Nach drei Jahren findet das St.Galler Fest wieder statt

Sommerfest «Sie brennen darauf»: OK-Vizepräsident des St.Galler Festes Bruno Bischof erwartet rund 100'000 Besucherinnen und Besucher Auf der Nachwuchstalentbühne am Gallusplatz treten Künstlerinnen und Künstler aus der Region auf. Das Fass wird dieses Jahr von Stadtpräsidentin Maria Pappa angestochen. Sie vertritt dabei Sonja Lüthi, die im Mutterschaftsurlaub ist. Die Organisatoren und die Standbetreiber freuen sich auf das Wochenende. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Auch dieses Jahr erwartet das OK des Festes wieder viele Besucher. Im Schnitt sind es rund 100'000 Besucherinnen und Besucher an den zwei Tagen. Bild: Michel Canonica (16. August 2019)

Die erste Woche nach den Schulferien startete mit Sonnenschein. Doch laut Meteo-Prognose wird es am kommenden Wochenende regnerisch. Das stört den Vizepräsidenten und Geschäftsleiter des OK des St.Galler Festes nicht. Bruno Bischof sagt: «Auch in den Jahren als das Wetter schlecht war, liessen uns die Leute nicht im Stich.»

Mit einem randvoll gefüllten Programm scheint das Fernbleiben der Gäste unwahrscheinlich. Die «Öffnungszeiten» des Festes sind in zwei Sparten geteilt. So sind die Restaurants am Freitag jeweils von 17 Uhr bis 1 Uhr und am Samstag von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachts in Betrieb. Im Gegensatz dazu gibt es Unterhaltung und Musik am Freitag von 19 bis 00.30 Uhr, und am Samstag von 19 bis 01.30 Uhr.

Bruno Bischof ist Vizepräsident und Geschäftsleiter des OK des St.Galler Festes. Bild: Urs Bucher

Bischof betont, dass er nicht speziell eine Beiz oder eine Bühne hervorheben will. Es gehe darum, möglichst viel zu bieten. Im Folgenden findet man eine kleine Zusammensetzung. So läuft am Freitag im Kränzlin am Blumenberg Clubsound. Am Samstag spielt im Kultrestaurant Tuz'Muz Tech House. Wer sich mehr für Country erwärmt, findet dieses Genre im Gallus Pub. Im Tres Amigos findet an beiden Tagen ein Latin Festival mit DJs statt. Bischof sagt: «Es hat für jeden Musikgeschmack etwas dabei.»

Doch nicht nur Betriebe beziehungsweise Restaurants sind beteiligt. Neben der Statue von Vadian beim Marktplatz wird in den nächsten Tagen eine Bühne gebaut. Freitags findet man als Besucher dort die vorarlbergischen Schlagermusiker Muntermacher.

Prävention und Umweltschutz in der Innenstadt

Damit die Partyvibes nicht versiegen, kümmert sich das OK des Festes auch um Prävention. Zusammen mit der Stadtverwaltung und der Stiftung Suchthilfe widmen sie sich drei Themen ganz besonders: Erstens gilt ein maximaler Schallpegel von 93 Dezibel für die Musikanlagen – ein normaler Staubsauger ist etwa zwischen 70 und 90 Dezibel. Gemäss Flyer des OK sind die Standbetreiber dazu verpflichtet, Schallpegelbegrenzer an den Anlagen anzubringen. Diese Begrenzer werden während des Festes kontrolliert.

Zweitens sind Alkoholprävention und Jugendschutz ein Muss, wie das OK im Flyer schreibt. Dabei unterstütze das OK die Bemühungen von Polizei, Jugendsekretariat und der Stiftung Suchthilfe.

Um die Umwelt zu schützen, gibt es ein obligatorisches Depot von zwei Franken auf Getränkebecher, PET und Dosen. Diese können jeweils bis Festschluss zurückgegeben werden. So entstehe weniger Abfall auf dem Gelände.

Wie auch beim vergangenen St.Galler Fest von 2019 gibt es in diesem Jahr wieder den Kindernachmittag. Bild: Michel Canonica (16. August 2019)

Neu sei dieses Jahr nichts Wesentliches. Bruno Bischof erzählt vom Dabeisein des FCSG, den lokalen Künstlern auf der Nachwuchsbühne und vom Kindernachmittag. Alles sei ähnlich gehalten, wie bei den vergangenen Veranstaltungen. Er sagt: «Der Festperimeter hat sich nicht verändert.» Die Innenstadt sei gesperrt, wobei es Durchfahrtsstrassen beim Globus und beim Spisertor gibt. So könne der Verkehr um die Innenstadt herumfahren.

Standbetreiber freuen sich auf das Fest

Aber nicht nur das OK und deren Vizepräsident freuen sich nach Jahren wieder aufs Fest. Auch die Standbetreiber seien gespannt auf dieses Jahr. Bischof sagt: «Die Stimmung ist gut, wir freuen uns wieder zu starten. Das merken wir auch von den Standbetreibern. Sie brennen darauf, dass es wieder losgeht.»

Sind dementsprechend alle Stände ausgebucht? Das sei nie der Fall, meint Bischof. «Zwei oder drei Stände am Rand sind noch offen, sonst sind alle ausgebucht. Es gibt jedes Jahr welche, die kurzfristig absagen.»

Auch bei den Besucherzahlen sind keine definitiven Angaben möglich. Da es keinen Eintritt gibt, wird auch nicht gezählt, wie viele Besuchende es genau hat. Das Ganze wird geschätzt. Genau so tut es auch Bischof: Er rechnet, trotz des angekündigten Regens am Freitag und Samstag, wie in den vergangenen Jahren mit rund 100'000 Besucherinnen und Besuchern.

Verkehrsregeln am St.Galler Fest In einer Medienmitteilung informiert die Stadtpolizei St.Gallen über die veränderten Verkehrsverhältnisse am St.Galler Fest in der Innenstadt. So findet der Bauernmarkt im gewohnten Rahmen am Freitag statt. Der Wochenmarkt vom Samstag findet nur mit den fixen, grünen Marktständen beim Marktplatz und der Rondelle statt. Damit die Sicherheit gewährleistet ist, erhöht die Stadtpolizei während des Festes ihre Präsenz. Als Vorsichtsmassnahme werden Strassen und Gassen durch Sperren blockiert. Die Innenstadt zwischen Schibenertor und Brühltor ist ab Freitag, 12 Uhr, bis am Sonntagmorgen, 5 Uhr, für den Individualverkehr gesperrt. Für den öffentlichen Verkehr und die Taxis ist die Innenstadt am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr bis jeweils circa 5 Uhr morgens gesperrt. Die Stadtpolizei rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen, weshalb sie rät, mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen. Via App und Website «MobileSG» könne die Auslastung der Parkhäuser in Echtzeit abgerufen werden. Der Link zu den Parkinformationen: https://m.stadt.sg.ch/parkieren (elf./stapo)

Das gesamte Programm findet man auf der Website des St.Galler Festes unter: www.sgfest.ch/kopie-von-programm-2019. Den Arealplan findet man hier: www.sgfest.ch/_files/ugd/c010ca_07c22f0aca924f5a802a5a6f1d8248da.pdf

