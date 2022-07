So geht es den St.Galler Gelaterias

SOMMER «Glace für ein leichtes Leben»: St.Galler Gelatieri über den Geschäftsgang, ausgefallene Sorten und glückliche Kunden Alle reden von den Gastronomen, doch wie geht es eigentlich den Gelaterias? Ein Besuch in den Läden, in denen sich Erwachsene wieder wie Kinder fühlen. Und Italien plötzlich in St.Gallen liegt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 17.07.2022, 17.00 Uhr

Ivan Bertoli von der St.Galler Gelateria Vorrei verkauft an guten Tagen 250 Glaceportionen. Bild: Michel Canonica

Ivan Bertoli blickt bei seiner Arbeit immer auf den Regenbogen. Er ist Herr über 24 Sorten Glace in den wundervollsten Farben und leitet die Gelateria Vorrei an der Neugasse. Sein Chef sitzt in Italien. Die Glace wird in Domodossola im Piemont hergestellt, alle rund zwei Wochen nach St.Gallen transportiert. Darunter Pinguino, Vanilleglace mit Nutellabelag. Sie breitet sich als Einzige auf zwei Schalen aus.

Daneben liegen Viola e Fiori di Primavera, ein Lavendelglace in auffälligem Lila, giftgrünes Apfelsorbet oder wirklich fast schwarze Black Chocolate. Buon appetito! «Es ist unsere dritte Saison. Die erste und zweite Saison liefen nicht gut. Das Coronavirus, der letztjährige verregnete Sommer», sagt Bertoli. 250 Portionen Glace verkauft er gerade an guten Tagen.

Immer mehr Geschäfte spezialisieren sich auf die Süssigkeit, irgendwie müssen sie sich ja abheben voneinander. Bei Vorrei ist auch Frappe erhältlich. Und Brioche siciliane. Bertoli schneidet mit einem Messer das Köpfchen an und füllt das Gebäck mit Glace. Laktosefrei? Glutenfrei? Immer mehr Kundinnen und Kunden würden sich danach erkundigen. In der Gelateria Vorrei werden auch kompostierbare Löffel gereicht. Bertoli sagt:

«Leider brechen sie schneller als die herkömmlichen.»

Kompostierbare Löffel und sogar essbare Varianten lösen immer häufiger die bunten Plastikmodelle ab. Bild: Michel Canonica

Deshalb stehen nach wie vor Plastiklöffel auf dem Tresen herum.

Bertoli nimmt einen Spachtel in die Hand, nicht einen Eisportionierer. Er rührt damit ein paarmal in der Glace hin und her, bis sie weich und cremig ist. Dann türmt er die Masse in der Waffel oder im Becher auf. Wie in den Ferien in Italien. Der 27-Jährige ist im Südtirol aufgewachsen. Hat ihn seine Lehrerin gefragt, was er mal werden wolle, hat er geantwortet: in einer Eisdiele arbeiten. Er liess sich trotzdem zum Versicherungsfachmann ausbilden.

Als sich vor ein paar Jahren die Möglichkeit bot, Glace zu verkaufen, sagte er sofort zu. Da steht er nun, ein Südtiroler mit italienischem Akzent, mitten in St.Gallen, in einem Meer von Glace. Und er liebt seinen neuen Job. Bei der Versicherung habe er stets mit Menschen mit Problemen zu tun gehabt, sagt er.

«Hier gibt es keine Probleme, nur Freude.»

Höchstens mal überforderte Menschen. Welche der vielen Sorten soll es denn sein? Wohl deshalb haben Gelatieri schon Kunden erlebt, die sechs verschiedene Kugeln in eine Waffel beigen liessen.

Wo der Kunde zum Gelatiere wird

«Grösser als vor der Pandemie», so beschreibt Dany Nussbaumer von der Eismanufaktur Dolce Vita in der Shopping-Arena die Nachfrage. Das Geschäft bestehe erst seit kurz vor der Coronapandemie. «Man kannte uns noch zu wenig.» 22 bis 24 Sorten gleichzeitig liegen hier in der Auslage, 100 werden produziert. «Wir wechseln ab.»

Die Waffel macht es aus. Bild: Michel Canonica

Zufrieden ist auch Aliev Olivera von Mia Gelateria im Silberturm. Der Laden, ein österreichisches Franchise-Konzept, öffnete ebenfalls kurz vor der Pandemie. «Es hat wegen Corona etwas länger gedauert, bis man uns kannte», sagt sie. Olivera stellt die Glace selber her. «Das bei Mädchen und Buben sehr beliebte Schlumpfeis ist das einzige mit künstlichem Farbstoff.»

In Mia Gelateria bedient sich die Kundschaft selber, lässt Glace aus der Maschine raus. «Moment rasch, ich muss die Waffeln fertigmachen», sagt Olivera. Bubblewaffeln heissen sie, sie lassen sich mit Glace kombinieren, mit Früchten und verschiedenen Toppings. 50 davon stehen zur Wahl. «Ein Paradies für Kinder», sagt Olivera und lächelt.

Den Löffel am Schluss wegknabbern

Hitzetage, Glacewetter. Und trotzdem ist die Gelateria Bongusto am Unteren Graben in St.Gallen geschlossen. «Wir dürfen im Moment Glace beim Zeltwerk in Rorschach verkaufen und haben zu wenig Leute, um die Filiale in St.Gallen zu bedienen», sagt Inhaber Hansi Müller. Einschneidend sei die Pandemie fürs Geschäft gewesen. Er sagt:

«Aber den Menschen ist die Lust auf Glace zum Glück nicht vergangen. Gerade kehren sie sehr zahlreich zurück.»

Auch personalmässig zeichne sich Besserung ab.

Eine Auslage so bunt wie der Regenbogen. Bild: Michel Canonica

20 Sorten stellt er in der Vitrine aus, zehn lagern üblicherweise im Tiefkühler. «Insider wissen das. Sie fragen jeweils nach ihrer Lieblingssorte.» In der Filiale im Säntispark in Abtwil wollten Müller und seine Frau Anfang 2020 eine eigene Produktion einrichten.

«Dann kam diese wirtschaftliche Unsicherheit.»

Nun beziehen sie die Glace beim Rheintaler Claudio Donati. «Er arbeitet mit Biomilch von lokalen Bauern. Er geht auf unsere Wünsche ein. Und er hat Ideen.» Bei Bongusto findet man aktuell Ribelmaisglace mit karamellisierten Popcornstückchen und eine Sorte mit Biberfladen-Geschmack. «Eigentlich lässt sich aus allem Glace machen. Vielleicht braucht es einfach zwei, drei Versuche», sagt Müller.

Plastikbecher und Plastiklöffel, bei Bongusto haben sie ausgedient. Dafür findet man hier «Biocups» aus Papier und kompostierbare Löffel. Oder Becher und Löffel aus verschiedenen Mehlsorten, die sich essen lassen. «Sie halten 60 Minuten kalter und warmer Flüssigkeit stand. Am Schluss knabbert man sie weg wie einen Keks», sagt Müller. 30 Rappen Aufpreis kostet die umweltverträgliche Variante. 25 bis 30 Prozent der Kundinnen und Kunden würden ihn bezahlen. «Darunter auch Junge», freut er sich.

Zehn Jahre verkauft das Ehepaar nun schon Glace. Ein Beruf, der nach wie vor grossen Spass bereite. «Diese Freude der Kinder, wenn sie die Waffel entgegennehmen! Und die der grossen Kinder!», sagt Müller. Und meint damit: Erwachsene vergessen beim Glaceessen ihren Stress. Manchmal auch sich selber und schlecken hemmungslos drauflos wie früher als Mädchen oder Bub. «Glaceschlecken macht das Leben leicht.»

