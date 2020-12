Statistik So städtisch sind St.Gallen, Gossau und Rorschach tatsächlich Wie städtisch ist eine Stadt? Die Antwort kann man aufgrund mehrerer Merkmale geben. Die kantonale Raumplanung hat einige davon ausgewertet. Das Fazit: St.Gallen ist am städtischsten, dicht gefolgt von Rorschach. Text: Marlen Hämmerli

09.12.2020, 05.00 Uhr

St.Gallen und Rorschach sind die Gemeinden mit den ausgeprägtesten städtischen Merkmalen. Bild: Canonica (22. Dezember 2019)

Es ist scheinbar einfach: Eine Stadt ist eine Stadt, wenn sie über 10'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. So lautete die Definition früher, heute ist sie etwas komplexer.

Die kantonale Raumplanung hat in einem Themenbericht herausgearbeitet, wie städtisch die Städte im Kanton St.Gallen tatsächlich sind und welche «Nicht-Städte» städtische Merkmale aufweisen. Ein Vergleich von St.Gallen, Gossau und Rorschach zeigt: St.Gallen ist – wenig überraschend – am städtischsten. Dicht darauf folgt jedoch nicht Gossau, die bevölkerungsmässige viertgrösste Stadt im Kanton, sondern Rorschach.

Die Merkmale, die heute eine Stadt definieren, können gemäss dem Themenbericht in vier Hauptrichtungen zusammengefasst werden:

dichte Siedlungsstruktur, insbesondere mit grösseren und höheren Bauten

gewisse Mindestanzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern

eine Zentrumsfunktion

eine städtische Identität, die sich von früher geltenden Markt-, Stadt- oder Verwaltungsrechten herleitet

Gemäss Definition des Bundesamts für Statistik gelten im Kanton folgende Gemeinden als Stadt:

Die kantonale Raumplanung hat Indikatoren ausgewertet, die eine Gemeinde als mehr oder weniger städtisch identifizieren können. Eine Auswahl zeigt, warum St.Gallen die städtischste Stadt im Kanton ist, Gossau etwas abfällt und Rorschach städtischer ist, als man vermuten könnte.

In Millionenstädten ist die Einwohnerdichte oft viel grösser als in den Kleinstädten. Das heisst, eine Einzelperson hat weniger Raum zur Verfügung. Die Bevölkerung wohnt dichter beieinander. In der Ostschweiz ist St.Gallen die grösste Stadt, gemessen an einer ständigen Bevölkerung von 76'090 (Stand 2019). Die bevölkerungsreichste Stadt der Schweiz ist Zürich mit 420'217 ständigen Einwohnern. Flächenmässig ist Zürich jedoch gar nicht so viel grösser als St.Gallen.



Im Vergleich verschwindend klein erscheint Rorschach. Tatsächlich weist das Städtli von den vier Städten die höchste Einwohnerdichte auf. Auf einen Quadratkilometer wohnen 5332 Personen. Gossau ist flächenmässig über 15-mal grösser als Rorschach und es wohnen hier knapp doppelt so viele Personen wie am See. Doch ist Gossau deutlich lockerer besiedelt.

Bei der Einwohnerdichte muss man jedoch beachten, dass auch unbebaute Flächen zur Gemeindefläche gezählt werden, also etwa Wiesen und Wälder. Der Dichtewert pro Zonenschild ist hier aussagekräftiger. Zu einem Zonenschild zählen alle aneinander grenzenden Grundstücke, die in derselben Bauzone eingeteilt sind. Aber auch aus dieser Perspektive bleibt Rorschach die am dichtesten besiedelte Stadt. Der Median liegt hier bei über 100 Einwohnerinnen und Einwohnern pro Hektare. In St.Gallen liegt der Wert knapp unter 100 und in Gossau auf etwa 80 Personen pro Hektare.

Im Kanton St.Gallen stagnierte in den vergangenen 40 Jahren der Bevölkerungsanteil in den Städten. Das zeigt sich auch in St.Gallen, Gossau und Rorschach.

Alle statistischen Städte des Kantons verloren nach 1910 durch den Zusammenbruch der Textilindustrie Einwohner oder wuchsen danach langsamer. St.Gallen und Rorschach warf zusätzlich die Wirtschaftskrise in den 1970er-Jahren zurück.

St.Gallen war seit 1850 immer die bevölkerungsstärkste Stadt im Kanton. Gossau lag damals auf Platz vier und stieg dann bis 1950 auf Platz sechs ab. Ab dann wuchs die Stadt wieder und ist ab 2000 wieder auf Rang vier platziert. Rorschach machte dem entgegen eine grössere Veränderung durch. Die historische Stadt war gemäss dem Themenbericht 1850 noch auf Rang acht, stieg mit der Industrialisierung bis auf Rang zwei auf. Ab 1950 verlor die Gemeinde wieder an Einwohnern und liegt nun seit 2000 auf Rang neun, dem letzten Platz.

Der Autor des Berichts, Beat Louis vom Amt für Raumentwicklung und Geoinformation, macht den Abstieg daran fest, dass die Stadt nicht vom grossen Wachstum ab den 1960er-Jahren habe profitieren können. «Unter anderem deshalb, da in Rorschach damals praktisch die gesamte Gemeindefläche bebaut war.»

Die Haushaltgrösse zeigt, wie viele Personen durchschnittlich in einer Wohnung leben. Heime, Anstalten oder Spitäler werden hier nicht mitgezählt. In den Städten liegt dieser Wert rund zehn Prozent unter dem der anderen Gemeinden, wie die Auswertung der kantonalen Raumplanung zeigt. In anderen Worten: In der Stadt sind die Haushalte kleiner als auf dem Land.

In St.Gallen hat sich die Haushaltsgrösse zwischen 2012 und 2018 nicht verändert, er liegt konstant auf zwei Personen pro Haushalt. In Rorschach hat die Haushaltsgrösse von 2,1 auf 2 abgenommen. Auch in Gossau ist der Wert leicht gesunken: von 2,3 auf 2,2.

Wie beim Punkt zur Bevölkerungsdichte klar wurde, leben die Einwohnerinnen und Einwohner von Städten dichter aufeinander. Das zeigt sich auch an der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person. 2013 betrug diese in Rorschach 40 Quadratmeter. Von den drei Städten hatten die Rorschacherinnen und Rorschacher also am wenigsten Fläche zur Verfügung. Das überrascht nicht, ist das Städtli doch die am dichtesten besiedeltste Stadt. Der Wert wuchs auf 2018 jedoch in allen Gemeinden, auch den Nicht-Städten. In Rorschach lag er 2018 auf 41,7 Quadratmetern.

In St.Gallen und Gossau hatten die Einwohner 2013 ähnlich viel Platz: 44,2 und 44,9 Quadratmeter pro Person. In Gossau nahm die Fläche aber stärker zu und betrug 2018 46,6 Quadratmeter, also fast zwei Quadratmeter mehr. In St.Gallen beanspruchte 2018 eine Person im Schnitt 44,5 Quadratmeter.

Die sogenannte Blockrandbebauung ist ein charakteristisches Merkmal von städtischen Siedlungen. Blockrandbebauungen entstehen, wenn Gebäude in geschlossener Bauweise um einen Innenhof gebaut werden. Die Blocke sind von allen Seiten von Strassen eingerahmt und die Bebauung orientiert sich zur Strasse hin. Die Bauweise ist zum Beispiel bekannt aus Paris.

Im Kanton ist die Stadt St.Gallen die einzige Stadt, in der es komplett geschlossene Blockrandbebauungen gibt.

Der St.Galler Marktplatz mit Bohl und Blumenmarkt. Besonders in den Altstädten kommen Blockrandbebauungen vor. Bild: Michel Canonica (25. Januar 2019)

Auch Hochhäuser, also Gebäude mit über acht Stockwerken oder einer Höhe von über 30 Metern, sind vor allem in Städten anzutreffen. Die drei grössten Wohngebäude stehen in Gossau («Perron 3», 88 Wohnungen) und in Rorschach (zwei Hochhäuser der Überbauung «Stadtwald» mit 84 und 81 Wohnungen).

In den statistischen Städten des Kantons stehen mehr Mehrfamilienhäuser als in den anderen Gemeinden. Das ist eine weitere Erkenntnis aus dem Themenbericht der Raumplanung. In St.Gallen und Rorschach ist der Anteil der Mehrfamilienhäuser praktisch gleich hoch: 46 und 46,6 Prozent. In Gossau hingegen ist er bedeutend tiefer, bei 31 Prozent.

Dementgegen stehen in Gossau am meisten Einfamilienhäuser. Der Anteil an allen Wohngebäuden macht hier 48,5 Prozent aus. In St.Gallen sind es 31,6 und in Rorschach 22,2 Prozent. Aus diesem Blickwinkel ist also Rorschach am städtischsten.

Ein Merkmal einer Stadt ist die Erreichbarkeit. Zur Post, zur nächsten Haltestelle oder zum nächsten Laden ist es hier bedeutend weniger weit als auf dem Land. Das Amt für Raumentwicklung und Geoinformation hat für die neun Städte des Kantons errechnet, wie weit die durchschnittliche Distanz von allen Wohnadressen zu diversen Dienstleistungen ist.

In Hinblick auf Lebensmittelläden und ÖV-Haltestellen haben es Rorschacherinnen und Rorschacher am bequemsten. Läden sind im Schnitt 367 Meter entfernt, Haltestellen 203 Meter. In St.Gallen muss man im Schnitt 707 Meter gehen bis zum nächsten Laden und 281 Meter bis zur nächsten Haltestelle. Auf Platz drei der Erreichbarkeit folgt Gossau. Hier sind Lebensmittelläden im Schnitt fast einen Kilometer, 932 Meter, entfernt. Zur nächsten Haltestelle muss eine Gossauerin oder ein Gossauer 525 Meter zurücklegen.

Die Stadt St.Gallen ist unter den statistischen Städten am besten erschlossen mit dem ÖV, wie eine weitere Auswertung der Raumplanung zeigt. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist hier mit der ÖV-Güteklasse A erschlossen, hat also sehr gute Verbindungen. Die Güteklasse wird dadurch bestimmt, wie viele Verbindungen mit einem Verkehrsmittel pro Tag an einer Haltestelle geboten werden und wie gross die Distanz zu dieser Haltestelle ist. Die Güteklassen A bis C entsprechen beim Busverkehr einem Viertelstundentakt oder besser, beim Zugverkehr mindestens einer Verbindung pro Stunde.

In St.Gallen sind nur 1,1 Prozent der Nutzer (Einwohner und Beschäftigte) mit einem ÖV-Grundangebot erschlossen, also Klasse D. 0,1 sind gar nicht erschlossen. Das heisst, in ihrer Nähe hat es keine Haltestelle.

In Rorschach sind alle Nutzer zumindest mit der Güteklasse D erschlossen. 12,1 Prozent können auf eine sehr gute Erschliessung, also Güteklasse A, zurückgreifen. Der Grossteil der Nutzer ist in Rorschach verfügt über einen Anschluss der Güteklasse B.

Nutzerinnen und Nutzer in Gossau müssen sich mit einer etwas schlechteren ÖV-Erschliessung begnügen. Am häufigsten verfügen sie mit 37,9 Prozent über einen Anschluss der Güteklasse C. 5,4 Prozent der Nutzer müssen ohne ÖV in der Nähe auskommen.

Sind die Wege kurz und die ÖV-Erschliessung gut, kann man getrost auf das Auto verzichten. Wenig verwunderlich, besitzen in St.Gallen weniger Personen ein Auto als in Gossau oder Rorschach. Wobei auch hier der Abstand zu Rorschach klein ist: In der Gallusstadt hat ein Haushalt im Schnitt 0,93 Autos. Am See sind es 0,95. Hier besitzt statistisch gesehen also nicht jeder Haushalt ein Auto. Anders in Gossau, wo es pro Haushalt 1,27 Autos sind.

In den statistischen Städten des Kantons arbeiten über drei Viertel der Beschäftigten im Dienstleistungssektor, wie der Themenbericht aufzeigt. Davon arbeitet fast die Hälfte in St.Gallen. Andersrum betrachtet: In St.Gallen arbeiten über 85 Prozent der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. In Rorschach sind es 73 und in Gossau 65,4 Prozent.

Der Agrarsektor spielt in den Städten eine untergeordnete Rolle. In Rorschach gibt es hier keine Beschäftigten, was aufgrund der Siedlungsstruktur am See nicht überrascht. In St.Gallen arbeiten 0,2 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft, in Gossau 2,5 Prozent.