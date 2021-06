SPECIAL OLYMPICS Velofahrer mit Behinderung fahren von Villars nach St.Gallen: Das ist der Grund Im Sommer 2022 finden die National Summer Games von Special Olympics in St.Gallen statt. Zur «Vor-Eröffnung» fuhren vergangene Woche Velofahrer mit einer geistigen Beeinträchtigung von Villars, dem Austragungsort der Winterspiele, hierher. Rosa Schmitz 29.06.2021, 05.00 Uhr

Während einer Woche fuhren 15 Velofahrerinnen und Velofahrer mit einer geistigen Beeinträchtigung von Villars nach St.Gallen. Bild: PD

15 Velofahrerinnen und Velofahrer mit einer geistigen Beeinträchtigung haben am Samstag die National Summer Games 2022 von Special Olympics in der Innenstadt «vor-eröffnet». Sie fuhren während einer Woche von Villars nach St.Gallen und machten damit auf das Sportevent aufmerksam. Insgesamt legten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 484.63 Kilometer zurück, überwanden 7882 Höhenmeter und verbrachten rund 55 Stunden im Sattel. Eine solche Promo-Tour, die vollumfänglich vom Veranstalter initiiert und organisiert wurde, sei eine Prämiere, sagt Irene Nanculaf, Kommunikationsverantwortliche von Special Olympics. «Eine äusserst kreative Idee.»



Was ist Special Olympics? Die Stiftung Special Olympics wurde im Jahre 1968 gegründet und 1988 vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Ziel und Zweck von Special Olympics sind Breitensport-Programme, die eine allgemeine körperliche Fitness und Beweglichkeit fördern. Sie tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein, die Freude an der Bewegung und die sportliche Leistungsfähigkeit zu stärken.

Was sind die National Games? National Games sind die grössten Sportevents in der Schweiz für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und ein riesiges Highlight für die Athletinnen und Athleten. Sie finden alle zwei Jahre statt, im Sommer mit rund 1800 Teilnehmenden und im Winter mit deren rund 600.

Die nächsten National Summer Games finden vom 16.–19. Juni 2022 in St.Gallen statt. Angeboten werden die Sportarten Basketball, Boccia, Bowling, Fussball, Golf, Judo, Leichtathletik, Petanque, Rad, Reiten, Segeln, Schwimmen, Tennis und Tischtennis.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Mitarbeiter von Valida. Die soziale Unternehmung organisiert regelmässig Veloferien. Dabei werden die Menschen mit Beeinträchtigung von erfahrenen Coaches und Bezugspersonen begleitet. Sie arbeiten alle unentgeltlich und opfern dafür eigene Ferienzeit.

Veranstalter von «Valida» haben viel Erfahrung



«Die Veranstalter von ‹Valida› waren der Aufgabe mehr als gewachsen, da sie über sehr viel Erfahrung verfügen», sagt Nanculaf. «Einerseits mit Veloferien und andererseits ganz allgemein im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung.» Für unterwegs wurden Hotels gebucht und befreundete Institutionen kontaktiert. Ein Teil der Kosten konnte dank Spenden der Stiftung «Denk an mich» sowie weiterer Sponsoren finanziert werden. Den Rest müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst berappen. Da in verschiedenen Stärkeklassen mitgefahren werden konnte – Rennvelo, Bike, Dreirad, Tandem – durften sich alle anmelden.



Irene Nanculaf, Kommunikationsverantwortliche von Special Olympics. Bild: Adrian Venetz (16. März 2017)

Nanculaf:

«Dass die über 400 Kilometer lange Tour ihren Zweck erfüllen würde, zeigte sich bereits in den ersten Tagen.»

Einerseits sei es für die Teilnehmenden einfach schön gewesen, wieder einmal richtig Sport zu treiben – und mit ihren altbekannten Sportskameraden gemeinsame Erlebnisse zu haben. Andererseits sei auch die Aufmerksamkeit in den Dörfern sehr gross gewesen. Sie wurden an verschiedenen Etappenzielen – zum Beispiel: Sion, Kandersteg, Meiringen, Brunnen und Dürnten – von anderen Institutionen herzlich mit Applaus, Apéros und Ansprachen empfangen. Auf der letzten Etappe, von Malbun über Rheintal, Altstätten und Trogen nach St.Gallen, wurden die Teilnehmer sogar von Stadtrat Mathias Gabathuler begleitet.



Finanzielle Unterstützung vom Stadtparlament

«Ziel ist es», sagt Martin Mock, der die Gruppe als Coach begleitet hat, «dass alle zeigen können, zu welchen Leistungen sie fähig sind.» Es gehe darum, Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft sichtbar zu machen, sie wertzuschätzen. Und darum, Aufmerksamkeit zu generieren. In St.Gallen werden 2022 zum ersten Mal National Games stattfinden. Zwar fanden hier bereits Regional Games und Bodensee Games statt.

«Die Veranstalter sind also bereits sehr erfahren und werden einen grossartigen Event für die 1800 Athletinnen und Athleten auf die Beine stellen.»

Aber ein Meilenstein für die Stadt ist es trotzdem. Sie hat bereits in der Bewerbungsphase aktiv mitgemacht. Zudem hat das Stadtparlament eine finanzielle Unterstützung des Projekts mit einem Geldbetrag sowie Sach- und Dienstleistungen beschlossen.



«In der jetzigen Phase arbeiten die Organisatoren eng mit den involvierten städtischen Stellen sowie St.Gallen-Bodensee-Tourismus zusammen», sagt Nanculaf. Die Unterstützung durch die Stadt funktioniere. Und wenn Anfragen für weitere Unterstützungsmassnahmen bestehen, stiesse sie damit bei der Stadt auf.

Promo-Tour war ein Erfolg

Am Ende der Promo-Tour am Samstag wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gross gefeiert. Die Stadt empfing alle am Gallusplatz – vor einer roten Ballon-Ziellinie. «Es war ein toller Erfolg», sagt Mock. «Die Athletinnen und Athleten konnten Menschen kennen lernen, von ihren Leistungen erzählen, Wertschätzung erfahren – und somit stolz auf ihr Erreichtes sein.»