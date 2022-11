Warum ein ukrainisches Paar bei Arnegger Gastfamilie auszog

Kulturelle Unterschiede Lieber Speck und Brot als Spaghetti: Wie eine Arnegger Gastfamilie das Zusammenleben mit einem ukrainischen Ehepaar erlebt hat Eine Arnegger Familie hat zwei Monate ein ukrainisches Paar bei sich aufgenommen: einen Baggerfahrer und eine Verkäuferin. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Nicht nur wegen der Essgewohnheiten. Das geflohene Paar hat unterdessen eine eigene Wohnung. Sie sind, wie auch die Familie Hocquart, Zeugen Jehovas. Rita Bolt Jetzt kommentieren 30.11.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illya und Natascha Zaragulov, das Paar rechts im Bild, fand nach der Flucht vor dem Krieg vorübergehend Zuflucht bei der Familie Hocquart in Arnegg. Bild: Arthur Gamsa

Rebecca und Nathan Hocquart haben für das Mittagessen Gäste eingeladen: Illya und Natascha Zaragulov. Das ukrainische Ehepaar hat zweieinhalb Monate bei Hocquarts in Arnegg gewohnt. «Wir hatten es immer lustig», sagen die beiden Töchter, die neunjährige Mahalia und die elfjährige Naira und lächeln die Ukrainer an. Vater Nathan Hocquart spricht ein Gebet, dann wird geschöpft. Es gibt Spaghetti bolognese, grüner Salat und Tomatensalat nach ukrainischem Rezept mit viel Mayonnaise.

«Illya mag keine Spaghetti und am wenigsten Gnocchi», sagt Rebecca Hocquart lachend. Der Ukrainer nickt zustimmend und sagt: «Besser Speck und Brot.» Natascha Zaragulov ergänzt: «Und Wurst.» Die Ukrainer sind gut gelaunt und fröhlich, obwohl es Pasta gibt und kein Fleisch. Sie sprechen wenige Worte Deutsch. Die Unterhaltung wird über eine spezielle App geführt; das funktioniert bestens.

Eine App hilft bei der Verständigung. Bild: Arthur Gamsa

Das Ehepaar Zaragulov hat in der Ukraine in einem Haus mit mehreren Wohnungen in Mariupol gelebt. Bei einem russischen Angriff ist das Garagendach eingestürzt und die Fenster sind in die Brüche gegangen. Das Paar hat sofort zwei kleinere Koffer gepackt und ist über Russland, Estland und Lettland nach Deutschland geflüchtet.

Bei den Zeugen Jehovas Hilfe gefunden

In Hamburg wurden die beiden Geflüchteten von den Zeugen Jehovas in Empfang genommen. Hocquarts gehören dieser Religionsgemeinschaft an und wurden gefragt, ob sie Flüchtlinge aufnehmen. «Wir haben es in der Familie besprochen», sagt Rebecca Hocquart. Dann sind Illya und Natascha Zaragulov nach Arnegg gekommen; die elfjährige Naira hat ihr Zimmer «geopfert» und ist zu ihrer kleinen Schwester umgezogen. Es habe ihr nichts ausgemacht, sagt sie.

Das geflüchtete Ehepaar konnte im Zimmer der elfjährigen Naira schlafen. Bild: Arthur Gamsa

Zaragulovs hatten sogar ein eigenes Bad. «Aber sie haben bei uns nicht wie im Hotel gelebt», sagt Nathan Hocquart. «Sie haben ihre Wäsche selber waschen müssen, sie mussten putzen helfen und die täglichen Arbeiten verrichten.»

Da sie andere Essenszeiten und andere Essgewohnheiten gehabt hätten, hätten sie meistens für sich gekocht. Am Morgen musste es bereits eine Mahlzeit mit Fleisch und Beilage sein. Am Abend ebenfalls. Natürlich habe es auch gemeinsame Mahlzeiten gegeben. «Sie haben für uns beispielsweise Borsch mit Hühnerhälsen gekocht», erzählt Rebecca Hocquart und verzieht leicht das Gesicht.

«Illya und Natascha sind richtige Fleischtiger und bei allen Gerichten müssen zwingend Peterli und Zwiebeln dabei sein.»

Die beiden Ukrainer konnten – auch wenn sie wollten – viele Dinge nicht allein machen. Beispielsweise mussten Hocquarts sie bei allen Behördengängen begleiten. Auch beim Einkaufen musste jemand dabei sein. «Da sie nur mit wenigem flüchten konnten, haben wir mit ihnen Kleider eingekauft», sagt Nathan Hocquart.

Vermieter wollen keine Flüchtlinge

Sehr zeitintensiv sei die Suche nach einer Wohnung für die beiden gewesen. «Nach zweieinhalb Monaten bei uns wollten sie wieder selbstständig sein und alleine leben.» Hocquarts nahmen mit der Gossauer Stadtverwaltung Kontakt auf. «Uns wurde gesagt, dass wir selber eine Wohnung für die Ukrainer suchen müssen.» Das sei ein sehr schwieriges, zeitraubendes Unterfangen gewesen, denn die meisten Wohnungsvermieter wollten ihre Wohnungen nicht an Flüchtlinge vermieten.

Rebecca Hocquart hat nach vielen Absagen für das Paar eine Dreizimmerwohnung gefunden; die Miete wird von der Stadt Gossau bezahlt. Das Ziel der Geflüchteten ist es, in der Schweiz zu bleiben und zu arbeiten. Eine andere Perspektive haben sie im Moment nicht. Er hatte in Mariupol als Baggerfahrer, sie als Verkäuferin gearbeitet. Beide besuchen hier regelmässig den Deutschunterricht.

Die Familie Hocquart lebt seit kurzer Zeit wieder allein, Naira hat ihr Zimmer zurück. Das Fazit: Die Zeit als Gastfamilie sei eine gute Erfahrung gewesen. Aber auch aufwendig, zeit- und kostenintensiv.

«Es war eine Herausforderung, wir hatten praktisch keine Privatsphäre mehr.»

Nathan Hocquart im Gespräch mit Illya Zaragulov. Bild: Arthur Gamsa

Hocquarts und Zaragulovs pflegen immer noch einen freundschaftlichen Kontakt. Die Arnegger unterstützen das Ehepaar aus der Ukraine noch bei vielem, beispielsweise bei Bewerbungen, denn die Deutschkenntnisse der beiden reichen noch nicht aus, um alles bewältigen zu können. Würden Hocquarts noch einmal Fremde aufnehmen? «Wir müssten es in der Familie besprechen», sagen Rebecca und Nathan Hocquart.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen