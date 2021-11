Cousins eröffnen syrische Konditorei in Rorschach

Spezialitäten Orientalische Vanillegipfeli und andere Süssigkeiten: Zwei Flüchtlinge haben in Rorschach eine syrische Konditorei eröffnet Jehad Mado und Ahmad Assad sind vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflüchtet. Seit Ende September verkaufen die beiden Cousins in der Damaskus Konditorei & Süsswaren traditionell syrische Süssigkeiten. Pascal Keel Jetzt kommentieren 03.11.2021, 05.00 Uhr

Jehad Mado (links) ist Geschäftsführer der Damaskus Konditorei & Süsswaren in Rorschach. Sein Cousin Ahmad Assad (rechts) backt die Leckereien. Bild: Pascal Keel

«Sind das Vanillegipfeli?», fragt eine ältere Frau den Verkäufer Jehad Mado. Dieser muss schmunzeln. «Ghraybeh» heissen die Leckereien, welche die Frau meint – eine Art Butterkeks. Die Frau schaut sich weiter um. Man kenne es halt nicht, sagt sie ganz unschuldig, ehe sie einfach alles aufzählt, was ihr vertraut ist: «Weisst du was? Die hier mit Datteln. Und hier, das mit Pistazien. Bitte einfach für fünf Franken abwägen.»

Jehad Mado ist für den Verkauf und das Marketing in der Damaskus Konditorei zuständig. Bild: Pascal Keel

Es komme öfters vor, sagt Jehad Mado, dass vor allem Schweizerinnen und Schweizer beim ersten Mal etwas überfordert mit den fremden Süssigkeiten seien. Zusammen mit seinem Cousin Ahmad Assad hat der gebürtige Syrer Ende September die Damaskus Konditorei & Süsswaren an der Hauptstrasse 41 in Rorschach eröffnet. Dort verkaufen sie traditionell syrisches Süssgebäck.

Viele kämen rein und sagen: «Wow, so etwas habe ich noch nie gesehen. Was ist das?» Das Einzige, was praktisch alle kennen, sei Baklava, sagt Mado.

Der Süsswarenladen hat allerdings mehr zu bieten als Baklava, Ghraybeh oder «die mit Datteln» und «das mit Pistazien». Mado und Assad verkaufen 35 verschiedene Sorten typisch syrisches Süssgebäck – eine Zahl, welche die beiden in Zukunft noch steigern wollen. Angeboten werden die Spezialitäten ganz traditionell zum Kilopreis. Dieser variiert von 15 bis 40 Franken, je nach Gebäck.

Mado preist die traditionellen Süsswaren aus Butter, Mehl und Zucker gar nicht mal als so ungesund an. Die Gebäcke seien gesünder als andere Süssigkeiten wie zum Beispiel Schokolade:

«Die meisten Süsswaren hier haben höchstens 10 Prozent Zucker.»

Cousin 25 Jahre lang Konditor in Damaskus

Eigentlich ist Mado gelernter Coiffeur. Das Handwerk dazu erlernte er in seinem Heimatland Syrien. Vor sieben Jahren flüchtete Mado vor dem Bürgerkrieg und zog in die Schweiz. 2018 eröffnete er einen eigenen Friseursalon in Altstätten. Für die neue Konditorei in Rorschach schraubt er sein Pensum als Coiffeur nun zurück. Im neuen Lokal ist Mado neben der Geschäftsführung auch für den Verkauf und das Marketing zuständig. Das Backen und Zubereiten der Spezialitäten – die wahre Action, wie Mado es nennt – überlässt er voll und ganz den Profis: Seinem Cousin Ahmad Assad und dessen Ehefrau.

25 Jahre lang arbeitete Assad in einer Konditorei in Damaskus, ehe er vor fünf Jahren ebenfalls in die Schweiz flüchtete. Weil Assad nicht fliessend Deutsch spricht, habe er lange keine Arbeit gefunden, erzählt Mado. Sein Cousin sei eines Tages dann auf ihn zugekommen und habe die Idee gehabt, hier in der Schweiz eine Konditorei mit syrischen Spezialitäten zu eröffnen. Mit seiner Expertise bringt sein Cousin denn auch ein Stück Heimat mit.

«Wie eine Blume formen», erklärt Ahmad Assad. Seit 25 Jahren bereitet er syrische Süsswaren zu. Nun kann er seine Passion auch in der Schweiz ausüben. Bild: Pascal Keel

Von Ort zu Ort anders

Die Damaskus Konditorei & Süsswaren in Rorschach ist die erste syrische Feinbäckerei in der gesamten Region. Zwar gibt es Lokale, die auch orientalische Süssigkeiten wie eben Baklava oder Ghraybeh verkaufen, allerdings gibt es je nach Herkunft klare Unterschiede zwischen den Gebäcken, betont Mado. Denn, obschon die Bezeichnung vielerorts die gleiche ist, ist es die Zubereitung nicht:

«Die Spezialitäten variieren im arabischen Raum und im Nahen Osten teils sogar von Ort zu Ort.»

Wenn man nur schon von Damaskus nach Aleppo gehe, wird die Baklava dort ein bisschen anders zubereitet, sagt Mado. Sein Cousin hat auch eine Zeit lang in Saudi-Arabien Teig geknetet: «Dort ist alles nochmals ganz anders.» Die Gebäcke in seiner Konditorei sind daher nicht nur typisch syrisch, sondern auch typisch damaszenisch. Jehad Mado selbst habe keine Lieblingssüssigkeit: «Mir gefällt alles.» Hauptsache ein Stück Heimat.