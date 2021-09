Die Wittenbacher Panthers stehen im Playoff um den Meistertitel

Softball Aus dem Nichts ins Playoff: Vier Jahre nach der Gründung stehen die Wittenbach Panthers im Final Das Softball-Team Wittenbach Panthers mit den Schwestern Kimberly und Michelle Zehnder spielt am Samstag um den Schweizer Meistertitel. Malin Altherr Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Kimberly (links) und Michelle Zehnder stehen kurz vor dem zweiten Playoff-Spiel. Bild: Tobias Garcia

Noch vor ein paar Jahren war Softball in Wittenbach eine unbekannte Sportart. Am Samstag stehen die Wittenbach Panthers im Playoff-Final um den Schweizer-Meistertitel.

Die Schwestern Kimberly und Michelle Zehnder sind seit Beginn ein Teil der Ostschweizer Equipe. Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, Beharrlichkeit und viel Engagement wurden investiert, um so weit zu kommen. Softball ist ähnlich wie Baseball. Männer spielen Baseball, Frauen Softball.

Trotz des Namens «Softball» hat der Ball die gleiche Härte. Im Softball ist er jedoch grösser und das Feld kleiner. Das bewirkt, dass das ganze Spiel, im Vergleich zu Baseball, viel schneller ist. Auch die Spielzeit ist dementsprechend kürzer, statt dreistündigen Baseballspielen dauert eine Softballpartie nur etwa eineinhalb Stunden. Auch die Art zu werfen, ist verschieden. Während man beim Baseball den Ball von oben wirft, kommt der Ball im Softball von unten. Trotzdem sei der Ball noch ziemlich schnell, was man beim blossen Zuschauen nicht denkt.

Ein neuer Verein mit Startschwierigkeiten

Früher gab es noch keine Softball-Equipe in Wittenbach. Die Schwestern haben beide mit Baseball angefangen, bevor sie zum Softball gekommen sind. Die 24-jährige Kimberly hat bereits mit sechs Jahren angefangen. «Früher war ich nicht so begeistert von Baseball, doch mit elf oder zwölf Jahren habe ich dann auch angefangen», sagt Michelle, die heute 20 Jahre alt ist. Kimberly arbeitet im Kantonsspital, beendete im vergangenen Jahr ihre Ausbildung als technische Operationsfachfrau. Michelle absolvierte eine Erwachsenenmatura, beginnt jetzt mit einem Studium im Bereich Gesundheitswissenschaften und Technologie in Zürich.

Die Panthers mit Michelle (links) und Kimberly Zehnder konnten die Zürcherinnen schon zweimal bezwingen. Bild: Tobias Garcia

Dass die beiden mit Baseball angefangen haben, liegt daran, dass es keine Juniorinnenteams im Softball gibt. Erst ab 16 Jahren ist es möglich, Softball zu spielen. Die Schwestern haben vor der Zeit in Wittenbach in Wil Softball gespielt, dieses Team wurde dann aber aufgelöst, weil es zu wenige Spielerinnen hatte.

Michelle hat nach der Auflösung der Wiler Equipe eine Weile in Zürich gespielt. «Meine Eltern haben mich immer in die Trainings gefahren und mich auch wieder abgeholt, worüber ich sehr froh war». Damit die Schwestern wieder einen Verein in der Nähe hatten, gründeten ihre Eltern den Softball-Klub Panthers. Zu Beginn war es sehr schwer, da Softball in Wittenbach noch nicht so populär war. Deshalb kooperierten die Panthers in den ersten zwei Jahren mit einem Team aus Zürich. Trainiert haben sie getrennt, nur die Spiele wurden gemeinsam bestritten. Kimberly sagt:

«Die Spielgemeinschaft mit Zürich war uns eine grosse Hilfe. Dadurch wurde uns ermöglicht, ein Team aufzubauen»

Kurz vor dem ersten Titel

Der Schlüssel zum Erfolg ist der Teamzusammenhalt der jungen Frauen. Dank Wittenbach haben die Panthers ein Feld bekommen, auf dem sie trainieren und ihre Spiele austragen. Dieses teilen sie mit der Baseballmannschaft Vikings. Michelle sagt:

«Ein wichtiger Punkt ist auch das Engagement von Kimberly und meinen Eltern. Sie haben hart gearbeitet, um uns als Team dahin zu bringen, wo wir jetzt sind»

Kimberly ist nicht nur eine Spielerin der Panthers, sie ist auch Trainerin des Teams. Dass die Equipe jetzt die Chance hat, Schweizer Meister zu werden, ist für die beiden Schwestern nicht selbstverständlich. Noch vor zwei Jahren wäre das undenkbar gewesen. Dass die Wittenbach Panthers das Zeug haben, die Spielerinnen aus Zürich zu bezwingen, haben sie in dieser Saison schon bewiesen.

Die vier Spielerinnen der Panthers sind bereit, um ihren ersten Titel zu holen. Bild: Tobias Garcia

Um Schweizer Meister zu werden, müssen sie die Best-of-three-Serie überstehen. Das erste Spiel haben die Panthers trotz einer guten Teamleistung knapp verloren. Es sei jedoch eines der besten Spiele der Schweizer Liga gewesen, sagt Urs Zehnder, Präsident der Panthers.

Auch internationale Luft geschnuppert

Die Schwestern spielen aber nicht nur bei den Panthers, sie sind auch Teil des Schweizer Nationalteams. Die Schweiz gehört zwar nicht zu den Topnationen, trotzdem fahren Kimberly und Michelle mit der Schweiz an die EM im nächsten Jahr. Diese findet in Spanien statt. Einmal pro Monat trifft sich die das Schweizer Team für gemeinsame Trainings. Zusätzlich reisen die Spielerinnen an Freundschaftsturniere, um sich auch international zu messen.

Das zweite Finalspiel der Panthers findet am Samstag, 25. September, um 12 Uhr in Wittenbach statt.