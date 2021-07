St.Gallen: Kesb-Präsident irritiert mit Firmengründung

Soziales St.Galler Stadtrat nicht um Bewilligung ersucht: Der Leiter der Kesb Region St.Gallen irritiert mit der Gründung einer eigenen Dienstleistungsgesellschaft Patrik Terzer hat wenige Monate nach seiner Wahl zum Leiter der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Region St.Gallen die Disore GmbH in Egnach gegründet. Jetzt stösst er die Beteiligung ab. Eine Sozialgeschichte, die das Potenzial hat, ein Politikum zu werden. Daniel Wirth 29.07.2021, 05.00 Uhr

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Region St.Gallen hat ihre Geschäftsstelle am Bahnhofplatz 1 in St.Gallen. Auch Fälle aus den Gemeinden Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach werden hier bearbeitet. Bild: Lisa Jenny

Der 40-jährige Rechtsagent Patrik Terzer trat seine Stelle als Leiter der Kesb Region St.Gallen, der neben der Kantonshauptstadt die vier Gemeinden Eggersriet, Häggenschwil, Muolen und Wittenbach angeschlossen sind, im März vergangenen Jahres an. Seit Anfang 2020 ist die Kesb Region St.Gallen als eine von rund 40 städtischen Dienststellen organisiert; zuvor war sie den Sozialen Diensten angegliedert.

Patrik Terzer, Kesb-Präsident und Firmengründer. Bild: Stadt St.Gallen

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sind je länger, je stärker gefordert. Die Mitarbeitenden der Kesb können sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen – nicht nur in St.Gallen, sondern landauf, landab. Die enorme Belastung der Mitarbeitenden führt auch zu reger Fluktuation. Umso mehr erstaunt eine Meldung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 13. Juli 2020: die Neugründung der Disore GmbH in Egnach am See.

Dienstleistungen für Soziales und Recht

Ihr Zweck gemäss Handelsamtsblatt: «Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmung für Dienstleistungen im Bereich von Sozialer Arbeit und Recht, Unternehmens-, Geschäfts- und Bereichsleitung sowie kaufmännischer, treuhänderischer und betriebsunterhaltender Tätigkeiten.» Als Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung ist Patrik Terzer eingetragen. Er ist bei der Kesb zu 100 Prozent angestellt.

Firmen wie die Disore GmbH gibt es schon auf dem Markt. Sie beraten Sozialämter und Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und bieten für deren Mitarbeitende die unterschiedlichsten Ausbildungen an. Und sie nehmen überlasteten Ämtern und Behörden Arbeit ab, zum Beispiel in Form von Beistandschaften.

In Artikel 29 des Personalreglements der Stadt St.Gallen heisst es zur Ausübung von Nebenbeschäftigungen: Für die Ausübung einer regelmässigen Nebenbeschäftigung, mit der ein Einkommen verbunden ist, oder die zeitlich stark beansprucht, ist die Bewilligung des Stadtrats einzuholen. Und im Vollzugsreglement heisst es dazu im Detail: Die Bewilligung einer regelmässigen Nebenbeschäftigung, mit der ein Einkommen verbunden ist, wird in der Regel verweigert, wenn bei einer vollzeitlichen Anstellung, was bei Terzer der Fall ist, die durchschnittliche Beanspruchung durch die Nebenbeschäftigung fünf Stunden je Woche übersteigt.

Keine Aufträge der Kesb Region St.Gallen – immerhin

Ist der Vorsitz der Disore-Geschäftsführung mit der Vollzeitstelle als Kesb-Leiter zu vereinbaren? Patrik Terzer antwortet: «Bei der Disore GmbH bin ich als Gesellschafter in strategischer Funktion sowie als Kapitalgeber involviert. Die zeitliche Beanspruchung ist und war gering.» Die Disore GmbH werde, zumindest solange er für die Kesb Region St.Gallen tätig sei, keine Aufträge der Kesb Region St.Gallen übernehmen. Terzer sagt:

«Die Trennung meiner Funktionen als Kesb-Präsident und Gesellschafter ist und war mir wichtig.»

Eine Bewilligung des Stadtrates hat Terzer nicht beantragt. «Die Beteiligung an Gesellschaften ist nicht bewilligungspflichtig», sagt er. Gemäss Personalreglement sei eine Bewilligung für die Ausübung einer Nebenbeschäftigung dann einzuholen, wenn mit der Ausübung einer regelmässigen Nebenbeschäftigung ein Einkommen verbunden sei oder diese zeitlich stark beanspruche. Terzer: «Beides ist und war nicht der Fall.» Die Aufsichtsbehörde der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, das kantonale Amt für Soziales, sei in Kenntnis über seine Beteiligung an der Disore GmbH.

Lüthi infomierte Kollegin und Kollegen nicht

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Tobias Garcia

Stellt sich die Frage, ob die Chefin des Kesb-Leiters in Kenntnis gewesen ist über dessen Gesellschaft. Terzers Chefin ist Stadträtin Sonja Lüthi, die Vorsteherin der Direktion Soziales und Sicherheit. Nachdem er die Firma gegründet hatte, habe er sie informiert, schreibt Sonja Lüthi aus ihren Ferien. Den Gesamtstadtrat habe sie nicht über Terzers Engagement bei der Disore GmbH in Kenntnis gesetzt. Weshalb nicht? Sonja Lüthi: «Weil es sich nicht um eine vom Stadtrat zu bewilligende Nebenbeschäftigung handelt.»

Wie gross die zeitliche Beanspruchung Terzers bei der Disore GmbH ist und ob er regelmässiges Einkommen generiert oder nicht, das weiss nur er. Jedenfalls: Er wird seine Beteiligung an der Firma bis Ende August aufgeben, wie er sagt. Entsprechende Schritte seien eingeleitet. Weshalb tut er das? «Meine Beteiligung hat Irritationen ausgelöst und ich möchte mit diesem Schritt zum Ausdruck bringen, dass ich mit der Kesb Region St.Gallen verbunden bin und ich mich fokussiert für diese engagiere.»

Nahm die Chefin Einfluss?

Hat Sonja Lüthi ihm diesen Schritt nahegelegt? Die Antwort der städtischen Sozialchefin: «Patrik Terzer und ich haben das Thema gemeinsam besprochen und Lösungen diskutiert.» Der Entscheid, seine Beteiligung abzugeben, habe bei ihm gelegen, sagt Lüthi.

Terzer spricht von «Irritationen», Lüthi von «Lösungen». Das klingt nicht nach uneingeschränkter Minne. Womöglich war die Disore GmbH (Abkürzung für Dienstleistungen, Soziales, Recht) in der Stadtverwaltung bereits ein Thema. Ob die Gesellschaft des St.Galler Kesb-Präsidenten auch ein Politikum wird, ist offen. Ob hier alles richtig gelaufen ist, ist eine Frage, welche die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Stadtparlaments oder der Gesamtstadtrat möglicherweise noch beantwortet haben wollen.