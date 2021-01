spatenstich Das Pneuhaus Gerber zieht es zurück an die Bischofszellerstrasse: Es wird Nachbar der grössten Gossauer Garage GNG Pneuhaus Gerber baut an der Gossauer Bischofszellerstrasse dreistöckiges Gebäude mit Pneulager und grosser Werkstatt. Bezug ist voraussichtlich im Herbst 2021. Rita Bolt 21.01.2021, 19.12 Uhr

Spatenstich an der Gossauer Bischofszellerstrase: Stefan, Heinz, Charlotte und Thomas Gerber mit Architekt Thomas Büchel (v.l.). Bild: Rita Bolt

Heinz Gerber ist 1999 mit seinem Pneuhaus von der Bischofszellerstrasse an die Tannenstrasse umgezogen. Bald zieht er zurück an die Bischofszellerstrasse. Der Grund sind Platzprobleme an der Tannenstrasse. «Wir haben schon länger nach einem neuen Standort in Gossau gesucht», sagen Heinz und Charlotte Gerber. Nun sind sie wieder an der Bischofszellerstrasse gelandet. Sie sagen lachend: