So viel verdienen die Mitglieder des Gossauer Stadtparlaments An der Sitzung vom Dienstag müssen die Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier ihre Entschädigung für die nächsten vier Jahre absegnen. Doch wie viel verdienen sie überhaupt? Michel Burtscher 11.01.2021, 05.00 Uhr

Trifft sich am Dienstag zum ersten Mal in der neuen Legislatur: das Gossauer Stadtparlament. Bild: Urs Bucher

Wenn an der Sitzung des Stadtparlaments am Dienstag die Wahlen vorbei sind, geht es ums Portemonnaie. Die Parlamentarierinnen und Parla- mentarier müssen immer zu Beginn der Legislatur über ihre Entschädigungen befinden. Sie entscheiden also selber, wie viel sie verdienen für ihre Arbeit. Heute gelten folgende Ansätze:

— Sitzungsgelder

Die Mitglieder erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Parlaments, des Präsidiums sowie der Kommissionen eine Entschädigung. Diese beträgt 80 Franken bei einer Sitzungsdauer von bis zu zwei Stunden. Danach wird die Entschädigung mit jeder Stunde höher. Maximal gibt es 255 Franken, dies bei einer Sitzungsdauer zwischen sechs und sieben Stunden oder mehr. Zum Vergleich: In St. Gallen erhalten Stadtparlamentarier für die ersten drei Stunden pauschal 100 Franken, danach gibt’s für jede weitere halbe Stunde 15 Franken dazu.

— Besondere Funktionen

Zum Sitzungsgeld kommen Entschädigungen für besondere Funk- tionen hinzu. So erhalten die Präsidentin oder der Präsident des Parlaments und der Bau- kommission eine jährliche Pauschale von 2000 Franken, die Vizepräsidentin oder der Vize- präsident sowie die übrigen Mitglieder der Baukommission 500 Franken. Für das arbeitsintensive Amt als Präsidentin oder Prä- sidenten der Geschäftsprüfungskommission sieht das Reglement eine Entschädigung von 5000 Franken vor. Die restlichen Mitglieder der GPK erhalten 2500 Franken.

— Fraktionsentschädigungen

Die fünf Fraktionen im Stadtparlament erhalten eine jährliche Entschädigung für die Vorbereitung der Geschäfte. Jede Fraktion bekommt einmal 1000 Franken und pro Fraktionsmitglied gibt es nochmals 200 Franken. Das bedeutet, dass die zwei grossen Fraktionen (SVP und CVP mit je neun Mitglie- dern) mehr Geld erhalten als die drei kleinen (FDP, Flig und SP mit je vier Mitgliedern).

Das Präsidium schlägt für die Sitzung keine Änderungen an diesen Entschädigungen vor. Die Parlamentsmitglieder sollen in der neuen Legislatur gleich viel verdienen wie bisher. Ob diese damit einverstanden sind, wird sich zeigen. Angepasst wurden die Entschädigungen in der 20-jährigen Geschichte des Stadtparlamentes erst einmal, und zwar vor vier Jahren zu Beginn der Legislatur 2017 bis 2020. Damals wurden die Ansätze erhöht. Da diese 16 Jahre nicht verändert worden seien, sei eine «moderate Anpassung» angebracht, argumentierte das Präsidium.