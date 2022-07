Sommerferien in der Region «Die Leute hier sind wie eine Familie»: So geht es den Hotels der Region und dem Campingplatz Idyll am Alten Rhein Mit dem heissen Wetter zieht es die Menschen nicht nur ins Ausland, sondern auch in die Region. Das Hotel Blume in Steinach verzeichnet viele Besucher aus dem Umland. Am Campingplatz Idyll in Altenrhein sammeln sich ältere Menschen, Velofahrer und Gäste aus ganz Europa. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Neben frei stehenden Duschen hat der Campingplatz Idyll auch einen Ladestation für E-Bikes. Bild: Benjamin Manser

Trotz des gestrigen Regens sind die Menschen auf dem Campingplatz Idyll in Altenrhein gut gelaunt. Im Restaurant des Campingplatzes tummeln sich um die Mittagszeit Besucher, Dauermieter und Velofahrer. Ältere Menschen sitzen bei einem Kaffee am Tisch und lesen Zeitung. Kinder und ihre Eltern essen Zmittag. Die über den Himmel wabernden Wolken spenden Schatten.

Andreas und Carine Paradisi sind die Pächter des Campingplatzes Idyll. Bild: Benjamin Manser

Andreas und Carine Paradisi sind Pächter des Restaurants und Campingplatzes Idyll. «In den vergangenen zwei Jahren lief das Geschäft besser. Momentan sind wir wieder auf dem Stand von 2019», sagt Andreas Paradisi. Trotzdem seien sie gut gebucht. «Vor allem am Wochenende haben wir viele Gäste», sagt Carine Paradisi. Im Vergleich zum vergangenen Jahr seien die Besucher wieder bunter gemischt: «Wir haben viele Gäste aus angelsächsischen Ländern wie England und Wales, viele Holländer und Deutsche hat es auch», sagt Paradisi. Unter den Dauermietern sind viele Schweizer aus der Region St.Gallen.

Weil der Frühling die wichtigste Zeit für den saisonalen Betrieb ist, haben die Einschränkungen vor allem im Frühling 2020 und 2021 das Restaurant getroffen. Dies unter anderem, weil sie erst später aufmachen konnten. Trotzdem habe das Geschäft Rekordzahlen geschrieben, wie Andreas Paradisi bestätigt. «Unsere Terrasse hat uns viel geholfen während der Pandemie. Da es ein offener Platz ist, gab es keine grösseren Einschränkungen», so Paradisi.

Geht es um die Gäste, so sind diese während der Pandemie vor allem aus der Schweiz gekommen. «Gerade Gäste aus dem Welschland hatten wir viele zu Beginn der Pandemie», führt Andreas Paradisi aus. Während der Pandemie musste er wegen der Regeln oft die Leute ermahnen. «Du bist dir vorgekommen wie ein Polizist», erklärt er. Nach der Krise wurde beiden bewusst gemacht, wie wichtig der Campingplatz für die Leute ist: «Wir haben bei der Saisoneröffnung am 27. März mit rund 200 Gästen gerechnet, es kamen aber mehr als 400», so Paradisi.

«Wir sind wie eine Familie»

Die Wolken verziehen sich. Gabi Hürlimann stellt deshalb einen Sonnenschirm auf. Bild: Benjamin Manser

Kurz nach 14 Uhr stellt die Küche ihren Betrieb ein. Danach sieht man, wie sich vereinzelt die Gäste wieder in ihre Wohnwagen zurückziehen. Eine dieser Personen ist Gabi Hürlimann. Die aus dem Zürcher Oberland stammende Frau kommt seit 22 Jahren hierher. «Ich fühle mich wie zu Hause», sagt sie. Das Beste am Campingplatz Idyll ist für sie die Gemeinschaft:

«Die Leute hier sind wie eine Familie.»

Christine Nagel ist zusammen mit ihrer Tochter auf dem Campingplatz. Bald komme der Rest der Familie hinzu. Bild: Benjamin Manser

Das spürt auch Christine Nagel. Die gebürtige Niedersächsin kommt seit drei Jahren zum Campingplatz. Darauf gestossen ist sie über ihren Lebensgefährten. Dessen Grossvater hatte schon einen Platz gemietet. Was sie ganz toll findet, ist, wie gut sie aufgenommen wurden: «Die Pächter wissen genau, wer du bist. Wenn man im folgenden Jahr wiederkommt, grüssen sie dich beim Namen. Das ist sehr schön», sagt Nagel.

Hotels erholen sich und sind zum Teil ausgebucht

Auch bei den Hotels geht es aufwärts. Das gilt auch für das Hotel Blume in Steinach. Der gebürtige Österreicher Erwin Schönauer - er lebt seit 40 Jahren in der Schweiz - ist deren Pächter. Die Saison laufe bis jetzt nicht schlecht, aber auch nicht übertrieben gut. «Die Leute wollen wieder ins Ausland reisen für ihre Ferien», sagt er.

Dass es jetzt langsam wieder aufwärtsgeht mit den Buchungen, ist nur ein kleiner Trost. Im Januar und Februar 2020 hatte das Hotel laut Schönauer extrem viele Buchungen zu verzeichnen. Dann haben ihnen Corona und die damit einhergehenden Massnahmen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das sei eben so, und man könne auch nichts machen. Doch er werfe dies nicht der Schweiz vor. Er sagt:

«Die Buchungsflaute hatte viel mit den Reisebestimmungen der umliegenden Länder zu tun.»

Diese Saison seien viele Gäste aus dem Umland im Hotel zu Gast. «Zurzeit haben wir viele Holländer, Deutsche, Österreicher, ein paar wenige Franzosen und Italiener. Dafür haben wir fast keine Gäste aus Übersee», sagt er. Mittlerweile sind die Buchungen etwa auf dem Level von 2018.

Besser sieht es beim Hotel Bad Horn aus. Gastgeberin Bernadette Hinny sagt: «Wir sind zurzeit ausgebucht.» Der Unterschied zu den Coronajahren ist einzig, dass sie wieder ohne Einschränkungen Anlässe, Bankette und Seminare durchführen können. Im Vergleich zu vor der Pandemie laufe es gleich gut. Bei den Gästen ist jedoch ein Unterschied zum Hotel Blume in Steinach vorhanden: Sie kommen vorwiegend aus der Schweiz. «Das war bereits vor Corona so. Dieses Jahr ist es aber wieder so, dass vermehrt Gäste aus der ganzen Welt zu uns kommen», sagt Hinny.

Geht es um die Gäste, so verhält es sich beim Hotel Mozart in Rorschach ähnlich wie beim Hotel Blume. Sie kommen vorwiegend aus der Schweiz und dem Umland. Ein paar wenige Gäste aus Übersee habe man auch, sagt Susanne Tobler auf Anfrage. Doch im Gegensatz zum vergangenen Jahr ist die Stimmung etwas ruhiger. «Als wir letztes Jahr wieder Buchungen entgegennehmen konnten, wurden wir überrannt», sagt die Geschäftsführerin.

