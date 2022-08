Untereggen muss an allen Ecken und Enden sparen

Sparmassnahmen Keine Brötchen mehr an der Sitzung: Gemeinde Untereggen muss für neues Schulhaus den Gürtel enger schnallen Um sich ein neues Schulhaus für 6,4 Millionen leisten zu können, müsste die Gemeinde Untereggen ihren Steuerfuss um zehn Prozent erhöhen. Um das zu verhindern, spart die Gemeinde an allen Ecken und Enden. Melissa Müller Jetzt kommentieren 06.08.2022, 05.00 Uhr

Der provisorische Pavillon in Untereggen bleibt vermutlich noch etwas länger stehen. Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation verzögert sich das Schulhausprojekt. Bild: Belinda Schmid

Die Finanzen der Gemeinde Untereggen sind alles andere als rosig. Will die Gemeinde für 6,4 Millionen Franken ein neues Schulhaus bauen, ist Sparen angezeigt. Man komme nicht darum herum, den Steuerfuss zu erhöhen, sagt Gemeindepräsident Norbert Rüttimann. «Wir hoffen, so wenig wie möglich.» Vor diesem Hintergrund setzt der Gemeinderat alles daran, auch kleinere Beträge einzusparen. An einer Klausurtagung hat er mit einem externen Experten den Rotstift angesetzt und geschaut, worauf man verzichten könnte.

So will man in Zukunft die Mehrzweckhalle an Auswärtige teurer vermieten. Neun lokale Organisationen, «die für unsere Bevölkerung keinen Nutzen haben», sollen nicht länger finanziell unterstützt werden.

Annehmlichkeiten wie Zwischenverpflegungen an Sitzungen des Gemeinderates sowie interne Kommissionsessen gehören aus Spargründen der Vergangenheit an. Es würden keine Brötchen mehr an den Sitzungen aufgetischt, sagt Rüttimann – und schnallt den Gürtel enger.

«Wenn man bei solchen kleinen Sachen spart, kommt auch ein grösserer Betrag zusammen.»

Gemeindepräsident Norbert Rüttimann. Bild: Ralph Ribi

Ein Kommissionsessen wird nur noch alle zwei Jahre veranstaltet, als Dankeschön für die Behördenmitglieder.

Elternbriefe der Pro Juventute werden nicht mehr versandt – das Angebot der Mütter- und Väterberatung genüge. Weiter will die Gemeinde auf einen gedruckten Geschäftsbericht verzichten, der in alle Haushalte versandt wird. Dieser könne schliesslich auch auf der Website heruntergeladen werden.

Nur noch ein Apéro für Zugezogene statt ein Fest

Statt eines grösseren Anlasses für Neuzugezogene beschränken sich die Untereggerinnen und Unteregger künftig auf einen Begrüssungsapéro. Sogar beim Putzen sieht man Sparpotenzial. Die Büros der Gemeindeverwaltung werden nur noch alle zwei Wochen gereinigt. Vorher kam die Putzfrau wöchentlich vorbei. «Man kann auch mal selber zum Staubsauger greifen, wenn es nötig ist. Zum Beispiel, wenn man nach einem Baustellenbesuch mit schmutzigen Schuhen zurückkommt», meint der Gemeindepräsident.

Ziel sei, durch die Sparmassnahmen bis zu zwei Steuerfussprozente einzusparen, was einem Betrag von 50'000 Franken entspricht.

Gemeinde will Bauland verkaufen

Um das Schulhaus bauen zu können, wäre eine Steuerfusserhöhung von zehn Prozent nötig. Das will der Gemeinderat verhindern. «Wir wollen eine Analyse der Finanzen vornehmen und den Bewohnerinnen und Bewohnern an der nächsten Bürgerversammlung im März fundierte Zahlen vorlegen», sagt Rüttimann. Die Bevölkerung werde erst im Frühling über den Planungskredit für die Schulhauserweiterung abstimmen können. Das Bauprojekt verzögere sich aufgrund der schwierigen finanziellen Situation um rund zwei Jahre.

Der Gemeinderat hat eine 14-köpfige Begleitgruppe für die Schulraum- und Freiraumplanung gegründet, in der auch Einwohnerinnen und Einwohner Einsitz haben. So sind Entscheide breit abgestützt.

Einnahmen erhofft sich der Gemeinderat längerfristig im Gebiet Mittelhof West. Dort will die Gemeinde 4000 Quadratmeter Land eines ehemaligen Landwirtschaftsbetriebs kaufen, in Bauland umzonen und verkaufen.

Schulhaus: Neue Infrastruktur nötig

Für das neue Schulhaus soll die Turnhalle neben der Kirche um zwei Geschosse aufgestockt werden. Das 18-jährige Provisorium neben der Kirche soll abgebrochen werde. Damit würde der Platz frei und könnte durch Schule, Kirche und das Dorf genutzt werden: als Pausenplatz und Festplatz etwa.

