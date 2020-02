Spielwiese mit Latex: St.Galler Künstlerkollektiv provoziert auf Schloss Dottenwil Eine achtköpfige Künstlergruppe spielt in Wittenbach mit der Wahrnehmung. Dabei treffen blutrünstige goldene Haifische auf fleischfarbige Pissoirs. Vanessa Mengel 19.02.2020, 05.00 Uhr

Axel Oberstrass und Corina Rutishauser vom St. Galler Künstlerkollektiv Fad stellen im Schloss Dottenwil aus.



Ein dunkler Raum, mit Filz ausgekleidet – das Strahlerlicht leitet den Blick der Besucherin zur Mitte der hinteren Wand. Dort ist ein Stillleben zu sehen. Doch anstatt praller Äpfel und Orangen liegt im Teller vergammeltes Obst. In der linken oberen Ecke prangt ein orange leuchtender Schalter, der schon von Weitem «betätige mich» zu rufen scheint. Doch darf man das?

Man darf nicht nur, man soll. Das ist interaktive Kunst, das ist die Künstergruppe Fad – zumindest ein Teil davon. Die Installation mit dem Namen «Stillleben No.4» stammt von drei Künstlern des Kollektivs: Jonathan Owadja, Marie Malou und dem technischen Allrounder Marcel Sigwart. Sie fordern den Gast auf, Teil der Kunst zu werden. Was passiert wohl, wenn er den Schalter drückt? Mit der Kunst oder mit ihm?

«Das muss jeder selbst rausfinden», sagt Dorothee Haarer, Kunsthistorikerin und Mitglied im Ausstellungsteam der IG Dottenwil. «Gehen Sie hin und drücken Sie den Knopf», forderte sie die Besucherinnen und Besucher der Vernissage am Samstag auf. Worauf das Summen einer Wespe erklingt, die gierig über den verfaulten Früchten kreist. Haarer war es, die Fad mit ins Ausstellungsprogramm holte. «Ich bin froh, dass wir der zeitgenössischen Kunst so eine rar gewordene Plattform geben können.»

Ein Nagativbefund kann positiv sein

Bekannt wurde das Kollektiv Fad durch die Museumsnacht in St.Gallen, an der es jährlich in unterschiedlicher Besetzung Arbeiten präsentiert. Eigens für den Saisonauftakt im Schloss Dottenwil produzierten acht Künstlerinnen und -künstler nun 16 Exponate unter dem Motto «Negativ». «Negare heisst im Lateinischen verneinen, und so steckt in einigen Arbeiten eine düstere Haltung», sagt Haarer. Doch im Medizinischen sei ein Negativbefund wiederum etwas sehr Gutes. Mit solchen Doppeldeutigkeiten spielen die Künstler.

Zwei Haifische und der Alpstein als Alptraum

Von den Materialen über die Technik hin zur Interpretation des Themas entstanden dabei völlig unterschiedliche Ausstellungsstücke, wie zwei Haifische aus Bronze von Marc Moser. Der grössere Hai beisst dem kleineren den Kopf ab. Sie stehen für die Finanzwelt.

St. Galler Künstlerkollektiv FAD stellt im Schloss Dottenwil aus.

Die Urnäscher Fotografin Frosan Von Gunten hat Bilder des Alpsteins in eine beklemmende Stimmung getaucht.

Eine besonders eindrückliche Arbeit zeigen Corina Rutishauser und Axel Oberstrass. Sie fertigten den Latexabdruck eines gesamten Badezimmers an. Fleischfarbene Lavabos, Pissoirs und WC-Anlagen hängen wie schlaffe Körper von der Wand.

Auf die Idee zum Ausstellungsthema «Negativ» stiess Corina Rutishauser auf einem Flohmarkt. Dort entdeckte sie Glasbilder, die sie durch einen Weissgold-Überzug so entfremdete, dass sie das Aussehen eines Foto-Negativs erhielten. «Die Kunst ist für mich ein Hobby», sagt die 35-jährige Wittenbacherin. Als Restauratorin mit eigenem Betrieb in Steckborn schafft sie sich so einen Ausgleich. «In der Kunst kann ich mit Materialien experimentieren und neue Dinge ausprobieren.» Eine besondere Herausforderung waren dabei die Arbeiten mit Latex, sagt Corina Rutishauser.

«Fad bedeutet so etwas wie salzlos», sagt Axel Oberstrass. «Aber alles, was keinen Geschmack hat, kann man nachwürzen», fügt der 38-jährige hinzu und lacht. Kunst zu machen, heisst für ihn, auch mal verrückte Sachen anzugehen. «Kunst ist eine grosse Spielwiese, auf der wir uns austoben ­können.» Schon als Teenager habe er gerne gemalt. «Damals war für mich Kunst etwa ein Ölbild, heute ist sie auch mal eine Latexhaut, die auf einem Ohrensessel liegt.» So wie Bubel, die «Epidermis Nr. 1», die ebenfalls auf der Ausstellung im Schloss ­Dottenwil zu sehen ist. Sie verströmt etwas Ekliges. «Kunst muss nicht schön sein», sagt der Schöpfer der Skulptur. «Sie darf auch etwas auslösen.»

Ausstellung bis 29. März, jeweils Sa, 14 bis 20 Uhr und So, 10 bis 18 Uhr. Am Sa, 28. März, 18 Uhr, liest Autor Pascal Beer «Gedichte und Beschimpfungen».