Brunner produziert vor allem Gin, aber auch Wodka und Liköre. Bild: PD

Brunner arbeitet mit der Bäckerei Füger zusammen. Wenn am Abend dort jeweils Brot übrig bleibt, holt er die Reste der Bäckerei ab, maischt das Brot und lässt es vergären. Daraus entsteht ein nachhaltiger Brotschnaps. Dieser wird zusammen mit Schweizer Williams-Birnen gemischt und das Endprodukt heisst «Birebrötler». Brunner sagt: «Ein Likör, der wie flüssiges Birnenbrot schmeckt.»

Durch Destillerie eine Stufe mehr Reinheit

Für die Produktion der Gins verwendet Brunner einen geschmacksneutralen Ethanol, was einer Spirituose mit 96 Volumenprozent entspricht. Darin werden bei der sogenannten Mazeration geschmackstragende Stoffe eingelegt, die im Alkohol reifen. Das Ganze kommt anschliessend in die Brennblase, in der die Aromen der leicht flüchtigen Zutaten wie Orangenschalen über den Aromakorb im Alkoholdampf aufgenommen werden. Diesen Schritt nennt man Perkolation.

Der Schnaps wird destilliert und kommt mit 75 Volumenprozent wieder heraus, wird zu Trinkstärke heruntergesetzt und einen Monat lang in einem Stahlfass gelagert. Danach wird der Gin in kleine Kanister umgefüllt, in Flaschen abgefüllt und dann versiegelt und verpackt. Dies alles von Hand.

Die Brennblase, in der das Perkolationsverfahren stattfindet. Bild: PD

Warum der Gin in einem Stahlfass und nicht in einem Eichenfass gelagert wird, hat seinen Grund: Das Eichenfass gibt durch das Holz einen Eigengeschmack ab. Dies sei manchmal auch gewollt, wie beim Edelholzgin, sagt Brunner. Dieser ist bernsteinfarben und bekommt seine Farbe wie auch seinen Geschmack vom Eichenholz. Mit diesem Gin hat Brunner bei den World Gin Awards 2021 in London die Goldmedaille gewonnen.

Ein Wettkampf, aber auch ein Miteinander

In der Destillerie von Brunner werden qualitativ hochwertige Zutaten verarbeitet. «Sonst würden wir im internationalen Markt aufgrund der Schweizer Gesetzeslage untergehen», meint Brunner. Seine Destillerie ist die einzige in der Stadt St.Gallen. «Wir wollen einen Mehrwert für die Region schaffen und zur Bar- und Gastrokultur beitragen.» In der Schweiz gibt es rund 200 Destillateure. Ein überschaubares Netzwerk in Brunners Augen. Gerne besucht er andere Destillerien, um sich einen Eindruck zu verschaffen und sich in der Branche auszutauschen. «Es ist nicht nur ein Wettkampf, sondern auch ein Miteinander. Wir sitzen alle im gleichen Boot.»

Brunner macht seine Arbeit mit viel Leidenschaft. Er sass auch schon in der Jury eines britischen Gin-Award-Wettbewerbs. So könne er Neues entdecken und den internationalen Austausch fördern. «Sich weiterzubilden und den Markt im Auge zu behalten, ist bei Spirituosen extrem wichtig.»

Diesen Samstag findet in der Destillerie Brunner ein Tag der offenen Tür statt. Ab 10 Uhr können Interessierte sich erklären lassen, wie die Produktion funktioniert, und Flaschen selbst abfüllen. In den neuen Räumen beginnt auch der Rampenverkauf von Edeldestillaten direkt ab Werk. Brunner hat noch eine weitere Idee: Langfristig will er die Destillerie zusammen mit einer Bar der Öffentlichkeit näherbringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen