Die Stadt Rorschach baut die Frühförderung aus

Spielgruppe für alle Rorschach baut die Frühförderung aus: Dreijährige können künftig an zwei Halbtagen pro Woche kostenlos die Spielgruppe besuchen Neuer Meilenstein beim Projekt «Spielgruppe für alle»: Eltern in Rorschach erhalten neu zwei Bildungsgutscheine, damit ihre Dreijährigen zwei Mal pro Woche kostenlos die Spielgruppe besuchen können. Am Freitag wurde die neue Leistungsvereinbarung mit der Spielgruppe Seestern unterzeichnet. Michel Burtscher 09.07.2021, 17.08 Uhr

Freuen sich über den Erfolg des Projekts «Spielgruppe für alle»: Elina Schlegel, Rebecca Ferraro, Elsbeth Liechti und Giusi Guerreri (linke Reihe von unten nach oben) sowie Guido Etterlin, Verena Natali und Elisabeth Spörri (rechte Reihe von unten nach oben) Bild: Michel Burtscher

Guido Etterlin freut sich und spart nicht mit Superlativen. Der Rorschacher Schulpräsident spricht von einem «bahnbrechenden Schritt» der Schule und der Stadt, von einem «Meilenstein in der Frühförderung». Was er damit meint: Ab dem kommenden Schuljahr können alle Dreijährigen in Rorschach an zwei Halbtagen pro Woche kostenlos die Spielgruppe besuchen. Die Eltern erhalten Bildungsgutscheine, die das ermöglichen. Damit wird das Projekt «Spielgruppe für alle» ausgebaut, denn bisher gab es nur einen Bildungsgutschein. Für einen Halbtag in der Woche.

Die «Erfolgsgeschichte» gehe weiter, so Etterlin. Er hatte in die Spielgruppe Seestern eingeladen, wo im Beisein von Verantwortlichen der Spielgruppe und der Schule Rorschach am Freitag die neue Leistungsvereinbarung unterzeichnet wurde. Lanciert wurde das Projekt im Jahr 2013. Das Ziel: eine flächendeckende Frühförderung von Kindern im Vorschulalter. Ein starker Fokus liegt laut Etterlin dabei auf der Sprache. Fachleute sind sich einig, dass bereits früh im Leben eines Kindes die Weichen gestellt werden, die später auch über den schulischen Erfolg oder Misserfolg entscheiden – und Rückstand nur schwer aufgeholt werden kann.

Zusammenarbeit zwischen Schule und Spielgruppe wurde immer enger

Darum ist das in vielen Gemeinden ein Thema. So hat die Stadt Gossau diese Woche mitgeteilt, dass man Massnahmen erarbeite, weil ein Drittel beim Eintritt in den Kindergarten ungenügend Deutsch spricht. Ziel sei grundsätzlich, dass die betroffenen Kinder schon vor der Einschulung öfter in Kontakt mit der deutschen Sprache kommen, sagte der Gossauer Schulpräsident Stefan Rindlisbacher – und fügte an: «Das Schönste wäre, wenn sie vor dem Kindergarten in die Spielgruppe gehen würden.» Ein Ansatz sei darum eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Spielgruppen.

Auf diesen Ansatz setzt man in Rorschach bereits seit Jahren. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Spielgruppe sei seit der ersten Leistungsvereinbarung vor 15 Jahren immer enger geworden, sagt Etterlin. Und dank der Bildungsgutscheine besuchen mittlerweile auch fast alle Kinder die Spielgruppe: Früher waren es nur rund 50 Prozent. Heute sind es 90 Prozent – was je nach Grösse des Jahrgangs zwischen 70 und 100 Kindern entspricht.

Die Stadt Rorschach nehme eine Vorreiterrolle im Kanton ein, betont Etterlin. Das ist aber nicht gratis: Für das Projekt wurde bisher ein jährlicher Rahmenkredit von 150'000 Franken gesprochen, neu sind es 250'000 Franken pro Jahr. Der Stadtrat hat die Erhöhung bereits abgesegnet, die Bevölkerung mit der Annahme des Budgets 2021 auch.

Das ist nicht der letzte Schritt

Für Etterlin und die anderen Beteiligten ist das gut investiertes Geld. Rebecca Ferraro, die die Spielgruppe zusammen mit Elsbeth Liechti leitet, sagt: «Am Anfang schauen uns die meisten Kinder noch mit grossen Augen an, wenn wir Schweizerdeutsch sprechen oder singen.» Denn die Mehrheit von ihnen wachse fremdsprachig auf. Wenn man sie dann aber nach zwei Quartalen auf den Weg schicke, sagt Ferraro, merke man:

«Unsere Arbeit hat gefruchtet.»

Das würden auch die Kindergärtnerinnen bestätigen, sagt Verena Natali von der Schule Rorschach. Sie könnten anders starten am ersten Schultag, weil die Kinder schon wüssten, wie man im Kreis sitze, was Znüni bedeute, und auch schon gewisse Rituale kennen würden.

Also Ziel erreicht? Jein. Etterlin lässt durchblicken, dass es noch weitere Anstrengungen bei der Frühförderung brauchen wird. Denn auch wenn er von einem «bahnbrechenden Schritt» spricht, dass es nun mehr als einen Bildungsgutschein pro Kind gibt, sagt er gleichzeitig auch, dass es nicht der «letzte Schritt» gewesen sei.