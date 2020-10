Spannende Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang ins St.Galler Stadtpräsidium: Für die FDP und die SP könnte es dumm laufen und vielleicht gibt's eine Übergangsregierung Der zweite Wahlgang am 29. November ins Stadtpräsidium ist vielleicht nicht der letzte. Für eine Wahlfortsetzung braucht’s aber eine spezielle Konstellation. Tritt sie ein, bräuchte es sogar eine Übergangsregierung. Daniel Wirth 09.10.2020, 17.55 Uhr

Wer 2021 im 11.Stock im Rathaus im Chefbüro das Licht anmachen wird, ist offen. Bild: Michel Canonica

Stadtrat Markus Buschor (parteilos) kandidiert am 29.November im zweiten Wahlgang nicht mehr als Stadtpräsident. Für seinen Rückzug liess er sich reichlich Bedenkzeit.

Jetzt sieht die Ausgangslage so aus: Für den noch einzigen freien Sitz im fünfköpfigen Stadtrat kandidieren Mathias Gabathuler (FDP) und Trudy Cozzio (CVP). Für das Stadtpräsidium, das nach dem Rücktritt von Thomas Scheitlin (FDP) 2021 frei wird, bewerben sich Stadträtin Maria Pappa (SP) und Mathias Gabathuler.

Melden sich bis zum Donnerstag weitere Kandidatinnen und Kandidaten bei der Stadtkanzlei, wäre es eine Überraschung.

Alles scheint möglich, der Ausgang ist offen

Stadtpräsident Thomas Scheitlin tritt auf Ende Jahr zurück. Bild: Ralph Ribi

Gesetzt den Fall, Gabathuler könnte einen Grossteil von Buschors 4854 Stimmen «erben» und überholte Maria Pappa im zweiten Wahlgang, auf die er im ersten 1679 Stimmen Rückstand hatte, wäre er nicht automatisch Scheitlins Nachfolger als Stadtpräsident. Denn der 53-jährige FDP-Quereinsteiger muss auch in den Stadtrat gewählt werden.

Liegt nach dem ersten Wahlgang in Front: Maria Pappa von der SP. Bild: Michel Canonica

Im ersten Wahlgang liess er hier Trudy Cozzio um 931 Stimmen hinter sich. Die Christlichdemokratin wird nach dem Bruch im bürgerlichen Bündnis kaum mehr Stimmen der freisinnigen Wählerschaft und jener der SVP erhalten, aber sie darf auf viele Stimmen aus dem linksgrünen Lager hoffen. Die Chancen, dass Trudy Cozzio Mathias Gabathuler überholt am 29. November, sind durchaus intakt.

Ein Stadtrat ohne Chef ist ein mögliches Szenario

Angenommen, Gabathuler wird als Stadtpräsident gewählt, indem er Pappa überflügelt, aber nicht in den Stadtrat, weil er Cozzio unterliegt, wäre nicht automatisch Maria Pappa die erste Frau Stadtpräsidentin St.Gallens.

Die CVP nominierte Trudy Cozzio für den zweiten Wahlgang.

Bild: Michel Canonica

Dann wäre der Stadtrat in der Zusammensetzung Markus Buschor (parteilos), Peter Jans, Maria Pappa (beide SP), Sonja Lüthi (Grünliberale) und Trudy Cozzio (CVP) zwar komplett, das Präsidium bliebe aber verwaist. Geleitet würden die Regierungsgeschäfte interimistisch vom amtsältesten Stadtrat Markus Buschor.

Eine neue Wahl wäre nötig

Es käme 2021 zu einer neuen Stadtpräsidiumswahl mit zwei Wahlgängen; im ersten zählte das absolute Mehr, im zweiten das relative. Als mögliche Daten kommen die Abstimmungstermine des Bundes infrage: 7. März (erster Wahlgang) und 13. Juni (zweiter Wahlgang).

Dann erwüchse Maria Pappa aller Voraussicht nach neuer Konkurrenz. Wählbar sind dann nämlich alle fünf gewählten Mitglieder des Stadtrats. Gut möglich, dass sich Sonja Lüthi nach den Wahlerfolgen der Grünliberalen bei den Stadtparlamentswahlen eine Kandidatur fürs Stadtpräsidium überlegt.

Die amtsjüngste Stadträtin Sonja Lüthi wurde souverän wiedergewählt. Hat sie bald doch noch Ambitionen, Stadtpräsidentin zu werden? Bild: Tobias Garcia

Vor diesem Hintergrund ist spannend, von wem Pappa, Gabathuler und Cozzio nun unterstützt werden. Maria Pappa dürfte ihr Potenzial im ersten Wahlgang ausgeschöpft haben. Möglicherweise erhält sie eine Wahlempfehlung der Grünen, die sich im ersten Wahlgang für Buschor ausgesprochen hatten. Was die CVP macht, ist offen.

Gabathuler wird sie kaum als Stadtpräsidenten empfehlen, ist er im Kampf um den Sitz im Stadtrat doch ihr Gegner. Allerdings: Wie die Stadtsanktgaller CVP gerade unterwegs ist, scheint selbst eine Wahlempfehlung für den FDP-Stadtpräsidiumskandidaten nicht ausgeschlossen. Eine Wahlempfehlung der CVP für Pappa bedeutete indes das definitive Ende einer bürgerlichen Zusammenarbeit.

Die Wirtschaft unterstützt den FDP-Kandidaten

Die Wirtschaftsorganisationen der Stadt St.Gallen unterstützen im zweiten Wahlgang bei den Wahlen ins Stadtpräsidium und in den Stadtrat im November einstimmig FDP-Kandidat Mathias Gabathuler.

Mathias Gabathuler (FDP) hat die Unterstützung der Wirtschaft.

Bild: Benjamin Manser

Gewerbe Stadt St.Gallen, Wirtschaft Region St.Gallen, Hauseigentümerverband, Wirtschaft St.Gallen-Ost, Industrie- und Gewerbeverein St.Gallen West und Pro City St.Gallen schreiben in einem Communiqué, sie bedauerten, dass sich eine einzelne bürgerliche Partei und ihre Kandidatin nicht an ihre Versprechen hielten, die Kandidatur mit dem besten Ergebnis im ersten Wahlgang gemeinsam beim zweiten Urnengang zu unterstützen. Gemeint sind die CVP und Cozzio.

Buschor gibt sich diplomatisch

Markus Buschor brauchte fast zwei Wochen um zu erklären, er trete im zweiten Wahlgang nicht mehr als Stadtpräsident an. In Anbetracht dessen, dass er nur etwas mehr als halb so viel Stimmen erhielt wie Maria Pappa und gut 2500 weniger als Mathias Gabathuler, verwundert die lange Bedenkzeit des Parteilosen Markus Buschor.

Markus Buschor hat sich aus dem Rennen ums Stadtpräsidium genommen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Klar, dieses Ergebnis spricht eine deutliche Sprache», sagt Buschor, der am 27. September als Stadtrat zum zweiten Mal wiedergewählt wurde. Er habe Zeit gebraucht für seinen Entscheid, weil er mit sich im Reinen sein wolle. Zudem hätten ihn viele Wählerinnen und Wähler ermutigt, im November noch einmal anzutreten. Doch davon sieht er ab und sagt: «Eine erneute Kandidatur wäre nicht erfolgversprechend.»



Zu wessen Gunsten er sich zurückzieht, sagt Buschor nicht. Er gibt für den zweiten Wahlgang auch keine Wahlempfehlung ab. Er wünsche der Stadt St. Gallen eine würdige Nachfolge für Stadtpräsident Thomas Scheitlin. An wen seine Stimmen gehen im zweiten Wahlgang, wisse er nicht, sagt Buschor. Er schätze aber, dass mehr Wählerinnen und Wähler, die im ersten Wahlgang für ihn eingelegt hätten, im zweiten Wahlgang zu Gabathuler wanderten als zu Pappa.

Hinweis: Das «St.Galler Tagblatt» führt am Montag, 2. November, im Hotel Einstein eine Podiumsdiskussion zum zweiten Wahlgang durch. Beginn: 19.30 Uhr.