Solidarität «Wir wollen nicht wegschauen, wie Europa es macht»: Warum ein Kollektiv in St.Gallen mit Zelten gegen das Flüchtlingselend protestiert Mit einem Solidaritätscamp im Kantipark wollen Aktivistinnen und Aktivisten an die Not von Flüchtlingen erinnern. Sandro Büchler und Julia Nehmiz 23.04.2021, 05.00 Uhr

Blick ins Flüchtlingslager Kara Tepe (auch Moria 2 genannt) auf der griechischen Insel Lesbos, welches das abgebrannte Camp Moria ersetzt. Bild: Panagiotis Balaskas/AP

Sie zelten für einen guten Zweck. Und nein, es sei kein Open-Air-Ersatz. Das «Kollektiv von netten und solidarischen Menschen» ruft zur Solidaritätsaktion in St.Gallen auf. «Solicamp4Moria» nennt das sechsköpfige Organisationskomitee seine Aktion, die an diesem Wochenende im Park vor der Kantonsschule am Burggraben stattfindet. Von der Polizei genehmigt, werden sie von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, im Kantipark campieren, Transparente aufhängen, Infomaterial verteilen, diskutieren, und ein symbolisches Lichtermeer anzünden.

Das Flüchtlingselend auf den griechischen Inseln und an den EU-Aussengrenzen auf dem Balkan ist weit weg. Als im vergangenen September ein Grossbrand das Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zerstörte, schwappten Entsetzen und eine Solidaritätswelle durch Europa. Auch die Stadt St.Gallen verkündete damals, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Man könne nicht die Augen verschliessen vor dem Elend, das sich auf Fluchtrouten und in Flüchtlingslagern abspiele.

Dann kamen die zweite und die dritte Coronawelle. Und die Solidaritätsaktionen versandeten. Warum wollen die jungen Aktivistinnen und Aktivisten genau jetzt daran erinnern? Die 19-jährige Miriam Rizvi, die die Kantonsschule besucht und sich auch bei der Klimajugend engagiert, ist Sprecherin für die Aktion. «Wir haben schon im Februar um eine Bewilligung für ein Solidaritätscamp gefragt», sagt sie. Eine Handvoll solidarischer Menschen aus St.Gallen und dem Rheintal hätte schon im Winter beschlossen, an das Elend in den Flüchtlingslagern zu erinnern. «Wir wollen nicht wegschauen, wie Europa es gerade macht.»

Miriam Rizvi Bild: PD

Es habe Wochen gedauert, bis ihre Aktion bewilligt worden sei

In Österreich werden in vielen Städten Solidaritätscamps durchgeführt ­– ein Vorbild für die Ostschweizer Gruppe. «Wir wollten im Winter campieren, um auf die Not in den Flüchtlingslagern aufmerksam zu machen.» Doch es habe Wochen gedauert, bis ihre Aktion bewilligt worden sei. Schliesslich hatten sie eine Bewilligung für das Osterwochenende erhalten ­– doch nachdem es zu Aufrufen zu Krawallen kam, wurde die Bewilligung für das Camp wieder zurückgezogen.

Ab morgen Samstag soll es endlich stattfinden, das Solidaritätscamp. Es gebe ein Schutzkonzept mit Maskenpflicht und Contact-Tracing-App, sagt Rizvi. Und natürlich ein Programm. Das Kollektiv lädt explizit St.Gallerinnen und St.Galler ein, das Camp zu besuchen, mit den Aktivistinnen und Aktivisten zu diskutieren. Das Programm sieht vor, am Samstag um 13 Uhr das Camp aufzubauen: Zelte errichten und eine Feuerstelle, Transparente aufhängen. Am Nachmittag findet ein Open Mic statt, das Kollektiv hat Musikerinnen und Musiker zum Auftritt aufgerufen. Am Abend wird auf dem Feuer ein veganes Abendessen gekocht. Für das geplante Freiluftkino gab es keine Bewilligung. Stattdessen wird mit Kerzen ein symbolisches Lichtermeer entzündet. Am Sonntag wird ab 10 Uhr zum Brunch geladen. Am Nachmittag dann der Ausklang. Wer möge, könne Kuchen, Frisbee oder Ball mitbringen. «Wir wollen zusammensitzen und zusammen reden», sagt Rizvi. Das Kollektiv werde auch Flyer verteilen zum Asylwesen und zur Flüchtlingspolitik. Flüchtlinge seien eingeladen, ihre Geschichte zu erzählen.

Miriam Rizvi rechnet mit 40 bis 50 Besucherinnen und Besuchern. Wie viele übernachten werden, weiss sie nicht. «Klar sind wir megaprivilegiert», sagt sie. «Wir können bei schönem Wetter zelten und Musik machen.» Doch es sei keine Spassveranstaltung. Ihr ist es ernst. Das Solidaritätscamp soll ein kreativer Ort sein, um offen über die Gesellschaft und den Umgang mit Flüchtlingen zu diskutieren. Angst, dass das Camp für Krawalle missbraucht werden könne, hat sie nicht.

Maximal 50 Personen dürfen an der Kundgebung teilnehmen

Auch die Stadtpolizei St.Gallen nimmt an, dass das Camp störungsfrei verläuft. Dass Querulanten dies missbrauchen, um Unruhe zu stiften, könne man bei keinem Anlass ausschliessen, sagt Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei. «Aber wir wie auch der Veranstalter gehen aktuell von einem friedlichen Anlass aus.»

Es handle sich um eine bewilligte Kundgebung. Gemäss Covid-Richtlinien dürften maximal 50 Personen an der Aktion teilnehmen. Auflagen seien unter anderem die Einhaltung der Ruhe- und Nachtzeiten, die Nutzung des bewilligten Perimeters, der maximalen Anzahl von 25 Zelten oder das Tragen einer Gesichtsmaske. «Sollte es zu Problemen oder der Missachtung von Auflagen kommen, werden wir entsprechende Massnahmen einleiten», sagt Dionys Widmer. Das könnte auch die Auflösung der Kundgebung zur Folge haben. «Wir setzen aber wie immer zuerst auf den Dialog.» Die Stadtpolizei werde den Anlass eng begleiten und auch vor Ort sein.