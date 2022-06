VBSG: Verkehrsverbände kritisieren Abbau beim Busfahrplan

Sparübung «Das ist am falschen Ort gespart»: Abbau beim VBSG-Busangebot löst grossen Ärger aus Die Stadt St.Gallen hat beim Kanton beantragt, mit dem Fahrplanwechsel 2022 das Angebot der VBSG leicht auszudünnen. Die Massnahmen seien verträglich. Dem stimmen Verkehrsverbände zwar teilweise zu, einverstanden sind sie aber trotzdem nicht. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Der 1er soll am Samstag tagsüber noch alle 15 statt alle 12 Minuten verkehren. Bild: Michel Canonica (12. Februar 2022)

Eben war Bruno Eberle noch ruhig und gesammelt. Als das Gespräch aber auf die Haltestelle Schibenertor kommt, ändert sich das deutlich. Der Präsident von Pro Bahn Ostschweiz ist hörbar ungehalten. Man meint durchs Telefon zu hören, wie sein Puls in die Höhe schiesst.

Was Eberle als «No-Go» und «Todsünde» bezeichnet, ist rasch erklärt: Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember halten auch die Buslinien 7 (Neudorf/Rorschacher Strasse–Hinterberg) und 8 (Neudorf/Rorschacher Strasse–Wendeplatz Stocken) nicht mehr am Schibenertor. Dabei handle es sich um eine Optimierung, hiess es beim Kanton auf Anfrage. Bereits mit dem letzten Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wurden Stopps gestrichen. Betroffen waren die Linien 1, 2, 3, 4 und 6. Mit dem Fahrplanwechsel halten hier künftig noch die Linien 5, 9, 12.

Schibenertor ist wichtiger Umsteigeort

Bruno Eberle, Präsident von Pro Bahn Ostschweiz. Bild: Urs Bucher (1. Dezember 2016)

Eberle hätte es verstanden, wenn die Haltestelle mit dem Baubeginn am Marktplatz aufgehoben worden wäre. Mit der Neugestaltung von Marktplatz und Bohl wird aber frühestens 2024 begonnen. «Einfach zwei Jahre vorher eine Haltestelle aus dem System herausbrechen, das geht nicht. Vor allem nicht bei einem Halt mit grosser Umsteigefunktion wie dem Schibenertor», sagt Eberle.

In einer Stadt liegen Haltestellen laut Eberle in der Regel nicht weiter als 300 Meter auseinander. Die Fussdistanz zwischen Hauptbahnhof und Bohl beträgt rund 600 Meter. Das Schibenertor liegt etwa in der Mitte. «Für ältere Personen ist das zu weit, um zu Fuss zu gehen», sagt Eberle und erinnert daran, dass am Schibenertor unter anderem ein Hofladen und eine Bank liegen. Sarkastisch merkt er an:

«Dann sollen die Busse auch am Hauptbahnhof vorbeifahren. Dadurch wird der Fahrplan ebenfalls stabiler.»

Für die weiteren Anpassungen zeigt Eberle aber Verständnis. So soll neu auch zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am Freitag nach Auffahrt der Ferienfahrplan gelten. «Damit kann man leben. Die Frequenzen sind dann tiefer, das ist eine Realität.»

Mit Ausdünnung am Abend kann man leben

Als «schon etwas gravierender» bezeichnet Eberle, dass auf den Linien 1, 2, 5, 6, 7 und 8 der Takt am Abend bereits ab 20 Uhr leicht ausgedünnt werden soll. «Aber auch damit kann man leben.»

Die Linien 1 und 2 sollen samstags tagsüber noch alle 15 Minuten verkehren. Da diese Busse zwischen Erlachstrasse und Neudorf dieselbe Strecke bedienen, bleibt an den meisten Haltestellen ein Takt von 7,5 Minuten bestehen. Unter der Woche fällt zudem auf der Linie 9 mittags die Taktverdichtung weg. Ihm leuchte es ein, dass einzelne Linien ausgedünnt werden, sagt Eberle. Zu Randzeiten seien bei kleineren Linien einzelne Busse praktisch leer.

«Wichtig ist, dass der Takt gut merkbar ist. Das ist der Witz am Taktfahrplan: Man nimmt schwach frequentierte Busse in Kauf, dafür ist der Takt einfach zu erinnern.»

VBSG-Chef Ralf Eigenmann wollte bis Mittwoch keine Stellung nehmen zu den Hintergründen der Sparmassnahmen.

Abbau widerspricht Zielen der Stadt

Ruedi Blumer, Präsident des VCS St.Gallen-Appenzell, wählt nicht weniger klare Worte:

«Der ÖV in einer Stadt muss attraktiv sein, auch am Abend und am Wochenende.»

Ruedi Blumer, Präsident des VCS St.Gallen-Appenzell. Bild: Urs Bucher (3. März 2020)

Ein Abbau sei grundsätzlich falsch. Die Stimmbevölkerung hat 2010 Ja gesagt zur Städte-Initiative und dem Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Dieses hält fest: «Die Stadt sorgt für ein attraktives Angebot im Bereich des öffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs.» Dadurch soll das Verkehrswachstum aufgefangen und der motorisierte Individualverkehr plafoniert werden.

«Eine Erfolgsgeschichte», sagt Ruedi Blumer, der für die SP im Kantonsrat sitzt. «Mit der Ausdünnung läuft die Stadt aber Gefahr, den Erfolg zu unterwandern.» Wenn der Anteil des ÖV steigen soll, dann sei eine Ausdünnung falsch. «Und wenn man die ganze Klima-, Umwelt- und Lärmproblematik betrachtet, ist sie sowieso falsch.»

Mit den Massnahmen spart die Stadt St.Gallen rund 420'000 Franken. Das macht rund fünf Franken pro Einwohnerin und Einwohner bei einer Bevölkerung von 80'000, rechnet Blumer vor. «Das Bisschen rechtfertigt den Qualitätsabbau einfach nicht. Das ist am falschen Ort gespart.»

Wenn schon sparen, dann mit Grips

Für ihn sei die Fahrplanausdünnung nachvollziehbar, sagt Marcel Aebischer, Präsident der TCS-Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden. Die Auslastung vieler Busse sei ausserhalb der Stosszeiten ungenügend. Jedoch ist er derselben Meinung wie Ruedi Blumer:

«Die Politik, die hier betrieben wird, ist widersprüchlich.»

Marcel Aebischer, Präsident der TCS-Sektion St.Gallen-Appenzell Innerrhoden. Bild: PD/Florian Brunner

Die Ausdünnung sei ein «krasser Widerspruch» dazu, dass das Verkehrswachstum – unter anderem – über den öffentlichen Verkehr aufgefangen werden soll, wie dies auch das städtische Mobilitätskonzept 2040 festhält.

Manfred Trütsch, Präsident des ACS, Sektion St.Gallen-Appenzell, befürchtet durch den Abbau beim Busangebot eine Umlagerung vom ÖV aufs Auto. Die Strassen seien heute schon verstopft.

«Die Stadt mag so ihr Sparziel erreichen, aber damit schafft sie andere Probleme. Wenn man schon spart, dann mit mehr Grips.»

Trütsch spricht eine Studie an, deren Ziel es ist, Autofahrerinnen und Autofahrer für den öffentlichen Verkehr zu gewinnen. Die Studie möchte durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Hackathons Reisedaten analysieren und potenziell effizientere Reisemöglichkeiten erkennen. Dadurch sollen Autofahrerinnen und Autofahrer vom Umstieg überzeugt werden. Mit an Bord sind Postauto, SOB und BLS.

Er sei für die Ausdünnung des Busangebots. Viele Busse würden fast leer durch die Stadt fahren, sagt Trütsch. «Aber der Abbau sollte aufgrund von einer grösseren Datenbasis erfolgen. Wichtig wären dynamische Fahrpläne.» Die Busse sollten also dann fahren, wenn die Passagiere sie benötigen.

