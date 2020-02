Spielfeld mit Hybridrasen: Der FCSG und die Stadt St.Gallen erneuern einen Trainingsplatz im Gründenmoos Der FC St.Gallen 1879 erneuert im Frühjahr 2020 in Zusammenarbeit mit der Stadt St.Gallen einen seiner Trainingsplätze im Gründenmoos. Die Stadt unterstützt das Projekt mit einem Darlehen und einem Baubeitrag. 17.02.2020, 11.01 Uhr

Der Rasen im Gründenmoos und sein gesamter Unterbau werden erneuert. Bild: PD

(pd/lim) Die Sportanlage Gründenmoos umfasst auf einer Gesamtfläche von rund 160'000 Quadratmetern Fussballplätze, eine Tennisanlage und das Stadion Gründenmoos. Seit 2013 hat der FC St.Gallen 1879 das ausschliessliche Nutzungsrecht an zwei der neun Fussballplätze für die Übungseinheiten der Fussballmannschaft.

«Für die Trainings der 1. Mannschaft und der Nachwuchsspitzenteams des FC St.Gallen 1879 bestehen hohe Ansprüche an die Platzqualität», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. In Bezug auf die Bodenbeschaffenheit werden möglichst identische Bedingungen wie auf dem Fussballfeld im Stadion angestrebt.

Hybridrasen hält mehr aus

Ein Projekt zur Erneuerung einer der beiden Trainingsplätze sieht deshalb ein Naturrasenspielfeld mit Hybridrasen vor. Dabei handelt es sich um einen Naturrasensportbelag, der durch künstliche Fasern verstärkt wird. Plätze mit Hybridrasen können laut Mitteilung häufiger benutzt werden, halten zusätzlichen Belastungen stand und regenerieren schneller als Plätze mit reinem Naturrasen.

Im Rahmen des Einbaus des Hybridrasenfelds werden auch der gesamte Unterbau, die Sicker- und Kanalisationsleitungen sowie die Drainageschichten des Platzes erneuert. Zusätzlich wird eine Beregnungsanlage gebaut.

Die Stadt St.Gallen räumt dem FCSG auch nach der Erneuerung ein unentgeltliches Nutzungsrecht der beiden Trainingsplätze ein. Die gesamte Infrastruktur mit Ausnahme der mobilen Bauten und Anlagen des FC bleibt auch nach der Erneuerung des Platzes im Eigentum der Stadt St.Gallen. Der FC kommt indes für sämtliche Aufwände und Kosten, namentlich für die Sanierung und Erneuerung sowie den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Spielfelder inklusive sämtlicher Infrastrukturen (Beleuchtung, technische Einbauten, Einzäunung, Ballfang inkl. Sichtschutz, Betreuerkabinen, Markierung der Spielfelder etc.) auf.

Stadt stellt der FC St.Gallen Event AG ein Darlehen zur Verfügung

Die FC St.Gallen Event AG finanziert die Platzerneuerung aus Eigenmitteln sowie einem Beitrag des Hauptsponsors St.Galler Kantonalbank. Ergänzend ist ein Antrag an die Sport-Toto-Gesellschaft gestellt worden. Die Stadt St.Gallen stellt der FC St.Gallen Event AG zudem ein innerhalb von zehn Jahren rückzahlbares, verzinstes Darlehen von 650'000 Franken zur Verfügung.

Zusätzlich entrichtet die Stadt St.Gallen einen Baubeitrag in der Höhe von 150'000 Franken an die Sanierung und Erneuerung des Trainingsplatzes. «Dieser Baubeitrag ist damit begründet, weil mit der Erneuerung des Spielfeldes Nr. 2 sämtliche unter dem Hybridrasen liegenden Anlageteile erneuert werden und eine längere Lebensdauer als die mit dem FC St.Gallen 1879 abgeschlossene Nutzungsdauer von 25 Jahren aufweisen», heisst es in der Medienmitteilung weiter.