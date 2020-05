Reportage So sieht der Riesenbau der Migros in Wittenbach von Innen aus Seit 2018 laufen die Bauarbeiten an der Migros-Überbauung in Wittenbach. Mitten im Zentrum entstehen ein Einkaufszentrum und knapp 60 Wohnungen. In rund einem Jahr soll alles eröffnet werden. Ein Rundgang auf der Baustelle offenbart, dass bis dahin noch einiges zu tun ist und auch auf Baustellen gehamstert wird. Perrine Woodtli 26.05.2020, 17.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mitten in Wittenbach entsteht derzeit eine neue Überbauung. Drei Gebäude bieten Platz für mehrere Läden sowie 59 Wohnungen. Das Haus an der Ecke Romanshornerstrasse/Bahnhofstrasse wird mit acht Stockwerken das höchste. Ralph Ribi (26. Mai 2020)

Die Baukräne mitten im Wittenbacher Zentrum sind schon von Weitem zu sehen. Hoch ragen sie in den Himmel hinauf. Die roten Riesen gehören schon fast zum Ortsbild. Genauso die Baustelle. Überall sind Bohrgeräusche und Rufe der Bauarbeiter zu hören, die von Dach zu Dach miteinander kommunizieren.

Seit 2018 wird auf dem Areal Oedenhof gebaut. Hier entsteht eine neue Migros-Filiale. Sie ersetzt den alten Supermarkt, der 1980 eröffnet wurde.

Die alte Migros ist schon lange Geschichte. Urs Bucher (18. September 2017)

Im neuen Einkaufszentrum hat es auf 3000 Quadratmetern aber auch Platz für andere Geschäfte. Weiter baut die Migros Ostschweiz 59 Mietwohnungen. Diese befinden sich im Obergeschoss des Einkaufszentrums sowie in zwei weiteren Gebäuden, einem sechsstöckigen Haus und einem achtstöckigen Turm.

Die Arbeiten auf der Migros-Baustelle in Wittenbach sind in vollem Gang. Auf allen drei Dächern werden auch Fotovoltaikanlagen installiert. Drei Baukräne überragen momentan das Zentrum. Die Tiefgarageneinfahrt für die Kunden, Bewohner und Mieter der Gewerbeflächen befindet sich an der Bahnhofstrasse (links). Die Zufahrt für die Lastwagen liegt nur einige Meter entfernt Richtung Bahnhof (unterhalb des Kranes). Das künftige Einkaufszentrum befindet sich noch im Rohbau. In der zweigeschossigen Tiefgarage sind rund 200 Parkplätze geplant. Von den neuen Wohnungen sind erst die Grundrisse zu erkennen. Vermietet werden 59 2,5-Zimmer- und 3,5-Zimmer-Wohnungen. Im Gebäuderiegel, wo sich das Einkaufszentrum im Erdgeschoss befindet, hat es auch viel Platz für Lager- und Kühlräume sowie Büros. Blick zur angrenzenden Überbauung der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden. Die 1500 Quadratmeter grosse Migros-Filiale. Rund 60 Arbeiter sind täglich auf der Baustelle. Links im Bild befindet sich der künftige Eingang ins Einkaufszentrum. Im angrenzenden Haus (rechts im Bild) entsteht der achtstöckige Turm mit einem Teil der Wohnungen. Im Erdgeschoss gibt es noch eine freie Gewerbefläche.

Klaffte zu Beginn der Arbeiten auf dem Areal noch ein riesiges Loch, sind die Ausmasse der Überbauung inzwischen deutlich zu sehen. Die Gebäude wachsen immer weiter in die Höhe. Bald hat der Rohbau seine Gesamthöhe aber erreicht. Von den acht Geschossen des höchsten Gebäudes sind vier erstellt. In rund einem Jahr soll alles fertig sein.

Auch in der Baubranche gibt's Hamsterkäufe

Dafür, dass die Eröffnung im Frühling 2021 stattfindet, sorgen täglich rund 60 Arbeiter. Der Rohbau soll bis Ende Juli fertig sein, sagt Gesamtprojektleiter Werner Kläger. Derzeit seien zudem vor allem die Maurer-, Sanitär-, Elektroinstallations- und Dachdeckerarbeiten in Gang. Man befinde sich im Zeitplan.

Gesamtprojektleiter Werner Kläger Ralph Ribi (26. Mai 2020)

Das Coronavirus habe keine grossen Probleme verursacht. Einmal aber, sagt Kläger, habe man befürchtet, zu wenig Backsteine bestellen zu können. Es habe sich dann herausgestellt, dass manche Unternehmen schlicht zu viele auf einmal gekauft hätten und die Lieferanten nicht mehr nachgekommen seien. Kläger sagt:

«Ja, Hamsterkäufe gibt's auch bei uns und nicht nur in den Einkaufsläden.»

Alles anzeigen

Café, Kiosk, Denner und Drogerie ziehen mit ein

Werner Kläger und Silke Seichter, Leiterin der Baukommunikation bei der Migros Ostschweiz, stehen vor dem Haupteingang des künftigen Einkaufszentrums, oder der «Mall», wie Kläger sagt. Im Inneren des zweistöckige Längsriegels sind die Gewerbeflächen bereits erkennbar:

Silke Seichter, Leiterin der Baukommunikation Migros Ostschweiz Ralph Ribi (26. Mai 2020)

Die grösste Fläche gehört der Migros. Auf 1500 Quadratmetern entsteht hier die neue Filiale. Sie ist 500 Quadratmeter grösser als die alte. Ohne die Regale, Kassen und Theken scheint die Fläche riesig. «Es ist immer wieder spannend und eindrücklich, die Geschäfte im Rohbau zu sehen», sagt Silke Seichter.

Nebst dem Supermarkt wird die Migros eine weitere Fläche nutzen für die Blumenabteilung. Und auch der «Wägeli-Bahnhof» wird sich dort befinden, sagt Kläger.

Gegenüber der Migros-Filiale wird das Café Time einziehen. Draussen vor dem Eingang soll es auch einige Aussenplätze geben. Ebenfalls das Einkaufsangebot ergänzen werden Denner, K-Kiosk und die Oedenhof-Drogerie. Letztere befand sich schon am alten Standort und zügelte mit ins Provisorium. «Diese Drogerie ist den Wittenbachern sehr wichtig», sagt Seichter.

Hier entsteht der neue Wittenbacher Migros-Supermarkt. Ralph Ribi (26. Mai 2020)

Somit sind vier von fünf Gewerbeflächen vermietet. Für die letzte freie Fläche würden aktuell Gespräche mit Interessenten geführt.

Smarthomes für Studenten, Singles und Paare

Interessenten gibt es laut Seichter auch für die 59 Mietwohnungen. Es handelt sich um 2,5-Zimmer- sowie 3,5-Zimmer-Wohnungen. Es sei keine Familienüberbauung, sind sich Kläger und Seichter einig. Abgesehen davon seien die Wohnungen aber für jeden etwas - Studenten, Singles sowie junge oder ältere Paare.

Obwohl die Wohnungen noch nicht ausgeschrieben sind, hätten sich bereits einige Interessenten gemeldet. Im Verlauf des Junis können Informationen zu den Wohnungen bestellt werden. Ab wann genau diese vermietet werden, ist noch nicht ganz klar. «Es wird sicher etwa zum gleichen Zeitpunkt wie das Einkaufszentrum sein», sagt Kläger.

«Jedoch soll nicht alles zusammen eröffnen. Das gibt sonst ein Chaos.»

Zwischen Baugerüsten geht's das Treppenhaus zu den Wohnungen hinauf. Besichtigungstermine sind noch nicht möglich. Denn viel zu sehen gibt es noch nicht. Nur die Umrisse sind erkennbar. Die Wohnungen seien modern, aber nicht luxuriös, sagt Seichter.

Speziell ist, dass es sich um sogenannte Smarthomes handelt. Diese Technologie ermöglicht ein individuell programmierbares und energiesparendes Zusammenspiel von Heizung, Lüftung, Beschattung, Licht und Medien. Gesteuert werden kann dies über eine App oder einen Wandschalter.

Und so sollen die Wohnungen dereinst ausschauen:

Visualisierung: PD

Tiefgarage mit Wendeplatz für Lastwagen

Nebst Wohnungen und Läden hat es in der Überbauung aber auch viel Platz für Dinge, an die man weniger denkt. Im Einkaufszentrum befinden sich hinter der Migros-Filiale beispielsweise noch Lagerräume, Warenlifte, Kühlzellen und Personalbüros.

Zum 60-Millionen-Projekt gehört zudem eine zweigeschossige Tiefgarage mit rund 200 Parkplätzen für die Kunden, Bewohner und Ladenmieter. Hinzu kommt eine Tiefgarage für die Anlieferung. Die Einfahrten für die Tiefgaragen befinden sich an der Bahnhofstrasse. Vor allem jene für die Lastwagen sticht wegen ihrer Form und ihrer Höhe ins Auge:

Hier fahren künftig die Lastwagen für die Anlieferung hinein. Die beiden Gebäude rechts gehören zur Überbauung der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden. Ralph Ribi (26. Mai 2020)

Die Tiefgarage ist so gebaut, dass die grossen Lastwagen genügend Platz haben, um dort zu wenden, damit sie rückwärts zur Anlieferungsrampe und anschliessend wieder vorwärts wegfahren können.

Die zwei Anlieferungsrampen für Migros und Denner. Ralph Ribi (26. Mai 2020)

Die Tiefgarage für die Lastwagen ist gleichzeitig auch die Tiefgarage für die Bewohner der angrenzenden Überbauung. Die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden baut dort drei Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen. Es sei sinnvoll, Projekte gemeinsam zu realisieren, statt dass alle alleine für sich bauen, sagt Werner Kläger. Wenn das Projekt der Migros 2021 fertig ist, soll aber ein begrünter Innenhof die beiden Überbauungen voneinander abgrenzen.