So viel geben die Kandidatinnen und Kandidaten für den St.Galler Stadtrat und das Stadtpräsidium im Wahlkampf aus Die Kandidaten für den St.Galler Stadtrat investieren zwischen 1300 und 44'000 Franken in ihren Wahlkampf. Nur einer hält sich bedeckt. Luca Ghiselli 11.09.2020, 05.00 Uhr

Acht Frauen und Männer wollen die Stadt St.Gallen regieren. Dafür nehmen die Kandidatinnen und Kandidaten für das Stadtpräsidium und den Stadtrat eine ganze Stange Geld in die Hand. Und wie so oft in Wahlkämpfen, sind zwar alle gleich, manche aber gleicher. Eine Umfrage bei den Kandidierenden zeigt: Die Wahlkampfkassen sind unterschiedlich gefüllt.

Dabei fällt auf: Auch die Herkunft der Mittel variiert stark. Während einige Kandidaten mehr auf Spenden von Dritten setzen, operieren andere mit Geldern ihrer Partei oder greifen gar ins eigene Portemonnaie. Und die Unterschiede zwischen Kandidierenden fürs Stadtpräsidium und jenen für den Stadtrat sind geringer, als man annehmen könnte.

Der parteilose Schuldirektor Markus Buschor ist seit 2013 im Stadtrat und will nun den Sprung ins Präsidium schaffen. Für diesen Wahlkampf plant er mit einem Kostendach von 30'000 Franken. Ein Drittel davon bezahlt Buschor selbst, ein Drittel steuert seine Familie bei. Der Rest wird durch Beiträge Dritter finanziert. Wie setzt Buschor die Mittel im Wahlkampf ein? 10'000 Franken investiert der Schuldirektor in Flyer, ebenso viel verschlingen Gestaltung und Organisation. Je 5000 Franken investiert Buschor in Plakate und Inserate. Das Budget entspreche dabei dem Wahlkampf vor vier Jahren. «Das Budget für den ersten Wahlgang 2012 war hingegen höher», sagt Buschor.

Im Kampf um das Stadtpräsidium hat Markus Buschor Konkurrenz von links. Mit Maria Pappa könnte diesen Wahlherbst zum ersten Mal eine Frau an die Spitze gewählt werden. Den Wahlkampf lässt sich die SP 50'000 Franken kosten. Darin einberechnet ist aber auch die Kampagne für Parteikollege Peter Jans. Die beiden treten auf Plakaten, Inseraten und Social Media gemeinsam auf. Sollte es zu einem zweiten Wahlgang kommen, würde die Situation neu evaluiert, heisst es seitens des Sekretariats der städtischen Sozialdemokraten. Man gehe aber von einem Beitrag von 25'000 bis 50'000 Franken aus. Den Löwenanteil der Wahlkampfmittel bezieht die SP aus Rückstellungen der Parteikasse. Selbst steuert Maria Pappa rund 3000 Franken bei.

Der dritte Stadtpräsidiumskandidat hält sich über die Auslagen für seinen Wahlkampf auf Anfrage als einziger bedeckt. Auf die Frage, wie gross sein Gesamtbudget sei, antwortet er lediglich: «Es bewegt sich im üblichen Rahmen für eine solche Kampagne.» Beobachtet man die Inserierungen in der Tagespresse und die Plakataushänge in den letzten Wochen, dürfte sich das Budget des Freisinnigen aber mindestens in der Grössenordnung der anderen beiden bürgerlichen Kandidatinnen bewegen. Interessant ist, dass Gabathuler laut eigenen Angaben keine finanzielle Unterstützung der Freisinnigen erfährt. «Die Partei leistet aber unschätzbare Frontarbeit und stellt auch Personal der Geschäftsstelle zur Verfügung.» Einen «wesentlichen Betrag» leiste er aus eigener Tasche, der Rest stamme von Kleinspenden.

Der Direktor der Technischen betriebe ist seit 2015 Mitglied des Stadtrats. Für die gemeinsame Kampagne mit Maria Pappa hat die SP 50'000 Franken budgetiert. Der grösste Posten ist mit 15'000 Franken die Gestaltungsarbeit, gefolgt von 10'000 Franken für Druck und Versand von Flyern, 10000 Franken für Inserate und weitere 10'000 Franken für Plakataushänge. Hinzu kommen 3000 Franken, die Peter Jans gemäss eigenen Angaben für einen persönlichen Versand, Facebook-Werbung und die Aktualisierung der Homepage ausgibt. «Das liegt etwa im Rahmen der letzten Wahlkampagne», erklärt Jans auf Anfrage.

Die Sozial- und Sicherheitsdirektorin Sonja Lüthi ist seit 2017 im Stadtrat. Für den ersten Wahlgang beläuft sich ihr Budget auf rund 20'000 Franken, während für einen allfälligen zweiten Wahlgang noch nichts Konkretes geplant ist, wie Lüthi auf Anfrage erklärt. Rund die Hälfte des Budgets steuert die Partei bei, die andere Hälfte verteilt sich zu gleichen Teilen auf private Spenden und eigene Mittel. «Natürlich profitiere ich auch von der Kampagne der Partei für die Parlamentswahl», sagt Lüthi. Im Vergleich zu Lüthis erfolgreicher Kampagne vor drei Jahren, als sie sich gegen den CVP-Favoriten Boris Tschirky durchsetzte, investiert Lüthi in diesem Wahlherbst weniger.

Trudy Cozzio sagt auf Anfrage, sie habe im Rahmen eines Fundraisings, also einer politischen Spendenaktion, rund 25'000 Franken gesammelt. «Ich war überwältigt, wie viele Kleinspenden eingegangen sind», sagt Cozzio auf Anfrage. Die meisten eingegangenen Beiträge bewegten sich zwischen 100 und 300 Franken, es seien aber auch Beträge im zweistelligen Bereich gespendet worden. Zusätzlich wird Cozzio mit 9000 Franken von ihrer Partei und mit maximal 10'000 Franken aus der Fraktionskasse unterstützt. Aber: «Wenn es keinen zweiten Wahlgang gibt, wird nicht alles ausgesetzt.»

Karin Winter-Dubs investiert gemäss eigenen Angaben rund 40'000 Franken in ihren Wahlkampf. Von der SVP hat sie 8000 Franken erhalten. Am meisten Mittel erhalten hat die SVP-Kandidatin von Spendern: Verschiedene kleinere und grössere Spenden machen 22'000 Franken ihres Gesamtbudgets aus.

Und 10'000 Franken steuert Karin Winter-Dubs aus eigenem Sack bei. Die Mittel investiert sie in Inserate, Plakate und in Werbung in den sozialen Medien, wie sie auf Anfrage schreibt.

Am wenigsten investiert – wenig überraschend – Markus Müller in seinen Wahlkampf. Der politische Quereinsteiger, der seit einem Vierteljahrhundert im St.Galler Rathaus als Hauswart arbeitet und als Parteiloser antritt, gibt gemäss eigenen Angaben nur rund 1300 Franken aus. Mehr als 80 Prozent davon oder 1100 Franken investiert Markus Müller in Flyer, der Rest ist für ein Grillfest mit seinen Wahlkampfhelfern vorgesehen. Die Mittel stammen aus dem eigenen Sack.