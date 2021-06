Rorschacher Metzger lockt mit skurrilem Fleischkäse

Spezialitäten Der Fleischkäsekönig vom Bodensee: Rorschacher Metzger lockt mit skurrilen Eigenkreationen Seit fünf Jahren führt Michael Gehringer die Stadtmetzgerei in Rorschach. Regionale Bekanntheit erlangte er durch seine Kreativität im Umgang mit allerlei Fleischwaren. Heute macht er von sich reden, indem er schier unermüdlich den Fleischkäse neu erfindet. Text: Miguel Lo Bartolo

Video und Bilder: Raphael Rohner 01.06.2021, 19.00 Uhr

Die Kunden kaufen dem Metzger täglich die Regale leer. Video: Raphael Rohner

Wer den berüchtigten extra scharfen Fleischkäse von Chefmetzger Michael Gehringer probiert, verlässt die Rorschacher Stadtmetzgerei mit zusammengekniffenen Augen und verzogener Miene. Gehringer schmunzelt, als er den tollkühnen Berufsschülern ein Rädli zum Probieren über die Ladentheke reicht. Sie wollen es wissen, sagt er.

«So geht es jedem. Wer ihn nicht selbst probiert hat, glaubt, ihm gewachsen zu sein.»

Die Realität sieht anders aus. Nur wenige ertragen die ungeheure Schärfe. Auf dem Fläschchen, aus dem Gehringer jeweils nur eine Handvoll Tropfen zum Brät gibt, steht der Schärfegrad: fünf Millionen Scoville. Pfefferspray erreicht auf der Scoville-Skala lediglich einen Wert von 2,5 Millionen.

Michael Gehringer, Chefmetzger und Inhaber der Stadtmetzgerei Rorschach. Bilder: Raphael Rohner Michael Gehringer bedient Berufsschüler an der Take-Away-Theke. Verschiedene Fleischkäsesorten auf der Fleischtheke. Stadtmetzgerei-Lehrling bedient einen Kunden.

Diesen Fleischkäse sieht Gehringer aber – unabhängig vom kommerziellen Erfolg – vor allem als Marketing-Gag. Für den gelernten Metzger ist Fleischkäse mehr als Handelsware. Er lebt an diesem Traditionsprodukt seine Kreativität aus. Mit Erfolg. Kein Wunder also, nennt man ihn in Kundenkreisen Fleischchääskönig. Gut 20 Sorten führt er: mit Chili, Steinpilzen, Zimt, Mostbröckli, Bärlauch. Die Komponenten klingen beinahe willkürlich. Gehringer sagt:

«Wenn man im Gespräch bleiben will, muss man innovativ sein und auch mal verrückte Sachen ausprobieren.»

Er erinnert sich an den CBD-Hanffleischkäse, der ihn vor ein paar Jahren in die Schlagzeilen brachte. Damals seien sogar Lebensmitteltechnologen ratlos gewesen, sagt er. Gehringer musste sich rechtlich absichern, als er das Produkt ins Sortiment aufnehmen wollte. Es dauerte nicht lange, bis zwei Polizisten in seinem Laden standen. «Sie wollten einmal ein Eingeklemmtes und eine einzelne Tranche Hanffleischkäse zum Mitnehmen», sagt Gehringer. Die Tranche war fürs Labor bestimmt, wie er später erfahren hat. «Glücklicherweise war alles rechtens. Bei Produkten mit CBD wird immer genau hingeschaut.»

Berufsschüler und Arbeiter kommen immer zum «Znüni»

Der Blitz, das Gerät, in dem das Brät gefertigt wird, läuft in der Stadtmetzgerei täglich. Zwischen 60 und 100 Kilo verarbeitet Gehringer jeden Morgen. Ein Grossteil davon landet auf der Fleischtheke – entweder in der Form zum Selberbacken oder als fertiger Fleischkäse. Den Rest verkauft er im Brötchen. Ab 7.30 Uhr muss Gehringer bereit sein. Dann kommen die ersten Arbeiter.

Ein Eingeklemmtes mit Bulette, Westernsteak oder eben mit Fleischkäse kriegen sie frühmorgens nur bei ihm. Gehringer ist um diese Zeit schon zum ersten Mal müde, wie er spasseshalber sagt. Seine Arbeitstage beginnen früh und enden spät. Doch das macht ihm nichts aus. Er ist ein Büezer, wie er im Buche steht.

Um 10 Uhr kommen Schülerinnen und Schüler des Berufs- und Weiterbildungszentrums Rorschach in seinen Laden. Zu Nicht-Coronazeiten in Scharen, dieser Tage gestaffelt. Für fünf bis sechs Franken schlagen sie sich hier die Mägen voll. Gehringer spart nicht bei seinen treuen Kunden. Das beteuern Josua Mattle, Valentin Brunner und Dave Mairitsch. Sie gehören zu jenen Berufsschülern, die ihren warmen Znüni seit drei Jahren an jedem Schultag in der Stadtmetzgerei abholen. Sie sind des Lobes voll.

(Von links) Josua Mattle, Valentin Brunner und Dave Mairitsch vor der Stadtmetzgerei Rorschach. Bild: Raphael Rohner

Das Beste aus der Pandemie gemacht

Seinen Eifer und Innovationsgeist will Gehringer auch nach Ausbruch der Pandemie unter Beweis gestellt haben. Er nahm die Schliessung der Restaurants als Chance wahr, bei den Lieferservices mitzumischen. Auf den ersten Blick scheint der Markt gesättigt. Die meisten Gastronomiebetriebe sind mittlerweile auf eat.ch oder ihren eigenen Plattformen präsent, Metzgereien hingegen kaum. Gehringer sagt:

«Wenn man immer nur Fast Food bestellt, hat man hinterher ein schlechtes Gewissen.»

Als der Lockdown ausgerufen wurde, habe er deshalb nicht lange gefackelt und prompt ein Mittagsmenu angeboten. Beworben hat er seine Dienste auf seiner Website und in weissem Schriftzug auf dem Schaufenster der Stadtmetzgerei. Dass mit dem Vorbereiten und Ausliefern der Mittagsmenus ein Zusatzaufwand einhergehen würde, kümmerte ihn nicht. Er arbeite schliesslich gerne. Und viel arbeiten muss er auch gegenwärtig. Denn die Geschäfte laufen gut. «Irgendwie geht meine Rechnung immer auf», sagt er.