Strandfestwochen Rorschach: Einblick in den Aufbau

Sommerfestival «Alles kommt aus der Region»: Veranstalter Dario Aemisegger gibt einen Einblick in den Aufbau der Strandfestwochen in Rorschach Am Freitag beginnen die Strandfestwochen in Rorschach. Sie dauern bis Ende August. Im Vergleich zum vergangenen Jahr wurde das eh schon breite Angebot noch ausgebaut. Organisator Dario Aemisegger führt kurz vor der Eröffnung durch das Festivalgelände direkt am See. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Der Aufbau ist am Mittwoch vor der Eröffnung in vollem Gange. Bild: Elia Fagetti

Die Hitze ist erträglich, weil eine leicht aufgelockerte Wolkendecke am Himmel hängt. In Rorschach bauen Arbeiter, die zum grossen Teil zum Verein Strandfestwochen gehören, die Infrastruktur für den Anlass auf. Erste ziehen wegen der hohen Temperaturen ihre T-Shirts aus. Im Hintergrund hört man die Wellen des Bodensees, wie sie gegen die Ufermauer branden. Ein leises Lüftchen, geschwängert mit dem Geruch des Sees, weht und sorgt etwas für Abkühlung.

Dario Aemisegger organisierte vor einigen Jahren noch das Weihern Open Air. Bild: Elia Fagetti

Organisator Dario Aemisegger steht im Bar-Container und redet mit seinem Kollegen. Er wirkt entspannt. Darauf angesprochen sagt er: «Wir sind mittlerweile ein gut eingespieltes Team.» Das Einzige, was den Aufbau der Strandfestwochen etwas aus dem Takt bringen würde, sei nasses Wetter. Er betont auch, dass sie von zwei Wochenenden auf fünf Wochenenden Vorbereitung hochgefahren haben. So komme weniger Stress auf.

«Immer, wenn die Strandfestwochen vorbei sind, warte ich ein Jahr, dass sie wieder stattfinden», sagt Aemisegger. Es sei ein Genuss, den Anlass seit 2018 jedes Jahr durchzuführen. Insgesamt dauert der Aufbau rund zwei bis drei Tage. Dabei wird alles nötige Material in zwei Tagen zum Rorschacher Ufer hinter dem Würth-Gebäude geliefert.

Lokales ist wichtig

Für Dario Aemisegger ist bei dieser Veranstaltung eines am wichtigsten: die Menschen vor Ort. «Alles, was wir anbieten, kommt aus der Region», sagt Aemisegger. Speziell ein Rorschacher Bier wollten sie haben. Denn an den meisten Festen in der Hafenstadt zahle Schützengarten mehr Geld als die lokale Brauerei Kornhausbräu.

Hinzu kommt das Catering, welches im Rheintal daheim ist. Auch T-Shirts aus St.Gallen liessen sie drucken. Zudem laden die Veranstalter neu dieses Jahr die direkt oder indirekt beteiligten Arbeiter ein. Zum Beispiel den Gärtner der Stadt Rorschach, der sich um die Wiese kümmert. Oder die Lieferanten des Biers. Es ist für Aemisegger wichtig, dass die Leute aus der Region Rorschach miteinbezogen werden.

Noch eine Neuerung führt aber weg vom See. Aemisegger sagt: «Wir wollen die Leute nicht nur an den See bringen.» Neu gibt es an drei Wochenenden der Strandfestwochen einen Ausflug mit dem E-Bike auf den Fünfländerblick. «Der Fünfländerblick gehört auch zu Rorschach», sagt Aemisegger. Er will den Menschen die Region näher bringen.

Das zeige sich laut Aemisegger auch in den Besuchern. «Viele der Stadträte, die vorbeikommen, sagen, dass sie noch nie ein Festival in Rorschach mit so vielen Nicht-Rorschachern gesehen haben.»

Die Arbeiter beim Aufbauen der Bühne vor dem Hintergrund des Bodensees. Das ist einer der Verkaufsargumente: Wenn die Sonne direkt im Rücken untergeht, gibt das einen ganz anderen Vibe für die Besucher. Bild: Elia Fagetti

Während Aemisegger von den Vorteilen des Lokalen spricht, arbeiten im Hintergrund die Helfer an der Hafenbühne. Diese hat neu einen Holzrahmen. Einer der Arbeiter fällt dabei auf. Er hat ein blaues T-Shirt an und leitet die Anderen an. Es ist der Aufbauchef Robin Lauener.

Er begibt sich in den Schatten, sein Gesicht fängt an, eine rötliche Farbe anzunehmen. Lauener ist seit dem Anfang dabei. Über das Weihern Open Air lernte er Dario Aemisegger kennen und wurde von ihm direkt angefragt, als die erste Ausgabe der Strandfestwochen 2018 anstand.

Robin Lauener ist Chef des Aufbaus bei den Strandfestwochen. Bild: Elia Fagetti

Auf die Frage, warum er die Arbeit gerne macht, sagt er:

«Ich mache solche Events allgemein gerne. Zudem arbeite ich als Zimmermann sehr gerne mit Holz. Hinzu kommt der See. In Oberuzwil haben wir keinen. Das ist speziell.»

So macht ihm die Arbeitszeit von sieben Uhr morgens bis elf Uhr abends auch nicht sehr zu schaffen.

Neu im Programm: Weltmeisterschaften

Das Programm hat sich im Vergleich zum Vorjahr verändert. Neu werden drei Weltmeisterschaften durchgeführt. Wie Dario Aemisegger vor rund einem Monat gegenüber dieser Zeitung sagte, seien dies die ersten Weltmeisterschaften dieser Art.

Dario Aemisegger sagt dazu: «Es steht der Spass im Mittelpunkt. Man darf es nicht zu ernst nehmen». Die Disziplinen der drei Weltmeisterschaften sind Freestyle-Stand-Up-Paddle, Frischluft-Tischfussball und Pingpong-Rundlauf. Hinzu kommt unter anderem eine Selbstbedienungsmietstation für Stand Up Paddle Boards. Das Essensangebot wird ebenfalls ausgebaut und es wird eine grössere Variante an Produkten angeboten.

Weitere Informationen zum Programm findet man unter strandfestwochen.ch

