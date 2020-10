Interview «...sonst heisst es bald Lichterlöschen im Kugl»: Dem St.Galler Club droht das Geld auszugehen – jetzt soll ein Crowdfunding helfen Die Reserven sind aufgebraucht. Es herrscht ein Liquiditätsengpass. Das Kugl sammelt nun als erstes St.Galler Partylokal Geld über ein Crowdfunding. Theepan Ratneswaran 27.10.2020, 20.58 Uhr

Am Honky Tonk im Jahr 2019 war im Kugl noch Partystimmung. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Dem Kugl steht das Wasser bis zum Hals. Die zweite Coronawelle und das kantonale Tanzverbot legen den Betrieb des bei Jungen beliebten Konzert- und Partylokals im ehemaligen St.Galler Güterbahnhof lahm. Nun hofft das Kugl auf eine Solidaritätswelle. Am Montag haben die Clubverantwortlichen ein Crowdfunding auf der Plattform Lokalhelden.ch gestartet. Ziel sei es, die Liquidität des Betriebs sicherzustellen. Rund 3500 Franken von 30 Unterstützern kamen innert den ersten 24 Stunden zusammen. Das Kugl erhofft sich mit dem Spendenaufruf bis Ende Jahr insgesamt 51000 Franken einzunehmen.

Die erste Coronawelle habe man «mit viel Kreativität und einigen Notlösungen» aus eigener Kraft überleben können, sagt Daniel Weder, Geschäftsführer des Kugl. Die zweite Welle treffe das Lokal jetzt aber «hart und unbarmherzig». Weder sagt: «Um zu überleben, braucht es Hilfe von aussen

Daniel Weder, Geschäftsführer des Kugl (Bild: pd)

Sie bitten nun um finanzielle Hilfe. Weshalb?



Daniel Weder: Die Unsicherheit ist sehr gross in der Gastrobranche. Werden wir vom Kanton und vom Bund finanziell unterstützt? Ja oder nein? Das steht noch völlig in den Sternen. Wir wollten deshalb selbst aktiv werden. Vielen liegt das Kugl sehr am Herzen. Sie wollen helfen und uns finanziell unter die Arme greifen. Das Crowdfunding ist dafür eine gute Plattform.



Droht dem Kugl ein Liquiditätsengpass?



Der Engpass ist schon da. Dank den finanziellen Reserven konnten wir die erste Coronawelle relativ gut überstehen. Die flüssigen Mittel sind jetzt aber aufgebraucht, doch die Fixkosten müssen weiterhin gedeckt werden.

Kommt man ihnen in irgendeiner Form finanziell entgegen?



Wir werden wieder mit unserem Vermieter, mit unseren Händlern und Partnern verhandeln müssen. Man ist solidarisch und unterstützt sich gegenseitig in dieser schwierigen Situation. Aber schlussendlich müssen alle auch auf sich schauen, damit sie nicht unter die Räder kommen.

Stehen auch Kündigungen bei Kugl im Raum um die Fixkosten zu reduzieren?

Schon im Frühling, aber auch jetzt, mussten einige Mitarbeiter gehen, die in einem Teilzeitpensum arbeiteten und nur für die jeweiligen Veranstaltungen aufgeboten wurden. Das Kugl hat jetzt nur noch Vollzeitbeschäftigte, zum Beispiel in der Administration im Backoffice. Für alle Mitarbeiter haben wir Kurzarbeit beantragt. Aber solange wir keine finanzielle Unterstützung erhalten und weiterhin null Franken einnehmen, stehen in Zukunft nicht nur Kündigungen im Raum, dann heisst es bald Lichterlöschen.

Im Kugl waren in der Vergangenheit immer wieder namhafte DJs, Musikerinnen und Musiker zu Gast. Sämtliche Veranstaltungen bis Ende Jahr wurden auf 2021 verschoben, darunter auch der Auftritt des deutschen Techno-DJs Oliver Koletzki. Bild: PD

Droht dem Kugl, Kultur am Gleis, nach fast 16 Jahren das Aus?

Absolut. So kann es nicht mehr weitergehen. Aber nicht nur wir, sondern auch andere Clubs und Bars stehen vor dem Aus, wenn keine einheitliche Lösung gefunden wird.



Wie sollte eine einheitliche Lösung Ihrer Meinung nach aussehen?



Es wäre erstmals gut, wenn alle Kantone alle Clubs und Bars gleich behandelt würden.

Der Flickenteppich an Massnahmen und Verboten muss aufhören.

Da wird mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Während es hier «nur» ein Tanzverbot gibt, müssen Clubs in anderen Kantonen ganz schliessen. Mit solchen «Halblösungen» kann man mittelfristig nicht planen, sondern muss immer erst das nächste Feuer löschen.

Sie erhoffen sich also vom Bundesrat, dass er rigoroser eingreift?



Die aktuelle Unsicherheit ist bedrückend. Der Bundesrat aber auch die Kantone müssten wieder klarer entscheiden und kommunizieren. Wenn es zu einem zweiten Lockdown kommen sollte, kann man sich darauf einstellen. Das bedeutet dann entweder – schweren Herzens – den Konkurs für einige Betriebe oder aber man sucht kreative Lösungen.



Der Konkurs droht: Aber Sie geben nicht kampflos auf?

Nein, sicherlich nicht. Das Kugl überstand in der Vergangenheit schon ganz andere Herausforderungen. Unser Ziel ist und bleibt es, auch nach der Krise ein Programm anzubieten, das Nachtschwärmer, Musikliebhaber und Kulturinteressierte aus der ganzen Ostschweiz begeistert – und darüber hinaus.

Es ist für uns eine Herzensangelegenheit und ein essenzieller Auftrag, die Kulturlandschaft der Region zu bereichern.