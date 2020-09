Porträt «Solange ich Musik machen kann,

ist alles gut»: Erich Schneuwly wird 90 Jahre alt – das sei «aber nicht der Rede wert» Seit 70 Jahren hat Erich Schneuwly sein Leben der Musik verschrieben. Als Komponist, Dirigent und Orchesterleiter widmet er ihr jede freie Minute. Und auch an seinem 90. Geburtstag ist für den St. Galler an Aufhören nicht zu denken. Viola Priss 10.09.2020, 05.00 Uhr

Die Musik lief parallel zum Beruf. Berufen fühlte sich der 90–Jährige aber dennoch. Tobias Garcia

Erst wiegelt er mit leiser Stimme ab. Nein, er sei doch schliesslich nicht auf Vorspielen vorbereitet, sagt Erich Schneuwly, als der Fotograf ihn auffordert, doch etwas am Piano anzustimmen. Man solle doch lieber die Kunstwerke in seiner Wohnung fotografieren. Ganz grosse Kunst sei das. Sein eigenes Schaffen indes, sei doch kaum der Rede wert. Immer wieder betont er, dass er eigentlich «gar nichts habe machen wollen», an diesem, seinem Jubiläum. Und seine Person doch der Rede gar nicht wert sei.

Diese Person, das ist Erich Schneuwly, lebt seit 70 Jahren im Quartier Heiligkreuz. Er komponiert, musiziert und dirigiert bis heute das Kammerorchester Wittenbach. Spricht er aber über die Musik, die Kirche und die Religion, wird seine Stimme fest und laut, die Augen des 90-Jährigen leuchten. Ihr hat er jede freie Minute seit seiner Ankunft vor 70 Jahren im Quartier Heiligkreuz gewidmet.

Seine Frau Margarethe sitzt im Nebenzimmer lächelt und nickt. Darunter gelitten habe die Familie allerdings nie: «Ich wusste immer, wenn er sich ans Komponieren setzt, ist er eine Weile abgetaucht.» Vor gut 50 Jahren brachte die Religion die beiden in St. Gallen zusammen:

«Ja, ich war in allem ein Spätberufener.»

Zur Musik berufen

Spätberufen sei man als Berufsmusiker schon mit Anfang 20, somit sei diese Karriere für ihn ausgeschlossen gewesen. Nichtsdestotrotz wagte der zwanzigjährige Schneuwly 1951 den Schritt hinaus aus dem fribourgischen Bauerndorf, hinein in die grosse Stadt Zürich, an das dortige Musikkonservatorium:

«Ich habe einfach gefunden, ich brauche noch etwas für den Kopf.»

Musik, eine Kopfsache? Erich Schneuwly lacht und erklärt: «Und ob - das ist das vielleicht einzig Negative am Komponistendasein. Da kann ich in der Oper sitzen und der grossartigste Verdi wird vor mir gespielt, ich aber höre nur, dass das ganze viel zu einfach arrangiert wurde.» Das alle Instrumente gleichwertig ausgelastet seien, darauf käme es ihm an. Er erinnert sich an einen A-ha Moment in der Kantonsschule. «Da habe ich das erste Mal überhaupt ein Orchester spielen gehört. Begeistert hat mich aber nicht in erster Linie die Musik, sondern wie synchron die Bögen da über die Saiten geglitten sind.»

70 Jahre Komponieren liegen hinter Erich Schneuwly. Solange er das könne, sei er glücklich, sagt er. Tobias Garcia

Sein Ziel: Die Bibel in die heutige Zeit zu interpretieren

Dieser Moment ist bis heute dabei, im Hinterkopf, wenn er vor dem Dutzend Streicher und Querflöten des Wittenbacher Kammerorchesters steht und dirigiert, sagt Schneuwly. Jeden Montag Abend proben sie, seit 30 Jahren. Zuvor leitete er ebenfalls gute 30 Jahre den städtischen Männerchor, stets mit Fokus auf der Kirchenmusik, weg von den «ewigen Vaterlandsliedern.»

Sein grosses Ziel sei es aber immer gewesen, biblische Botschaften durch musikalische Stimmung für alle zugänglich zu machen. «Gebrauchsmusik» nennt er das. Wie es aussieht, wenn er den ersten Psalm des Johannesevangeliums «zu Musik macht»: Notenzeile für Notenzeile baut er da die beschauliche Atmosphäre der Offenbarung durch den Organisten auf, bis dann Celli und Querflöte «die Dramatik mit der Erleuchtung bringen.» Seine Musik solle den Gottesdienst ergänzen, «die Bibel in die heutige Zeit reinstellen.» Bescheiden wie zu Beginn des Gesprächs, räumt er ein: Das Eine oder Andere dabei sei ihm ganz gut gelungen.

Gute Musik braucht keine Lautsprecher

Ins Musical, ins Kino oder Theater bekommen Frau und Tochter ihn nur selten. «Viel zu laut leider. Mikrofone sind was Scheussliches, gute Musik muss atmen und den Raum füllen, das braucht doch keinen Verstärker.»

Umso schwieriger fiel es dafür Tochter Cornelia, dem Vater allzu schwere Arbeit im Garten auszureden. Die 90 imponiere ihm kein bisschen: «Das ist doch ein Tag wie jeder andere, es geht mir gut und ich kann noch alles machen. Und Hauptsache: Musizieren.» Allzu lange hält er es dann auch nicht aus, tatenlos hinter dem Klavier, ohne zu spielen. Er stimmt sanfte Töne an, wiegt sich, von hinten verraten nur die weissen Haare auf sein stolzes Alter:

Auf die Frage, was er da gespielt habe, sagt er:

«Ach irgendwas von mir. Nicht der Rede wert.»

Ein Glück, hält nicht Erich Schneuwly selbst, sondern sein langjähriger Begleiter Mario Andreotti die Laudatio zum Festgottesdienst am 13. September in der Dreifaltigkeitskirche. Beginn ist 9:30, dem Jubilaren zu Ehren werden nur Stücke aus seiner Feder und durch ihn dirigiert zu hören sein. Kurz wird er da im Mittelpunkt stehen, bei aller Bescheidenheit, bis er wieder dort hin kann, wo er sich am wohlsten fühlt: Vor seinem Orchester, in der Kirche, umgeben von Musik.