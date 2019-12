Sonntagsverkauf: In Rorschach öffnet Migros, Coop dagegen schont die Mitarbeiter Am Sonntag haben einige Geschäfte in der Hafenstadt geöffnet. Viele Detaillisten beschränken sich hingegen lieber auf den bewährten Bummelsonntag Anfang Dezember. Jolanda Riedener 20.12.2019, 17.14 Uhr

Weihnachten naht. Wer in Rorschachs Geschäften letzte Geschenke kaufen will, hat aber noch etwas Zeit. Heute Samstag und am Montag bleiben die Öffnungszeiten unverändert. An Heiligabend schliessen die meisten Geschäfte um 16 Uhr. Morgen Sonntag ergeben sich die grössten Unregelmässigkeiten bei den Ladenöffnungszeiten.