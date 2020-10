So sein wie Travis Scott oder Michael Jordan: Die Garments Factory beim St.Galler Marktplatz spricht mit Markenbekleidung besonders die Jungen an

In der Modebranche ist es üblich geworden, dass berühmte Personen angefragt werden, Kleidungsstücke zu kreieren. Eine Zusammenarbeit, kurz: Collab. Als besonders aktiv gilt der Schuhhersteller Nike, welcher seit Jahren mit dem ehemaligen Profibasketballspieler Michael Jordan Schuhe vermarktet, die «Air Jordans».

Der jeweilige Promi trägt die Kleider oder Schuhe in der Öffentlichkeit, stellt sie zur Schau. Unter Fans soll das das Bedürfnis auslösen, genau so eingekleidet zu sein wie ihr Star. Die Schuhe erscheinen dann an einem bestimmten Datum in limitierter Stückzahl.

Dadurch werden sie zu Sammlerstücken. Die Nachfrage und der Preis sind dementsprechend hoch. Für die begeisterten Fans sind die Kleider Statussymbole. Diese oftmals als «street fashion» bezeichnete Mode findet gerade unter Jugendlichen grossen Absatzmarkt.

Jemand, der ausschliesslich Markenkleider trägt und jeden Modetrend mitmacht , nennt man «Hypebeast». Dadurch, dass die Schuhe oder Markenkleider einen hohen Wiederverkaufswert besitzen, gibt es spezialisierte Händler, die mit der Szene vertraut sind: Die Reseller. Sie kaufen und verkaufen Kleidungsstücke und beziehen dazu eine Provision. (bas)