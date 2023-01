Café Seeger in St.Gallen verkauft Möbel und Geschirr vor Umbau

Souvenirs, Souvenirs Räumungsverkauf im Café Seeger: Fans sichern sich ein Stück St.Galler Beizengeschichte – die Reportage Das Café Seeger verkauft diese Woche vor dem Umbau sein Mobiliar. Begehrt sind vor allem Bilder und Weingläser. Ein paar älteren Frauen kommen beim Stöbern zwischen Besteck und Tellern Erinnerungen hoch – an die Zeiten, als das «Seeger» noch die erste Adresse in der Stadt war. Melissa Müller 1 Kommentar 04.01.2023, 14.20 Uhr

Räumungsverkauf im Café Seeger. Bild: Benjamin Manser

Alles muss raus. Noch bis Samstag veranstaltet das Café Seeger einen Räumungsverkauf. Danach wird das Restaurant am Oberen Graben 2 umgebaut. Grüne Plastikkisten voller Aschenbecher, Fonduepfannen, Biergläser und Plastikorchideen stehen herum. Eine Mutter und ihre Tochter drehen Teller um und halten sie prüfend ins Licht. «Die haben schon recht viele Gebrauchsspuren», meint die Mutter. Teller klappern, Besteck rasselt. Doch die beste Ware ist schon weg.

Als der Räumungsverkauf am Montagmorgen startete, warteten 50 Leute vor der Tür, um sich ein Stück St.Galler Beizengeschichte zu sichern - darunter einige Gastronomen. Sie stürzten sich auf Küchengeräte, Samtsessel, Beizentische mit Tischbeinen aus Gusseisen und auf die zahlreichen schwarzweissen Bilder von Filmstars, die bis vor kurzem im Café hingen. Vor allem Marilyn Monroe sei gefragt, sagt eine junge Frau, die an der Bar Geschirr und Mobiliar verkauft.

Die Appenzeller Bahn rauscht vorbei am Lokal mit den grosszügigen Fenstern, das der Brauerei Schützengarten gehört. Drinnen ist es schummrig dunkel. Der Geruch von abgestandenem Rauch liegt in der Luft. Es ist aufgestuhlt. An den Kronleuchtern und Möbeln kleben Preise: 50 Franken für einen Barhocker, 200 für einen Ledersessel. Tamilische Angestellte tragen ein langes lila Sofa herein. Ein Möbel, das wohl teuer und luxuriös erscheinen soll wie die leeren goldenen Champagnerflaschen, die nur zur Zierde auf der Bar stehen. Designklassiker sucht man im «Seeger» vergeblich.

Wer braucht einen Sessel? Bild: Benjamin Manser

Die grosse schwere Eingangstür geht mit einem Schwung auf. Ein Nachtclubbetreiber mit Baseballcap und Daunenjacke federt auf weissen Turnschuhen herein, begrüsst den Angestellten an der Bar mit Handschlag, dreht den Kopf in alle Richtungen. Er schaut, ob er etwas gebrauchen könnte - vielleicht eine Pastamaschine, ein Dörrgerät, eine Mikrowelle?

Dann wirft er sich aufs abgewetzte dunkelrote Chesterfieldsofa für 350 Franken, platziert sich breitbeinig drauf und grinst. «Nimmst du es mit?», fragt der Barmann. Der Clubbetreiber zuckt mit den Schultern, springt auf wie ein Getriebener und stapelt Bilder von Polo-Rennen mit Pferden aufeinander. «Die nehme ich alle mit.»

Marilyn Monroe und die Polospieler müssen die Seeger-Bar verlassen. Bild: Benjamin Manser

Die St.Galler Antiquitätenhändlerin Vreni Günzel war am Montag früh genug da, um ein paar gute Stücke zu ergattern. Sie hat Bilder gekauft, Porzellan, Pfeffermühlen, Salzstreuer und Servierschürzen für ihren Laden «Lustgarten 5» im Otmar-Quartier. Die 70-Jährige streicht über zwei lange moosgrüne Sitzbänke aus Leder, die sie soeben erstanden hat. «Ich mag es, dass sie schon ein bisschen abgelebt sind.» Die Möbel könne sie sich gut in einer Boutique oder in einem Schuhgeschäft vorstellen.

Vreni Güntzel Bild: PD

«Hier kann jeder ein Stück ‹Seeger› mitnehmen», sagt Vreni Günzel und schwelgt in Erinnerungen an das «Seeger» ihrer Jugend.

«Als ich ein Mädchen war in den Sechzigerjahren, war die Stadt noch bunt und die Geschäfte florierten.»

Damals servierte sie in der Confiserie «Roggwiler», die ihren Verwandten gehörte.

Wo sich alles trifft, was Rang und Namen hat

Bekannte Geschäftsleute - Baettig, Pfund, Schuster, Bolli, Roggweiler - lebten damals über ihren Geschäften und gingen am Feierabend zusammen in den Ausgang. Das Leben spielte sich in den Gassen ab. Wo traf man sich? Im «Seeger». Auch die St.Galler Bauunternehmer Calvazara und Cellere waren dort anzutreffen. Das Haus am Oberen Graben beherbergt seit 1912 ein Café im Wiener Stil.

Vor 50 Jahren gab es in Büros noch keine Kaffeemaschinen. «Alle gingen ins Café und lasen ihre Zeitung, die zwei Mal am Tag erschien», erzählt Vreni Güntzel. Man machte sich schick, wenn man ins «Seeger» ging. Es war wie ein Wiener Café möbliert, «mit schönen Garderoben und vielen Zeitungen, die in Holzgriffen eingespannt waren». Die Kellnerinnen und Kellner wussten, welche Zeitung welcher Stammgast zum Kaffee bevorzugt - und legten jeweils ein Exemplar parat.

An der Bar arbeiteten zwei elegante Brüder, die das Lokal so selbstbewusst führten, als hätte es ihnen gehört. Schillernde Figuren wie der St.Galler Johann Linder bedienten die Gäste. Linder hatte in schönen Hotels auf der ganzen Welt gearbeitet, wie in St.Moritz und Ägypten. Er reimte an der Fasnacht Schnitzelbänke und sang dazu.

Zum Gedenken an den Fasnächtler entwarf der St.Galler Künstler Max Oertli im Jahr 1993 den Johann-Linder-Brunnen, der in der mittleren Linsebühlstrasse aufgestellt wurde. Jeweils am Fasnachtsfreitag fliesst aus diesem Brunnen Glühwein statt Wasser.

Aus dem Johann-Linder-Brunnen im Linsebühlquartier fliesst einmal im Jahr an der Fasnacht Glühwein. Bild: Ralph Ribi (20. Februar 2009)

«Der bekannte St.Galler Kunstmaler Willy Koch malte Bilder zu jedem Schwank von Linder», erinnert sich Vreni Güntzel. Die Bilder von Koch, die im «Seeger» hingen – darunter eine Stadtszene mit Eisenbahn – bleiben in Besitz der Familie Tomasini, die das «Seeger» seit Jahrzehnten betreibt.

In den Siebzigerjahren wurde die Bar zum Treffpunkt von HSG-Studenten. Später hielt der Club-Stil Einzug. Als das Inventar ausgewechselt wurde, kaufte die Chefin des einstigen «Hotel am Ring» einige «Seeger»-Möbel im Wiener Stil.

Auch die St.Gallerin Doris Sportiello-Brunner wird nostalgisch, wenn sie an die Zeiten denkt, als das Seeger noch Inbegriff von Stil und Klasse war. Wenn ihre Eltern, die gegenüber der Hauptpost das bekannte Coiffeurgeschäft Brunner führten, montags frei hatten, gingen sie in den Sechzigerjahren ins «Seeger».

Die Tochter erinnert sich an rotes Samt und Kellner, die Wägelchen mit Konfekt zu den Tischen rollten. «Ich bekam jeweils ein Diplomat-Törtchen.» Als junge Frau ging sie alle paar Wochen ins «Seeger» und bestellte einen Whisky-Sour mit Zuckerrand am Glas, an dem sie den ganzen Abend nippte. Mehr lag nicht drin, weil sie in ihrer Coiffeurlehre 25 Franken im Monat verdiente.

Nun wühlt die Seniorin in den Kisten mit Besteck - Dutzendware. Sie kauft ein paar Tassen, um ein Stück «Seeger» nach Hause zu nehmen.

Alles muss raus. Bild: Benjamin Manser

Die Besitzer schlagen ein neues Kapitel auf. Das «Seeger» wird im nächsten halben Jahr renoviert. Ein Betrieb mit Restaurants über drei Stockwerke ist geplant, 700 Gäste sollen im Haus Platz finden. Ein Angestellter, der anonym bleiben will, sagt:

«Es soll wieder etwas laufen in dieser verschlafenen Stadt.»

Die Wendeltreppe werde herausgerissen und ersetzt, die Wand mit einer Tapete im Art-Déco-Stil dekoriert. Die Einrichtung soll heller, verspielter und bunter wirken. «Es geht wieder mehr in Richtung Kaffeehaus.» Bleibt zu hoffen, dass da auch ein paar Zeitungen hängen werden.

