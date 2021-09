Softball Die Wittenbach Panthers standen kurz vor dem ersten Meistertitel - doch die Nerven versagten Am vergangenen Samstag spielte das Softball-Team aus Wittenbach gegen die Zürcherinnen im Playoff-Final. Die St.Gallerinnen gaben die Schweizer Meisterschaft im letzten Inning aus der Hand. Urs Zehnder Jetzt kommentieren 27.09.2021, 14.21 Uhr

Die Softball-Equipe Panthers hatten vergangenen Samstag das erste Mal die Chance auf den Meistertitel. Bild: PD

Was am Anfang der Saison undenkbar schien, war vor dem letzten Inning greifbar nahe. Die Wittenbach Panthers führten vor dem letzten Inning mit 10:7 und waren noch drei Outs von der Schweizer Meisterschaft entfernt.

Was normalerweise Routine ist, entpuppte sich dann als Alptraum. Nach einem raschen ersten Out begannen die Nerven der jungen Wittenbacherinnen doch noch zu flattern und sie machten in der Defensive Fehler, die man während der ganzen Saison nicht gesehen hatte.

Grenzenlose Enttäuschung

Es passierte, womit niemand mehr gerechnet hatte und Zürich zog in extremis mit 11:10 an Wittenbach vorbei. Während Zürich jubelte, war die Enttäuschung bei Wittenbach am Spielende grenzenlos. Die Routine gepaart mit der besten Werferin der Schweiz hatte ganz am Schluss doch noch knapp gegen die Jugend die Oberhand behalten.

Dabei begann der zweite Teil der Finalserie für die Panthers gut. In einem aufwühlenden Spiel stand es nach sieben Innings 4:4 und die Teams mussten in die Verlängerung. Wittenbach behielt die Oberhand und siegte mit 6:5. Zum ersten Mal überhaupt gelang es dabei den Panthers, die dominante amerikanisch-schweizerische Werferin der Zürcherinnen zu besiegen. So musste ein drittes Finalspiel die Entscheidung bringen. Die Panthers skorten regelmässig und nach fünf Innings schien die Entscheidung mit 10:5 gefallen. Was dann passierte, gehört zum Sport und macht diese Sportart so unberechenbar.

Die Erfahrung hat gefehlt

Zürich hat sich diesen Sieg nach der unglücklichen Finalniederlage in der letzten Saison verdient. Sie gaben auch nach dem klaren Rückstand vor den letzten zwei Innings nicht auf. Die Panthers zeigten eine sehr starke Saison und waren das beste Team. Ausgerechnet im letzten Inning zeigten sie Nerven, was auch schon anderen Teams passiert ist. Das junge Team wird aus dieser Erfahrung lernen und die richtigen Schlüsse für die nächste Saison ziehen.