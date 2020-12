Spezielles Präsidialjahr «Die Demokratie darf nicht stillstehen»: Wie der höchste Stadtsanktgaller Beat Rütsche sein Coronajahr als Parlamentspräsident bewältigt hat Sein Amtsjahr verlief ungewöhnlich: Beat Rütsche wurde im Januar zum 102. Präsidenten des St.Galler Stadtparlaments gewählt. Öffentliche Auftritte fielen ins Wasser. Statt dessen musste er im Lockdown hinter den Kulissen den Parlamentsbetrieb neu regeln. Auch ein Fettnäpfchen blieb ihm nicht erspart. Melissa Müller 18.12.2020, 05.00 Uhr

«Ich hoffe, so etwas wie dieses Coronajahr nur einmal im Leben erleben zu müssen»: Beat Rütsche musste als Parlamentspräsident einige Herausforderungen meistern. Bild: Michel Canonica (16. Dezember 2020)

Auf dem Esstisch in seinem Daheim in St.Georgen glitzern rote Herzen aus Glas. Die Dekoration stammt von Beat Rütsches Geburtstagsfest, am 10. Dezember wurde er 52 Jahre alt. «Meine Frau ist für das Kreative zuständig», sagt der CVP-Mann. Er sei hingegen eher «der nüchterne Typ», behauptet der Wirtschaftsprüfer, der Banken berät. Zum Geburtstag wünschte er sich eine elektrische Pfeffermühle, weil die alte kaputt war. Der zweifache Familienvater und Stadtparlamentarier sagt:

«Ich bin wunschlos glücklich.»

Und dies, obwohl er Anfang Jahr den Schwarzen Peter gezogen hat: Beat Rütsche wurde vom Stadtparlament zum höchsten Stadtsanktgaller 2020 gewählt. Im Coronajahr konnte er jedoch nur selten ehrenvolle Repräsentationsaufgaben übernehmen. Vom Olma-Umzug und den Generalversammlungen bis hin zum St.Galler Fest fiel alles flach.

Organisieren statt im Applaus baden

Statt Feste zu eröffnen, Reden zu schwingen und das Bad in der Menge zu geniessen, agierte der Präsident im Hintergrund. Rütsche organisierte den Parlamentsbetrieb von Grund auf neu. Eine weniger glamouröse, aber umso dringlichere Pflicht.

Parlamentspräsident Beat Rütsche (Mitte) überraschte an seiner ersten Sitzung im Waaghaus mit einer binären Redezeituhr. Sie zeigt mit Leuchten und Farben an, wie lange ein Votant geredet hat. Bild: Urs Bucher (14. Januar 2020)

Nachdem am 15. März 2020 der Notstand ausgerufen wird, lässt er nur eine einzige Sitzung ausfallen. Seine Devise: «Die Demokratie darf nicht stillstehen.» Denn wenn das Parlament keine Kredite mehr beschliesse, sei der Stadtrat handlungsunfähig.

Brötli, Mineralwasser und Mikrofone

Das Stadtparlament kann wegen der neuen Abstandsregeln nicht länger im Waaghaus tagen. Rütsche gleist den Umzug in die Turnhalle der Kreuzbleiche auf. Er denkt an jedes Detail, vom coronagerechten Bereitstellen des Mineralwassers mit desinfizierten Händen bis hin zur Handhabung der Mikrofone. Statt eines Buffets gibt es zur Stärkung eingepackte Brötli. Da die Bevölkerung angehalten ist, keinen ÖV zu benutzen, liegt auf dem Pult jedes Parlamentariers ein kostenloses Ausfahrtticket für die Parkgarage.

Eine Zeitlang wurde in der Turnhalle politisiert.



Bild: Nik Roth (16. Juni 2020)

Virtuelle Abenteuer im Parlament

Anfang Jahr war das Parlament virtuell noch nicht auf der Höhe. Als Rütsche die erste Skype-Besprechung in die Wege leitete, hatte dies noch etwas Exotisches. Da im April und Mai in der Kreuzbleiche keine Gäste zugelassen sind, lässt Rütsche diese Sitzungen filmen. «Ein denkwürdiger Moment.» Heute ist das Streaming gang und gäbe.

Zügeln in die Olma-Halle

Als der Sportunterricht für die kaufmännischen Lehrlinge wieder in der Kreuzbleiche stattfinden darf, zügelt das Parlament in die Olma-Halle. Auch der Kantonsrat tagt dort und lässt für jede Sitzung 120 Mikrofone verkabeln. Rütsche setzt auf eine günstigere Lösung mit zwei Mikrofonen. Die Vorstösse werden neu via Doodle unterzeichnet, die Rednerliste wird an die Wand projiziert. Einige dieser Neuerungen haben sich bewährt und werden beibehalten.

Das Stadtparlament tagt seit dem Sommer in einer Olma-Halle. Ralph Ribi (25. August 2020)

Lob von den Kollegen: «Kein Polteri»

Seine Politkollegen sind zufrieden mit ihm. «Das Schöne an seinem Amt war weg, dafür musste er hart arbeiten», sagt Patrik Angehrn, Präsident der CVP/EVP-Fraktion. Beat Rütsche habe sich den neuen Herausforderungen ohne Zaudern gestellt. «Beat ist bedacht. Er bereitet sich gut vor, redet klar und bestimmt. Aber nie laut und aggressiv. Er ist kein Polteri. Mit seiner souveränen, analytischen Art wird er gehört.»

Zudem habe Rütsche die eine oder andere verworrene Situation mit einer Prise Humor aufgelockert. Als es an der Budgetsitzung einen kurzen Stromausfall gab, sagte er: «Das war vielleicht die erste Sparmassnahme des Stadtrats.»

Eine charmante Geste gelang ihm, als er den 63 Parlamentariern eine schwarze Gesichtsmaske schenkte, mit einem kleinen weissen Waaghaus verziert.

«Damit wir unsere politische Heimat nicht vergessen.»

Auch die elf neuen Parlamentarier im Januar sowie Stadtrat Mathias Gabathuler würden mit einer solchen Maske ausgerüstet, die von der St.Galler Textilfirma Okutex hergestellt werde.

Einmal hat er sich die Finger verbrannt

Allerdings kassierte der höchste St.Galler im Frühjahr auch einen Rüffel. Die SP/Juso/PFG-Fraktion forderte die Schaffung eines Reglements für einen Coronafonds für Härtefälle. Dies bezeichnete Rütsche als «Hauruck-Übung». Auch eine Interpellation für die Unterstützung von Sans-Papiers sei «kein vordringliches Thema», befand er. Worauf die SP dem Präsidenten «soziale Kälte» vorwarf. Es gehe nicht an, dass er so despektierlich spreche.

Das hat ihn geprägt. Er lernte: Man muss aufpassen, was man sagt. Der Ratspräsident muss neutral bleiben, darf seinen Senf zur Politik nicht hinzu geben. «Es waren besondere Umstände, da gerät man auch mal ins Rotieren», so Rütsche, der seine Äusserungen bedauert. Er habe lediglich gemeint, dass die bestehenden sozialen Strukturen ausreichen.

Seine Vorgängerin Barbara Frei (FDP) soll weit über 100 Anlässe besucht haben; bei ihm waren es nur 14 Anlässe. Besonders viel bedeutet ihm, dass er den Stadtpräsidenten nach 14 Jahren verabschieden durfte, den er bewundert «für seine professionelle und bescheidene Art». Rütsche schenkte Thomas Scheitlin einen Biber, auf dem «Sankt Scheitlin» steht. «Du kannst ihn aufessen statt aufhängen», sagt er zu Scheitlin, der zu Hause keine Bilder hat. «Ganz nach deinem Motto ‹Servir et disparaître.›»

Plötzlich sehr viel Zeit mit der Familie

«Es war das ruhigste Jahr ever!», zieht Rütsche Bilanz. «Ich hoffe, so etwas wie dieses Coronajahr nur einmal im Leben erleben zu müssen.» Im Homeoffice verbrachte er mehr Zeit bei Frau und Kindern als je zuvor. Rütsche fühlt sich wohl in seinem Haus am Hang, ein Betonbau mit sonniger Terrasse. Er hat ihn seinerzeit Hans Hurni abgekauft, dem verstorbenen Stadionvater und Präsidenten des FC St.Gallen.

Ein Parlamentspräsident ohne Feiern, das ist wie ein König ohne Zepter, eine Rockband ohne Publikum, ein Winter ohne Schnee. Doch Rütsche beklagt sich nicht. Schliesslich hatte er auch als Samichlaus viel zu tun: Als Präsident der Klausgruppen St.Gallen verschickte er über 400 Päckli an Kinder in der ganzen Schweiz.