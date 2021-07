Sozialhilfezahlen in St.Gallen sinken

Auffangnetz 2020 bezogen in der Stadt St.Gallen trotz Corona weniger Personen Sozialhilfe – das könnte sich aber ändern Die Zahlen der Sozialhilfe sind in der Stadt St.Gallen trotz Coronakrise nicht in die Höhe geschnellt. Im Gegenteil: Sie sanken sogar. Wenn die Massnahmen des Bundes auslaufen, könnte sich das aber ändern. Marlen Hämmerli 24.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Personen, die physisch oder psychisch angeschlagen sind, drohen eher, den Job zu verlieren und sind tendenziell auch länger von der Sozialhilfe abhängig. Bild: Getty

Die Coronakrise lässt die Zahl der Sozialhilfefälle in die Höhe schnellen und die Sozialhilfekosten explodieren. Diese Befürchtungen, die Experten ganz zu Beginn der Pandemie äusserten, haben sich nicht bewahrheitet – zumindest bisher nicht. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Geschäftsbericht der Stadt St.Gallen.

Seit 2017 beziehen jedes Jahr rund 100 Personen weniger Sozialhilfe. Gegenüber 2019 sank 2020 die Zahl der Bezüger gar um 168 Personen auf 4903. Statt also wegen der Pandemie anzusteigen, sank die Zahl gar deutlicher als in den Vorjahren.

Alles anzeigen

Der 59-jährige Hotelfachangestellte, der nach der monatelangen Schliessung keinen Job mehr findet, oder die Aushilfskellnerin, der gekündigt wurde. Warum sind diese Personen nicht wie befürchtet in der Sozialhilfe gelandet? Warum stiegen die Zahlen also nicht? Dank der schnellen Reaktion des Bundesrats.

Die Massnahmen des Bundes wirken

Die Wirtschaftslage scheint robuster als befürchtet und die Coronamassnahmen des Bundes haben gegriffen. Heinz Indermaur, Leiter der Sozialen Dienste, sagt:

«Das stimmt zuversichtlich.»

So wurden zum Beispiel die Bezugsdauer der Arbeitslosentaggelder verlängert und die Möglichkeit zur Kurzarbeit sowie Entschädigungen für Erwerbsausfall ausgeweitet. Mehr Personen wurden durch die vorgelagerten Netze aufgefangen und landeten damit nicht in der Sozialhilfe.

Auch während der Pandemie sei es gelungen, Personen zu einer Anstellung zu verhelfen und damit wieder wirtschaftlich unabhängig zu machen, sagt Indermaur. Zudem wurde bei einigen langjährigen Klientinnen und Klienten die Sozialhilfe durch eine IV-Rente abgelöst. Dafür ging die Stadt teilweise den Rechtsweg oder meldete Personen wieder bei der IV an, weil sich deren Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Aufgrund der Pandemie hat die Stadt St.Gallen laut Indermaur eine «Corona-Überbrückungssoziahilfe» eingerichtet.

Das Monitoring der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) zeigt, wie sich die Sozialhilfefallzahlen in der Ostschweiz im Detail entwickelten: ähnlich wie die Coronafallzahlen. Mit dem ersten Lockdown ab Mitte März 2020 stiegen die Zahlen der Sozialhilfe, ab Sommer sanken sie wieder, um ab November wieder zu steigen. Vergleicht man die Landesteile, zeigt sich, dass die Romandie und die Zentralschweiz stärker betroffen waren und sind. In der Ostschweiz hingegen sanken die Fallzahlen von 2019 auf 2020 unter dem Strich. Indermaur deutet das so: «Städte, die stark vom internationalen Tourismus abhängig sind, waren durch die Pandemie stärker betroffen.»

Besonders Migrantinnen und Migranten beziehen keine Hilfe

Heinz Indermaur sagt aber auch: «Wir dürfen nicht vergessen: Bei der Sozialhilfe haben sich schweizweit viele Menschen nicht gemeldet, die Anspruch darauf oder auf Nothilfe hätten.» Migrantinnen und Migranten tun dies nicht, weil sie aufenthaltsrechtliche Folgen fürchten oder ganz ohne Aufenthaltsrecht in der Schweiz leben und arbeiten. Indermaur:

«Das ist eine gefährliche Entwicklung und treibt einen Keil in die Gesellschaft.»

Wer für die Existenzsicherung vorübergehend finanzielle Hilfe benötige, müsse diese erhalten.

Heinz Indermaur, Leiter der Sozialen Dienste der Stadt St.Gallen. Bild: PD

In St.Gallen hätten kirchliche Hilfswerke und Beratungsstellen wichtige Hilfe geleistet, aber teilweise nicht verhindern können, dass Migrantinnen und Migranten sich lieber verschulden oder auf etwa Arztbesuche verzichten, statt Sozialhilfe zu beziehen.

Jede Wirtschaftskrise zeigt sich in den Sozialhilfezahlen

Trotz der 2020 gesunkenen Sozialhilfezahlen: Der Leiter der Sozialen Dienste sagt: «Für eine Entwarnung ist es noch zu früh.» Bisher haben nach jeder Wirtschaftskrise mehr Personen Sozialhilfe bezogen. Der Anstieg sei teilweise mit Verzögerung gekommen, aber immer von Dauer gewesen, sagt Indermaur.

Inwiefern sich die Coronakrise auswirkt, sei noch nicht völlig klar. «Eine zuverlässigere Prognose ist erst möglich, wenn die Massnahmen des Bundes auslaufen.» Für die weitere Entwicklung ist es zudem wichtig, wie schnell und anhaltend sich die Wirtschaft und damit der Arbeitsmarkt erholt.

«Geschieht das nicht, werden früher oder später mehr Personen die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen.»

Der Hauptgrund, warum Leute Sozialhilfe beziehen müssen, ist seit Jahren derselbe: Jobverlust. Die häufigsten Auslöser dafür sind laut Indermaur fortgeschrittenes Alter, nicht mehr zeitgemässe Berufsausbildung, mangelnde Weiterbildung oder eine physisch oder psychisch angeschlagene Gesundheit. Kurzum: Die Personen erfüllen die Anforderungen des Arbeitsmarkt nicht oder nicht mehr. Für sie wird es dann auch schwierig, wieder von der Sozialhilfe wegzukommen. Wobei die meisten Personen innerhalb weniger Monate wieder von der Sozialhilfe wegkommen. Manchmal geht es länger und für einige sichert die Sozialhilfe die Existenz bis ins Rentenalter.

2020 gab St.Gallen netto 27 Millionen Franken für die Sozialhilfe aus

Ziel der Sozialhilfe ist aber genau das, die Wiedererlangung der finanziellen Unabhängigkeit. In der Stadt St.Gallen wurde das Personal leicht ausgebaut und die Bemühungen zur beruflichen Wiedereingliederung wurden verstärkt. Dass zeigt Wirkung: Laut Indermaur haben dadurch mehr Personen den Weg in den Arbeitsmarkt zurückgefunden.

Das zeigt sich auch in den Kosten für die Stadt. Bis 2017 stiegt die Bruttobelastung an, seither ist sie um rund 2,7 Millionen Franken auf rund 55,1 Millionen Franken pro Jahr gesunken. Die Nettobelastung betrug 2020, nach Abzug der Rückerstattungen von 28,1 Millionen Franken, rund 27 Millionen Franken. Die Rückerstattungen fielen 2020 deutlich höher als 2019 aus. Der Grund ist laut Indermaur ein einmaliger Effekt im Asyl- und Flüchtlingsbereich.

Alles anzeigen

Menschen, die neu Sozialhilfe benötigen, sind in einer ausserordentlichen Lage. Heinz Indermaur spricht von einer existenziellen Not. Wenn die Betroffenen dann merken, dass die Miete, Krankenkassenprämien und der Lebensunterhalt gedeckt sind, beruhigt sich die Situation. Für Indermaur steht fest: «Sozialhilfe ist eine Investition in die soziale Sicherheit.»