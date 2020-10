«Solange ich eine Maske trage, mache ich nichts falsch»: St. Gallen, am Tag nach den Verschärfungen des Bundesrates

Am Mittwoch hat der Bundesrat neue Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus erlassen. Eine davon ist das Tragen von Hygienemasken in belebten Fussgängerbereichen. In den Gassen der Stadt St. Gallen sind die Grenzen fliessend.