St.Gallen: Ehemaliger Rösslitor-Chef baut Hilfswerk in Afrika auf

«Das Elend ist unbeschreiblich»: Der ehemalige Rösslitor- und FCSG-Geschäftsführer Jörg Caluori baut in Südafrika ein Hilfswerk auf Südafrika ist für viele Schweizerinnen und Schweizer ein beliebtes Tourismusziel. Doch das Land leidet seit Jahrzehnten unter bitterer Armut. Die St.Galler Jörg und Pia Caluori helfen den Menschen in den Townships. Samantha Wanjiru 06.01.2023, 05.00 Uhr

Jörg Caluori setzt sich seit einigen Jahren für Kinder in Armut in Südafrika ein. Bild: PD

Jörg Caluori und seine Frau Pia Caluori haben sich vor wenigen Jahren einen Lebenstraum erfüllt. Der ehemalige Unternehmer baute für seine Familie ein Haus in der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt. Direkt am Meer. Die Stadt begeistert das Paar schon vom ersten Besuch an. Multikulturelles Essen, atemberaubende Landschaften und die Gastfreundlichkeit der Menschen führten Caluori zur Entscheidung, seine Pensionszeit zu 80 Prozent in Südafrika zu verbringen.

Doch das Paradies hat seine Schattenseiten. Eine stagnierende Wirtschaftslage und das Wegfallen des Tourismus in den Coronajahren führten dazu, dass die Armut in der Bevölkerung zugenommen hat. Das Haus der Caluoris liegt zwar in einem wohlhabenden Wohngebiet, doch die Armut an den Stadträndern ist unübersehbar.

Pandemie führte zum Hilfswerk

Kinder in der Township Langa freuen sich über den Besuch von Pia Caluori. Bild: PD

«Wenn wir in Kapstadt sind, besuchen wir regelmässig die Menschen in den Townships», sagt Caluori. Dort sehe man Kinder, die keinen Zugang zu einer Toilette oder frischem Trinkwasser haben. «Das ist gerade als privilegierter Mitteleuropäer ein erschreckender Anblick.» Derzeit leben rund 30 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze in Südafrika.

Das Haus bauten sich die Caluoris 2018. Seitdem organisieren sie regelmässig Rundreisen für Familie und Freunde. Nebst den Rundreisen bieten sie den Touristen auch Führungen durch die anliegenden Townships an. In den letzten Jahren verbrachten sie viel Zeit mit Einheimischen und bauten sich langsam ein wachsendes Netzwerk auf.

Als 2020 Südafrika unter einem strengen Lockdown stand, bekam Caluori die Nachricht von seiner Haushälterin in Südafrika, dass die Menschen nicht genug Geld hätten, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. «Kurz davor bin ich mit dem letzten Rückflug des Bundesamts für Gesundheit in die Schweiz geflogen», sagt Caluori. Nach dem Telefonat mit ihr ergriff er gleich die Initiative und organisierte Nothilfepakete für Bekannte, die unter den Umständen litten.

Mit Spenden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich und der Hilfe von lokalen Helferinnen und Helfern in beiden Ländern konnte Caluori genügend Geld sammeln, um rund 5000 Leute für mehrere Wochen zu ernähren. Unter ihnen waren rund 1600 Schulkinder. «Sie bekamen einmal pro Tag warmes Essen und konnten wieder zur Schule.» Ausserdem organisierte er für 30 Familien langjährige Patenschaften. Was als Soforthilfe begann, entwickelte sich schnell zu einem Hilfswerk. «Wir meldeten kurz darauf unsere Nichtregierungsorganisation (NGO) Township Help an», sagt Caluori.

Geist der Apartheid immer noch zu spüren

Am Anfang arbeiteten die Caluoris vor allem mit Privatpersonen zusammen. «Die Corona-Nothilfe musste schnell gehen, deswegen gingen wir zu Beginn den inoffiziellen Weg», sagt Caluori. Nachdem sich aber eine weisse Einwohnerin darüber beschwerte, dass den dunkelhäutigen Einheimischen ohne Bewilligung geholfen wird, meldeten sie sich bei den offiziellen Stellen. Die Behörden zeigten sich kooperativ und begrüssten die zusätzliche Hilfe. Unter anderem suchten sie das Gespräch mit dem Bürgermeister von Kapstadt und anderen Prominenten, um die Versorgungskette zu vereinfachen.

«Als weisser Mann wird man sehr schnell für solche Arbeit gepriesen», sagt Caluori. Das Land sei immer noch von der Apartheid geprägt.

«Man sieht die Schere zwischen Arm und Reich auch an der Hautfarbe.»

Deswegen sei es Caluori ein Anliegen, seine Privilegien im Land für Gutes zu nutzen. Die NGO sei seine Art, um seiner Wahlheimat etwas zurückzugeben.

Nebst der Corona-Nothilfe renovierte der Verein im August 2020 eine Kinderkrippe für rund 100 Kinder in der Township Langa. Dafür arbeiteten sie mit der lokalen Kirche Sonstraal in Durbanville zusammen. Die Kinder bekamen kostenlos Schulmaterial und Patenschaften wurden abgeschlossen. «Wir sind sehr stolz darauf, dass wir alle Waisenkinder an Götti im Ausland vermitteln konnten.»

Gemeinsam essen die Kinder in den Townships ihr Mittagsessen. Bild: PD

Viel der Hilfe, die Caluoris für ihr Hilfswerk über die letzten Jahre bekamen, kam meist unerwartet. So stiess er zufälligerweise bei seiner letzten Reise auf eine südafrikanische Kindergärtnerin, die in der Schweiz ihre Ausbildung gemacht hatte. «Das traf sich perfekt. Denn unser nächstes Ziel ist, ein Waisenheim aufzubauen. Dort benötigen wir solches Fachpersonal», sagt Caluori. Die Kindergärtnerin erklärte sich dazu bereit, beim Verein mitzuhelfen.

Bei einer Spendenaktion sammelte die NGO genügend Geld, um mit dem Rohbau des Waisenheims im Laufe 2023 anzufangen. Bis dieses aufgebaut ist, suche Caluori immer noch gut ausgebildetes Personal und weitere Gelder, um Angestellte zu bezahlen. «Wir wollen das Kinderheim in Zukunft auf professionelle Beine stellen.»