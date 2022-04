Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen baut auf der Sommerau

Metzgercenter Spatenstich für 9-Millionen-Neubau: Metzgermeister bauen in Gossau neues Zentrum Die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen zieht nächsten März nach Gossau auf die Sommerau. Am Freitag war Spatenstich. Rita Bolt 30.04.2022, 05.00 Uhr

Von links: Rafael Grüebler, Jörg Bechinger, Michael Aebli, Fritz Wenger, Hansjörg Eckert, Thomas Stadelmann und Andreas Pazeller. Bild: Ralph Ribi

Der Spatenstich für ein Metzgercenter in der Gossauer Sommerau ist erfolgt – bei herrlichem Wetter und mit vielen Gästen. Die Genossenschaft Metzgermeister St.Gallen als Bauherrin hat den symbolischen Akt am Freitag mit gegrillten Bratwürsten aus der Gossauer Metzgerei Grüebler gefeiert. Hinter dem Grill stand Rafael Grüebler, der an der Generalversammlung vom Donnerstag in den Metzgermeister-Vorstand gewählt worden war.

Er sei seit vielen Jahren Kunde im Metzgercenter. «Im Sortiment sind etwa 5000 Lagerartikel», sagte Hansjörg Eckert, Präsident der Genossenschaft. «Es sind Artikel, die die Metzgereien für ihre Produktion benötigen, beispielsweise Gewürze oder Zusatzartikel wie Olivenöl, das sie verkaufen.» Im Metzgercenter erhalte der Metzger auch Waschmittel oder die richtigen Stiefel, ergänzte Eckert und lachte.

Neues Center auf einer Fläche von rund 1600 Quadratmetern

Das neue Metzgercenter auf der Sommerau entsteht auf einer Fläche von 4132 Quadratmetern. Generalplaner ist das Architekturbüro Weber + Partner AG aus Wil. Überbaut werden rund 1600 Quadratmeter. 1690 Quadratmeter sind Umgebungsfläche. Eine Grünfläche von 842 Quadratmetern soll möglichst naturbelassen bleiben.

Auf der westlichen Seite des Gebäudes sind zwei Verladerampen – eine gekühlt und eine ungekühlt – sowie eine Scherenhebebühne eingerichtet. In den übrigen Gebäudetrakten liegen der Handels- und Logistikbereich, die Verkaufsfläche und Arbeitsplätze für 20 Mitarbeitende; das seien einige mehr als heute, sagt Eckert. Auf dem Dach werde eine Fotovoltaikanlage installiert. Die gesamten Kosten inklusive des Baulands belaufen sich laut Eckert auf 9 Millionen Franken.

Suche nach Standort dauerte zwölf Jahre

Am jetzigen Geschäftssitz an der Rorschacher Strasse hinter dem Blutspendezentrum ist das Metzgercenter in Räumen mit unterschiedlichen Raumhöhen untergebracht. Beim Gebäude handelt es sich um die ehemalige Hirschen-Brauerei; drei Stockwerke sind Gewölbekeller. Es fehle Platz für eine Erweiterung. Die Genossenschaft habe sich lange nach einer geeigneten Parzelle umgesehen. «Mit der Suche angefangen haben wir vor zwölf Jahren», sagte Eckert am Spatenstich.

Bauland sei in der Umgebung von St.Gallen Mangelware. Die Genossenschaft habe sich schon vor einigen Jahren für das Gebiet Sommerau interessiert, schon als es noch der Migros Ostschweiz gehörte. Nachdem die Migros an die Aepli Invest AG verkauft hatte, konnten die Metzgermeister diese von ihrem Projekt überzeugen. Das Gelände sei ideal gelegen, unmittelbar neben der Autobahnausfahrt Gossau-West.

Die Genossenschaft Metzgermeister hat mit 4000 die kleinste Parzelle des 100’000 Quadratmeter grossen Baugeländes. Sie hat die Baubewilligung für ihren Neubau am 22. Dezember 2021 erhalten. «Wir haben in der Sommerau nicht mehr Fläche als am jetzigen Standort zur Verfügung. Aber wir können die Abläufe optimieren», erklärte Eckert. Nach der Aepli Metallbau AG wird die Genossenschaft Metzgermeister die zweite Unternehmung sein, die auf die Sommerau ziehen wird. «Wir eröffnen am Montag, 17. April 2023.» Den Spatenstich von gestern bezeichnete der Präsident «als historischen Moment».

Jährlich 30 Millionen Franken Umsatz

Das Metzgercenter erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von etwa 30 Millionen Franken: 20 Millionen davon in den Bereichen Frischprodukte, Verpackungsmaterial und Produktionsmittel. Laut Eckert bringt der Vieh- und Schlachthandel etwa 10 Millionen Franken.

Spürt die Genossenschaft den anhaltenden und immer stärker werdenden Trend zu vegetarischen und veganen Fleisch-Alternativen? «Ja, er ist spürbar», antwortet der Präsident. Aber gerade die Coronapandemie habe gezeigt, dass Frischprodukte aus der Metzgerei nach wie vor gefragt seien. Die Metzgereien hätten profitiert und gute Umsätze geschrieben. Leider sei bereits jetzt wieder spürbar, dass viele über der Grenze im Ausland Fleisch einkauften. «Uns geht es aber immer noch gut, so gut, dass wir ein neues Metzgercenter bauen können», sagt der Präsident.

Der Metzgermeister-Verein St.Gallen und Umgebung wurde am 26. November 1896 gegründet. Im Kriegsjahr 1943 hat er die heutige Liegenschaft Brauerei Hirschen an der Rorschacher Strasse 109a in St.Gallen gekauft. 1976 nahm die Genossenschaft die heutige Struktur an. Der Genossenschaft gehören heute 35 Metzgereien sowie weitere 300 Kunden aus der ganzen Ostschweiz bis nach Zürich an.