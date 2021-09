SOZIALES Geschäftsleiter von Pro Infirmis St.Gallen über Menschen mit Behinderung während Corona: «Sie hatten nicht einmal mehr ihr Homeoffice» Abgekapselt von der Aussenwelt und fremdbestimmter als sonst: Während der Coronapandemie hat die Gesellschaft erfahren, wie Menschen mit Behinderung ständig leben. Nun erhofft sich Roland Dürr von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell mehr Verständnis, Inklusion und Bildung. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 14.09.2021, 05.00 Uhr

Menschen mit Behinderung so früh integrieren wie möglich: Das fordert Roland Dürr von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell. Bild: Getty

Was bedeutet die Einführung der Covid-Zertifikatspflicht für Menschen mit Behinderung?

Roland Dürr: Sie werden zum Beispiel in den Bildungsklubs, wo sie Kurse in den Bereichen PC, Kochen, Alltag, aber auch Musik belegen, grösstenteils wieder von Lehrerinnen und Lehrern ohne Maske unterrichtet. Von Nachteil ist für sie, wenn sie in ihrem Alltag ab Oktober Tests selber bezahlen sollen. Menschen mit Behinderung, die etwa Ergänzungsleistungen erhalten, werden sich diese oft nicht leisten können. Das schränkt sie ein. Wir von Pro Infirmis St.Gallen-Appenzell müssen uns deshalb überlegen, ob und wie wir die Kosten übernehmen können, um die Teilhabe zu ermöglichen.

Sind alle Menschen mit Behinderung geimpft, die wollten?

Ich gehe davon aus. Es gibt aber auch Menschen, die in Institutionen wohnen und sich nicht impfen lassen wollen. Einerseits weil sie schon älter sind und finden, sie haben ihr Leben gelebt. Wenn es zum Ende kommen sollte, sei das gut so. Andererseits muss man Menschen mit Behinderung Wahlfreiheit lassen, auch bei diesem Thema.

Sind Menschen mit Behinderung genug informiert über Corona? Können sie die Lage einordnen und verstehen?

Roland Dürr ist seit Anfang Jahr Geschäftsleiter von Pro Infirmis St.Gallen. Der erste, der selber im Rollstuhl sitzt. Bild: Ralph Ribi

Wer täglich selber seine Medikamente einnehmen, den Blutdruck messen und somit für sich selber sorgen kann, soll auch über Impfen oder Nicht-Impfen entscheiden. Es gibt aber auch Menschen mit Behinderung, die zum Beispiel wegen einer schwierigen psychischen Sequenz aktuell nicht in der Lage sind, selber zu entscheiden. Sie müssen professionell begleitet werden. Diese Auf und Abs richtig einzuschätzen, ist nicht einfach. Das Vormundschaftswesen ist heute zum Glück sehr professionalisiert.

Die Pandemie hat vielen Menschen aufs Gemüt geschlagen. Menschen mit Behinderung wohl noch mehr.

Da ist viel Trauer, auch grosse Enttäuschung. Weiterbildungskurse fielen aus, Werkstätten in Heimen blieben geschlossen. In den Institutionen galt Besuchsverbot. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich nur noch in ihrem Zimmer aufhalten. Begleiterinnen durften Behinderte, die alleine in einer Wohnung in der Stadt leben, nicht mehr besuchen. Hatten sie früher etwa die Alltagspost zusammen durchgeschaut, mussten sie das nun über Whatsapp-Anrufe erledigen. Viele Menschen mit Behinderung hatten keine Bezugspersonen mehr oder deutlich weniger. Die Nähe, der Austausch, alles weg. Wir hatten wenigstens noch unsere Familie. Zum ersten Mal haben wir im Lockdown vielleicht eine Ahnung davon bekommen, wie Menschen mit Behinderung sich ständig fühlen.

Wie meinen Sie das?

In Quarantäne oder im Lockdown haben wir uns ähnlich eingeschränkt gefühlt wie Menschen mit Behinderung in ihrem normalen Alltag. Viele von ihnen bewegen sich immer nur in einem Triangel zwischen Wohnen, Gemeinschaftsraum und Werkstatt. Nun hat man ihnen aber noch ihr Homeoffice, ihre Werkstatt, weggenommen. Dazu kamen Sätze wie: «Wenn es euch als Risikopersonen erwischt, dann werdet ihr sterben. Bitte haltet euch also an die Regeln.» Das ist brutal. Auch Menschen im Rollstuhl, ohne geistige Behinderung, haben gelitten, wie ich von Kollegen weiss. Aus Angst, dass sie sich anstecken könnten, haben ihre Vorgesetzten sie von Sitzungen entbunden. Pure Fremdbestimmung.

Was hätte die Branche besser machen können?

Konnte die Branche etwas besser machen? Das wichtigste Ziel war, die Klienten zu schützen.

Gerade für Menschen mit Behinderung spielt die Mimik eine wichtige Rolle. Die Maske verdeckt sie aber völlig. Welche Folgen hat das?

Ohne Maske sehen wir einander und spüren uns besser. Ein Lächeln, ein Streicheln, das ist grosse Zuneigung. Wegen Corona und der Hygienemassnahmen sind diese Zeichen in vielen Institutionen weggefallen. Menschen mit Behinderung sind deshalb gerade äusserst glücklich darüber, wieder etwas am Leben teilhaben zu können. Bei uns tut sich stattdessen ein Graben auf und wir streiten uns übers Impfen.

Haben sich diese zusätzlichen Belastungen bei Pro Infirmis gezeigt? Haben Sie mehr Beratungen verzeichnet?

Wir haben eine stetige Zunahme bei den Sozialberatungen festgestellt, trotz erschwerter Rahmenbedingungen. Persönliche Treffen waren oft nicht möglich. Teilweise sind die Klienten dünnhäutiger und ängstlicher geworden.

Die Lage von Menschen mit Behinderung hat sich wegen Corona wohl auch auf dem Arbeitsmarkt verschärft.

Leute mit Behinderung, die Risikopatienten sind, konnten sich nicht mehr präsentieren auf dem Arbeitsmarkt. Arbeitsplätze, die für sie geeignet gewesen wären, wurden deshalb anderweitig vergeben.

Corona bedeutet eine Rolle rückwärts für die Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Ja, die Umsetzung UN-Behindertenrechtskonvention hat zum Ziel, die Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung zu verbessern. Dieser Prozess ist seit Beginn von Corona sozusagen gestoppt. Das wirkt sich zusätzlich negativ auf das Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderung aus, da sie ohnehin schon mit Barrieren zu kämpfen haben.

Was braucht es nun?

Eine Gesellschaft, die offener ist und mehr Verständnis hat für Menschen mit Behinderung. Eine Gesellschaft, die sie als selbstverständlich erachtet. Im Alltag, aber auch beim Bauen von barrierefreien Gebäuden und vor allem bei der Bildung. Immer wieder sagen Arbeitgeber: Wir können keine Menschen mit Behinderung anstellen, weil sie zu wenig gebildet sind. Die Integration muss deshalb schon ganz früh beginnen. In der Spielgruppe und in den Kindertagesstätten. Wir haben entsprechende Projekte lanciert oder arbeiten daran. Dadurch wird es später auch für die Wirtschaft einfacher sein, diese Menschen einzubeziehen. Und auch den Eltern bringt das Vorteile. Sie können, wenn sie wollen, weiter ihrem Beruf nachgehen, obwohl ihr Kind etwa Trisomie 21 hat.