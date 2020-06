Reportage 60 Minuten länger einkaufen: So war der erste Samstag mit verlängerten Ladenöffnungszeiten in der St.Galler Innenstadt

Detailhändler in der St.Galler Innenstadt dürfen seit Anfang Juni länger offen halten. Inzwischen tun dies auch ersten Läden – doch die grosse Masse an Kundinnen und Kunden bleibt aus. Ein Rundgang. Marlen Hämmerli 13.06.2020, 23.20 Uhr

Am Schluss kommt der Regen, aber das macht nichts. Es ist 18.30 Uhr. Egal ob auf dem Marktplatz, in der Marktgasse oder der Multergasse: Die Passanten sind weg. Nur noch vereinzelt schlendern Leute in Richtung Bahnhof oder Bohl. Hin zur nächstgelegenen Bushaltestelle. Es ist der erste Samstag, an dem die grossen Läden bis 18 statt 17 Uhr geöffnet haben. Spürbar wird das jedoch nur vereinzelt.

Darum dürfen die Läden in der St.Galler Innenstadt länger offen halten Der St.Galler Stadtrat hat für die Innenstadt einen Tourismusperimeter festgelegt. In diesem Rayon dürfen die Läden länger offen halten, als es das kantonale Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung erlaubt: von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Die erweiterten Ladenöffnungszeiten gehen auf das Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt» zurück. Im Kampf gegen das Ladensterben äusserten die Detailhändler den Wunsch, samstags eine Stunde länger öffnen zu dürfen. Im Gegenzug sollte der Abendverkauf um eine Stunde verkürzt werden. Auf kantonaler Ebene sind in den vergangenen Jahren mehrere Versuche, die Öffnungszeiten zu liberalisieren, an der Urne gescheitert. Deshalb schlug der Stadtrat vor, einen Tourismusperimeter zu definieren. Dies kann er in eigener Kompetenz tun.



Normalerweise hetzen am Samstag kurz vor 17 Uhr Schnäppchenjäger in die Migros-Filiale. Auch an diesem Samstag hasten hier und da Leute zwischen den Regalen hindurch, aber nicht weil sie müssten. Seit dieser Woche ist die Filiale im Neumarkt 1 und 2 täglich eine Stunde länger offen: unter der Woche bis 20 Uhr und am Samstag bis 18 Uhr. Doch bisher wissen das die Wenigsten.

Es hat Kundinnen und Kunden, aber nicht übermässig viele. Gelassen schlendert ein Mann mit fast leerem Einkaufswagen am Müsli vorbei. Beim Gemüse begutachtet eine Frau den Salat. Kein Vergleich zu vor zwei Stunden, als der gesamte Laden einem Hindernisparcours glich. An der Kasse packt ein junger Mann seinen Einkauf ein:

Andreas Bühler, Leiter Kommunikation bei der Migros Ostschweiz sagt:



«In der ersten Woche mit verlängerten Öffnungszeiten haben wir eher geringe Kundenfrequenzen registriert.»



Ob Kleiderladen, Schuhladen, Apotheke oder Kiosk: Um 17 Uhr ist bei den restlichen Läden im Neumarkt Schluss. Im Müller räumt eine Angestellte noch auf. Das restliche Stockwerk ist leer. Dasselbe im Neumarkt 1+2. Der zweite Stock ist verlassen, die Schaufenster sind dunkel, die Rollläden unten. Ganz hinten leuchtet das Licht im Melectronics.



Ein Stockwerk tiefer schlendern derweil um 17.15 Uhr Kundinnen und Kunden durch die Aldi-Filiale. Wie in der Migros ist es der erste Samstag, an dem der Discounter länger offen hat.

«Jetzt sind noch die Leute drin, die den Laden kurz vor 17 Uhr betreten haben», sagt Filialleiter Ludek Fingerland:

«Es sind nicht übermässig viele. Aber die Kunden müssen sich schliesslich noch an die neuen Öffnungszeiten gewöhnen.»



Ein Herr, der den Laden eben betreten hat, sagt: «Die erweiterten Öffnungszeiten sind unnötig. Die Nachfrage ist nicht da und gegenüber dem Personal ist es unfair.» Er sei nur zufällig hier. Eigentlich habe er die alten Öffnungszeiten im Kopf gehabt, nutze die neuen Zeiten jetzt aber aus. Das Personal nutzt die Zeit ebenfalls und räumt auf:



Dass die Läden im Neumarkt und rundum praktisch alle zu sind, wirkt sich aus: Auf dem Vadianplatz ist es ruhig. Es hat kaum Passanten, die ihn überqueren, dafür viele, die sich ausruhen, plaudern oder warten. Draussen vor der Bäckerei Kuhn sitzen Leute und trinken Kaffee. Andere haben es sich auf der Kante einer der grossen Blumentöpfe oder einer der Sitzgelegenheiten bequem gemacht.



Darunter auch eine Frau, die lieber anonym bleiben möchte. Neben sich eine Dennertasche, vor sich ihr Handy, sitzt sie da. Dass die Läden in der Innenstadt nun länger offen haben, hat sie nicht gewusst:



«Das ist toll. Das werde ich sicher nutzen.»

Ganz anders sieht das ein Paar, das mit je einer Einkaufstasche auf die Veloständer zugeht. «Diese Lockerung der Öffnungszeiten ist nicht sozial», sagt Monika Grämiger. Ausserdem löse das einen Druck auf die kleinen Läden aus, ebenfalls länger zu öffnen. Während es sich die Grossen leisten könnten, sei dies jedoch für die Kleinen schwierig:



«Man will jederzeit und überall konsumieren. Dabei sind die Arbeitszeiten heute flexibel und man kann sich richten.»



Es ist 17.30 Uhr und die Strassen und Gassen haben sich geleert. Die wenigen verbleibenden Passanten schlendern nicht mehr, sondern streben heimwärts.



So auch Janine Alge. Mit einer Einkaufstasche am Arm geht sie raschen Schrittes am Globus vorbei, lässt sich aber trotzdem aufhalten. Fürs Personal seien die neuen Öffnungszeiten mühsam. Aber:

«Es ist Zeit geworden.»

Besonders am Sonntag sei es wichtig, dass die Läden offen hätten. «Jeder weiss, am Sonntag muss man nicht in die Stadt, weil dann nichts los ist. Für Touristen ist das nicht sehr interessant.»

Ein paar Schritte weiter räumen die Verkäuferinnen gerade den Crêpestand auf:

Aufgrund der längeren Öffnungszeiten hätten sie heute ebenfalls länger gearbeitet, sagt Crêpe-Verkäuferin Vera Bojanovic. «Solange es Leute hat, ist es interessant. Normalerweise gehen um 17 Uhr alle nach Hause. Aber heute waren die Passanten deutlich lockerer.»



Am Multertor sitzt ein älteres, italienisches Ehepaar auf einem Bänkli. Angeregt schwatzen sie mit zwei Frauen, den Töchtern. Sie seien alle gegen die längeren Öffnungszeiten am Wochenende, sagt Sandra Collazzo. «Es gibt mit den Läden am Hauptbahnhof und den Tankstellen genügend Möglichkeiten zum Einkaufen. Aber unter der Woche ist es nützlich.»

Die Läden rundum sind derweil bis auf eine Ausnahme alle zu: die Weber Butikk. Drinnen stehen drei Frauen, doch es sind alles Verkäuferinnen. Bis um 17.20 Uhr hätten sie jedoch noch Kunden gehabt, sagt eine:

«Ich denke, es braucht ein, zwei Monate, bis die Leute sich an die neuen Zeiten gewohnt haben.»



Nun ist es kurz vor 18 Uhr. Der Ladenschluss naht. Vor dem H&M wartet ein Mann, vielleicht auf seine Begleitung?



Die Multergasse ist praktisch leer. Die verbleibenden Passanten spazieren die Marktgasse hinab, vorbei an dunklen Schaufenstern. Auf dem Bärenplatz, wo sich vor gut drei Stunden die Demonstranten für die Black-Lives-Matter-Kundgebung sammelten, sitzt noch eine Handvoll Leute.



Die ersten Regentropfen fallen. Der Wind frischt auf. Es riecht nach Sommerregen. Auf dem Bohl sammeln sich die Leute unter dem Dach der Calatravahalle. Dasselbe am Hauptbahnhof: Der Bahnhofsplatz ist leer, unter dem Kubus dafür eng. Es ist Zeit, sich auf den Heimweg zu machen.