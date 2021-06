Staad «Ich hätte auch eine Nadel im Heuhaufen suchen können»: So schildert ein Berufsfischer die Suche nach dem abgestürzten Piloten im Bodensee Safety First – unter diesem Stichwort organisierte der Yachtclub Staad am Samstag einen Vortrag über die Bergung des abgestürzten Flugzeugs im Bodensee. Denn Bootsbesitzer können oftmals in einer Notlage als Erste an der Unglücksstelle eintreffen und helfen. Mirjam Bächtold 26.06.2021, 17.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bergung eines abgestürzten Flugzeuges, am Mittwoch, 12. Mai 2021, in Staad. Das Flugzeug war im Februar abgestürzt, der Pilot konnte gerettet werden. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Bodensee glitzert im Sonnenlicht. Ein Motorflugzeug zieht einen Segelflieger über dem Wasser in die Höhe. An diesem schönen Sommertag Ende Juni erinnert nichts mehr an die Tragödie, die sich hier am 18. Februar ereignet hat. Doch Gallus Baumgartners Erinnerungen sind noch sehr lebendig. Der Berufsfischer war der Erste, der die Unglücksstelle des abgestürzten Flugzeugs damals erreicht und den Piloten geborgen hat.

Es war kurz vor 12 Uhr mittags, er stand in der Küche und kochte etwas, als ihn der Wirt des Restaurants Jägerhaus in Altenrhein anrief. «Als ich hörte, ein Flugzeug sei abgestürzt, dachte ich, dass sei ein dummer Scherz», erzählt Gallus Baumgartner den Mitgliedern des Yachtclubs Staad in einem Vortrag. Der Club hat den Anlass organisiert, weil Bootsbesitzer oft die Ersten sind, die an der Unglücksstelle eintreffen. Jährlich führt der Club deshalb auch Rettungs- und Bergungsübungen durch.

Kaltes Duschen rettet Leben

Am 18. Februar waren jedoch keine Ausflügler mit Motor- oder Segelbooten auf dem See unterwegs. Es war ein nebliger Tag, die Sicht betrug nur 30 Meter. Gallus Baumgartner fuhr gemeinsam mit Feuerwehrleuten in seinem Boot zur Stelle, wo das Flugzeug vom Radar verschwand, und begann mit der Suche. «Ich hätte auch eine Nadel im Heuhaufen suchen können», erzählt er. Als er endlich einen Ölfleck auf dem Wasser sah, wusste er, er hatte die Absturzstelle erreicht.

«Ich hatte nicht mehr viel Hoffnung, den Piloten lebend zu finden. Nach einer Stunde in 5 Grad kaltem Wasser sind die Überlebenschancen praktisch bei null.»

Trotzdem schaltete er immer wieder den Motor aus und rief in den Nebel. Plötzlich sah er einen Schatten: Der Pilot hielt sich am einzigen schwimmenden Wrackteil, einem Flugzeugrad, fest. «Er hatte einen starken Überlebenswillen. Und er hatte im Herbst begonnen, täglich kalt zu duschen, um den Kreislauf anzuregen. Sonst hätte er das nicht geschafft.»

Gallus Baumgartner brachte den Piloten, der auf dem Boot bewusstlos geworden war, in den Hafen, wo die Ambulanz wartete. «Dass ich ihn gefunden hatte, war auch grosses Glück», sagt Baumgartner am Vortrag bescheiden. Den grossen Applaus, der daraufhin folgt, hat er verdient.

Polizeisprecher Hanspeter Krüsi hängt am 12. Mai ein Plakat mit Beschrieb des Bergungsverfahren auf. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Grösste Herausforderung war die Tiefe

Von der Bergung des Flugzeugs, die am 12. Mai stattgefunden hatte, erzählte Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation der Kapo St.Gallen. Die grösste Herausforderung dabei sei die Tiefe gewesen: Das Wrack lag 84 Meter unter der Oberfläche. Bei der Kantonspolizei St.Gallen gibt es zwei Taucher, die für eine solche Tiefe ausgebildet sind, es mussten zwei weitere von der Kapo Genf beigezogen werden. Auf 84 Metern ist der Druck rund zehn Mal grösser als an der Oberfläche. Beim Aufstieg müssen deshalb immer wieder sogenannte Dekompressionsstops eingelegt werden, um die Taucherkrankheit (Dekompressionskrankheit) zu verhindern.

Taucherkrankheit Die Taucherkrankheit kann entstehen, wenn der im Luftgemisch enthaltene Stickstoff sich durch den hohen Druck unter Wasser im Gewebe löst. Beim Aufstieg verlässt der überschüssige Stickstoff das Gewebe und wird vom Blut zur Lunge transportiert, wo er ausgeatmet wird. Wenn zu viel überschüssiger Stickstoff im Gewebe vorhanden ist, kann er sich beim Aufsteigen schneller lösen, als der Körper ihn ausscheiden kann. Dadurch entstehen Stickstoffbläschen, die eine ernsthafte Erkrankung verursachen, die im schlimmsten Fall zum Tod führen kann.

Deshalb dauert ein Aufstieg aus 84 Metern Tiefe rund 1,5 Stunden und es bleibt auf dem Seegrund nicht viel Zeit für die Arbeiten.«Unsere Taucher sind dafür ausgebildet. Es war herausfordernd, aber wir haben nichts riskiert», sagte Krüsi am Vortrag. Die erste Bergungsaktion schlug fehl, weil sich das Bojenseil mit dem am Flugzeug befestigten Seil verhedderte. Bis die Taucher es gelöst hatten und einen neuen Versuch hätten starten können, wäre es zu dunkel gewesen.

Am 29. April wurde die zweite Bergung deshalb vorbereitet. «Taucher befestigten Seile an den Flügeln und befestigten dieses Seil dann an einem Bojenseil in 49 Metern Tiefe», erklärt Krüsi. Am 12. Mai, als die Fähre mit zwei Kranen zur Absturzstelle fuhr, mussten die Taucher nur noch auf 49 Metern das Seil vom Bojenseil lösen und es am Kranseil befestigen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) brauchte das Wrack nicht mehr für weitere Abklärungen, weshalb es nach der Bergung verschrottet wurde.

Die Bergung des bei Staad abgestürzten Flugzeug war erst im zweiten Anlauf erfolgreich.

Michel Canonica

Kosten wird wohl Kanton tragen müssen

Die Kosten für die Bergungsaktion belaufen sich auf über 100'000 Franken, schätzt Krüsi. Einen Teil werde die Flugzeugversicherung bezahlen. «Der Rest wird wohl der Kanton St.Gallen tragen müssen.» Da das Flugzeug über 25 Meter entfernt vom Ufer abgestürzt war, befand sich das Wrack in internationalen Gewässern. Ob man versuchen werde, die anliegenden Bundesländer in Deutschland und Österreich an den Kosten zu beteiligen, kann Krüsi nicht sagen.

Auf die Frage, ob sich dieser Aufwand für ein Wrack lohne, sagt Krüsi: «Wegen des Umweltschutzes konnten wir das Flugzeug mit Kerosin im Tank nicht am Grund lassen.» Ob all die anderen Flugzeugswrack je vom Grund des Sees geborgen werden, ist allerdings fraglich.