Social Distancing Virtuell oder direkt vor Ort? So laufen Elterngespräche in der Ostschweiz ab Während der Pandemie gestaltet sich nicht nur der Schulunterricht in der Ostschweiz anders. Auch Elterngespräche werden in veränderter Form durchgeführt. Das sorgt für Unruhe. Die einen bevorzugen ein persönliches Treffen, anderen ist es wohler bei einem Zoom-Meeting. Tabea Leitner 08.02.2021, 05.00 Uhr

Virtuelle Elterngespräche minimieren das Infektionsrisiko. Aber sind sie auch erfolgversprechend? Bild: Pinstock / E+

Im Kanton Bern entstand kürzlich eine Diskussion darüber, in welcher Form Elterngespräche während der Coronapandemie stattfinden sollten. Der Dachverband der Schweizer Lehrer und Lehrerinnen bemängelte, dass dieses Thema unter den Kantonen nicht einheitlich geregelt wird. Wie sieht es in den Ostschweizer Kantonen aus?

Harry Wolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Thurgauer Amts für Mittel- und Hochschulen. Bild: PD

Elterngespräche werden hauptsächlich noch in Notsituationen durchgeführt – so die Devise an Thurgauer Mittelschulen. «Jedoch ist es den Mittelschulen selbst überlassen, wie sie die Elterngespräche durchführen möchten», so Harry Wolf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Thurgauer Amts für Mittel- und Hochschulen. Gerade bei heiklen Gesprächen sei ein physisches Treffen zu bevorzugen In letzterem Punkt sind sich die beiden Kantone Thurgau und St.Gallen einig, obwohl an St.Galler Mittelschulen striktere Vorgaben gelten.

Tina Cassidy, Leiterin des Amts für Mittelschulen St.Gallen sagt:

Tina Cassidy, Leiterin Amt für Mittelschulen Kanton St. Gallen. Bild: PD

«An der Kantonalen Rektorenkonferenz wurde beschlossen, dass Elterngespräche zurzeit virtuell stattfinden sollten.»

So zum Beispiel an der Kantonsschule am Burggraben. Dort können sich Schüler auf der Videoplattform Teams in der Agenda eines Lehrers ein Zeitfenster für ein Elterngespräch reservieren. Die Eltern können dann auf dem Schülergerät zu gegebenem Zeitpunkt dem Meeting beitreten. Rektor Marc König sagt: «Mit diesem Format haben wir eine einfache Form für kurze Gespräche, mit der die Schüler technisch bestens vertraut sind.»

Dass die Elterngespräche aufgrund der Pandemie gestrichen werden, war für König keine Option. Denn für ihn sei das Angebot von Elterngesprächen ein Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Eltern. Jedoch ist er sich bewusst, dass es bei virtuellen Gesprächen Einschränkungen gibt. König sagt:

Marc König, Rektor Kantonsschule am Burggraben St.Gallen. Bild: PD

«Die Gespräche stellen sicher, dass Schule und Elternhaus ernsthafte Probleme eines Schülers wahrnehmen. So können wir reagieren, vielleicht eben mit einem physischen Treffen.»

Der Vorteil von physischen Treffen sei, dass Menschen ganzheitlich in ihren Reaktionen wahrgenommen werden können und dass allenfalls weitere Spezialisten beigezogen werden könnten.

«Erschwert das Ankommen an einer neuen Schule»

Doch was halten die Eltern von einem virtuellen Gespräch? Eine Umfrage zeigt, dass die Eltern dankbar sind, dass die Elterngespräche während der Pandemie nicht einfach ausfallen werden. Trotzdem haben einige Probleme mit einer Online-Durchführung der Gespräche. So sagt etwa eine Mutter, deren Töchter seit August 2020 die Kantonsschule am Burggraben besuchen:

«Wir haben die Lehrer erst einmal gesehen – an einem Elternabend, als alle maskiert in der Sporthalle erscheinen mussten.»

Es sei schwierig mit einer Lehrperson ins Gespräch zu kommen, wenn man diese zum ersten Mal richtig durch eine Kamera sehe. «Ein virtuelles Gespräch erschwert das Ankommen an einer neuen Schule, auch für die Eltern, die ja zu Hause mit den allfälligen Schulproblemen zu tun haben», sagt sie.

Das bestätigt auch die Mutter eines Fünftklässlers: «Der Lehrer der 5. Klasse ist neu. Da ist die erste Begegnung angenehmer in echt als virtuell oder per Telefon.» Sie sei froh gewesen, dass sie live vor Ort – unter Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen – am Elterngespräch teilnehmen konnte. Doch anders als an Ostschweizer Mittelschulen scheint das an den Primarschulen die Norm zu sein.

«Lehrpersonen müssen entscheiden»

So heisst es in einer Medienmitteilung des St.Galler Amts für Volksschulen, dass es Aufgabe der Lehrpersonen sei, abzuschätzen, ob das anstehende Elterngespräch lieber physisch oder online stattfinden sollte. «Eine physische Durchführung ist unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmassnahmen möglich», so das Amt.

Beat Brüllmann, Amtschef Amt für Volksschulen Thurgau. Bild: PD

Im Kanton Thurgau vertritt das Volksschulamt eine ähnliche Haltung. Amtschef Beat Brüllmann sagt:

«Grundsätzlich werden die Elterngespräche vor Ort durchgeführt. In besonderen Fällen kann jedoch ein Gespräch auch online stattfinden.»

Der Schulleiter des Schulzentrums Bernegg, Ralph Huber, sagt: «In Kreuzlingen haben die Eltern und Lehrpersonen die Wahl, ob Elterngespräche online oder unter Einhaltung der Schutz- und Hygienebestimmungen vor Ort stattfinden sollen. Beim Grossteil wird der Kontakt und Austausch vor Ort bevorzugt.»

Ralph Huber, Schulleiter Schulzentrum Bernegg, Kreuzlingen. Bild: Donato Caspari

Auch er selbst ist der Meinung, dass Elterngespräche vor Ort erfolgversprechender sind:

«Sogar bei Schülern, bei denen es in der Schule gut läuft und es mit den Eltern auf ein ‹weiter so› hinausläuft, lässt sich der Austausch von Mensch zu Mensch langfristig nicht technisch kompensieren.»

Für den Schulleiter ist es unvorstellbar, dass emotionale Elterngespräche online stattfinden. Denn: Die Distanz bei virtuellen Gesprächen sei ein Hindernis. «Im schlimmsten Fall läuft dies auf Rückzug ins Private oder auf einen permanenten Krisenmodus hinaus», so Huber. Dabei würden gerade heutzutage Begegnungen von Angesicht zu Angesicht an Bedeutung gewinnen.