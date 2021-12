Auch professionelle Coronatests sind nicht immer verlässlich

Spiessrutenlauf Warum erst nach dem dritten Test feststand: Unsere Autorin ist an Corona erkrankt Positiv, negativ, positiv – selbst professionell durchgeführte Coronatests zeigen nicht immer das richtige Resultat an. Das kann verunsichern. Mea McGhee Jetzt kommentieren 22.12.2021, 18.00 Uhr

Selbsttest, Antigen-Schnelltest oder PCR-Test: Ein Stäbchen kommt immer zum Einsatz, das Resultat kann aber unterschiedlich ausfallen. Bild: Imago

Zwei Tage nachdem der Sohn positiv getestet worden ist, weisen mein Mann und ich – beide doppelt geimpft – positive Selbsttests aus. Die Hausarztpraxis weist uns an, in einem Testcenter in der Stadt St.Gallen einen PCR-Test durchzuführen. Schon beim Anmeldeverfahren am PC stutze ich: Zur Wahl stehen verschiedene Varianten mit Antigen-Schnelltests, aber keine mittels PCR-Test.

Der Versuch, telefonisch eine Auskunft zu erhalten, bleibt erfolglos. Mangels Alternative wähle ich «Antigen-Test mit Symptomen», da ich verschnupft bin. Des Weiteren weise ich bei der Anmeldung schriftlich darauf hin, dass der Sohn in Isolation und unsere Selbsttests positiv ausgefallen sind.

Falscher Test durchgeführt

Im Testcenter in St.Gallen – hier bilden sich an Wochenenden jeweils lange Schlagen von Testwilligen – teile ich der Mitarbeiterin, welche den Test durchführt, mit, dass mein Mann und ich einen PCR-Test benötigen. «Das Testcenter bietet aus Kapazitätsgründen keine PCR-Tests mehr an», lautet die Antwort. Und: «Wir machen einen Antigen-Schnelltest.»

Als Kundin frage ich mich, weshalb wir vom Fachpersonal im Testcenter nicht angewiesen werden, den PCR-Test andernorts durchzuführen. Der Kommunikationsdienst des Kantons St.Gallen schreibt dazu:

«Das Testcenter hat online nur Termine für Antigen-Schnelltests angeboten und keine für PCR-Tests. Somit ist das Testcenter nicht verpflichtet, vor Ort PCR-Tests anzubieten.»

Doch zurück zum Antigen-Schnelltest: Die Mitarbeiterin stüpfelt ein wenig in unseren Nasen rum. Bei jedem Selbsttest, den ich mache, führe ich das Stäbchen weiter ein. Eine halbe Stunde später erhalten wir unsere Ergebnisse: beide negativ.

PCR-Test im zweiten Anlauf

Das erstaunt uns doch sehr. Ich rufe erneut die Arztpraxis an und schildere den Ablauf und das Ergebnis unserer Coronatests. «Mit einem positiven Selbsttest benötigen Sie einen PCR-Test», lautet die Anweisung der Mitarbeiterin. Leider hätten am frühen Morgen noch nicht alle Kolleginnen in der Arztpraxis gewusst, dass besagtes Testzentrum keine PCR-Tests mehr durchführt. Wir müssten für die Testentnahme in die Polipraxis. Nach erneutem Anmeldeprozedere erhalten wir für den späten Nachmittag zwei Termine.

In der Polipraxis erfolgt – anders als im Testzentrum – ein kurzes Gespräch über den Grund für den Test. Es sei ziemlich sicher, dass der PCR-Test positiv ausfalle, wenn bei doppelt Geimpften schon der Selbsttest positiv gewesen sei, werden wir informiert. «Hier bin ich am richtigen Ort», sagt der Tester, nachdem er mit dem Stäbchen schon eine gefühlte Ewigkeit an meiner Nasenwand rumgeschabt hat. Unweigerlich schiessen mir die Tränen in die Augen. «Dies fühlt sich doch ganz anders an, als beim vorigen Antigen-Test», denke ich.

Am nächsten Vormittag erhalten wir die Ergebnisse unserer PCR-Tests: Zweimal Positiv.

Trotz Kontrollen nicht optimal

Wir sind konsterniert. Nicht ob des Resultats, sondern ob dem Ablauf unserer Testung. Wir zwei – zumal doppelt geimpft – hätten also, mit unseren Zertifikaten auf dem Mobiltelefon und dem negativen Testresultat im Kopf, ohne Probleme ein Restaurant besuchen, die Grossmutter umarmen, in der Disco tanzen oder im Kino einen Film geniessen können. Womöglich hätten wir dabei zig Personen angesteckt.

Auf die Frage, wie fehleranfällig die Antigen-Tests sind, antwortet der kantonale Kommunikationsdienst:

«Es ist bekannt, dass Antigenschnelltests in bestimmten Situationen (Personen mit wenig bzw. ohne Symptome) ein falsches Resultat anzeigen können.»

Daten zur Zahl der fehlerhaften Ergebnisse, habe das Gesundheitsdepartement nicht. Die Testzentren würden indes regelmässig unangekündigt kontrolliert. Bei den Kontrollen würden verschiedene Punkte bezüglich Ausbildung und Schulung des Personals, Testdurchführung, Prozesse, Datenschutz, Infrastruktur und Hygiene überprüft.

Trotz dieser Kontrollen, läuft anscheinend nicht immer alles optimal. Als Kundin wäre es aber wünschenswert, man könnte den Ergebnissen der Antigen-Tests trauen. Eigenverantwortung, auf die hierzulande während dieser Pandemie ja stark gesetzt wird, in Ehren. In Sachen Kommunikation, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit, lässt das System zu wünschen übrig.

Immerhin, einige Tage nach unserem Erlebnis im Corona-Testzentrum hat dieses nun auf seiner Website unübersehbar den Hinweis platziert, dass aufgrund der schweizweiten Überlastung der Labore zurzeit keine PCR-Tests durchgeführt werden. Über diese Information wäre ich froh gewesen, sie hätte uns einige Aufregung und Unsicherheit erspart.

